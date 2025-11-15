Opinión

La imprudencia para regular la IA puede hacernos perder una oportunidad

Cuando el Estado interviene sobre actividades disruptivas, debe hacerlo con especial prudencia y conforme a las buenas prácticas en materia regulatoria para no obstaculizar su desarrollo

Guardar
Inteligencia Artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)
Inteligencia Artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados dictaminó un proyecto que busca replicar en la Argentina el modelo europeo de regulación de Inteligencia Artificial (IA), pese a los errores y limitaciones que esa experiencia ya puso de manifiesto. Aunque el dictamen emitido no parezca un texto llamado a convertirse en ley, tiene el valor de mostrar con claridad cómo se viene regulando en nuestro país.

En los últimos años, el Congreso se ha acostumbrado a legislar de manera reactiva, apoyándose en preceptos ideológicos y respondiendo apresuradamente a acontecimientos o demandas coyunturales. Así avanzan propuestas de difícil aplicación, que plantean respuestas desproporcionadas, se superponen con el derecho vigente e incluso pueden destruir valor económico.

El dictamen sobre IA aprobado reúne todos esos problemas. Plantea restricciones y prohibiciones injustificadas, introduce un régimen de responsabilidad objetiva que colisiona con las disposiciones del Código Civil y Comercial (CCyCN), otorga amplias facultades discrecionales a la autoridad de aplicación —incluida la potestad de suspender actividades en curso— y crea una nueva agencia cuyo financiamiento, bajo un criterio difícil de justificar, es puesto en cabeza de las empresas adheridas al Régimen de Economía del Conocimiento.

De prosperar una regulación de estas características, el desarrollo y la difusión de la IA en la Argentina se verían seriamente obstaculizados. No se trata de un problema que afecte a un sector en particular: según una investigación reciente publicada por la OCDE, la adopción de IA podría aportar entre 0,25 y 0,6 puntos adicionales de crecimiento anual de la productividad durante la próxima década, siempre que los gobiernos generen condiciones adecuadas para su difusión. En esa misma línea, un informe publicado por el FMI estima que los avances en IA podrían elevar el PIB mundial hasta un 4% en diez años, pero subraya que la capacidad de cada país para beneficiarse de ese crecimiento dependerá de su nivel de preparación institucional y de sus marcos regulatorios.

La Argentina no puede darse el lujo de desaprovechar una oportunidad de esta magnitud. Por eso, cuando el Estado interviene sobre actividades disruptivas como la IA, debe hacerlo con especial prudencia y conforme a las buenas prácticas en materia regulatoria: definir con precisión el problema público, evaluar impactos y comparar alternativas menos restrictivas, utilizar y adaptar los marcos normativos existentes en lugar de crear reglas a medida, asegurar proporcionalidad entre riesgo e intervención y basar cada decisión en evidencia.

La ausencia de un marco que consolide estos principios y eleve el nivel de la función regulatoria del Estado es una de las principales deudas institucionales de nuestro país. A lo largo de todos estos años como diputado nacional, lo vi en debates concretos, donde decisiones bienintencionadas terminaron produciendo más costos que beneficios, como pasó con la Ley de Alquileres. Por eso, hacia el final de mi mandato trabajamos en la elaboración de una Ley Marco de Calidad Regulatoria que, basándose en diversas experiencias internacionales, fija estándares y herramientas para asegurar que el Congreso y los distintos organismos del Estado provean un servicio de regulación económica de calidad. Es uno de los proyectos que creo que debería ser parte de las reformas estructurales que el próximo Congreso debe llevar adelante para disminuir la intensidad regulatoria en nuestro país.

Más allá de que la Ley Marco pueda sancionarse o no, se trata de una contribución para que, en debates como el de la IA y tantos otros, quienes deban afrontar la regulación puedan animarse a dejar de lado el miedo y los prejuicios, y empiecen a pensar en cómo potenciar los beneficios de la innovación y la competencia.

Temas Relacionados

Inteligencia ArtificialRegulación

Últimas Noticias

¿Qué Dios?

La instrumentalización de Dios puede alimentar exclusiones, odios y justificaciones contrapuestas

¿Qué Dios?

La sociedad civil frente al desafío de volver a pensar el país

El nuevo contexto genera una oportunidad para que especialistas y colectivos impulsen propuestas de transformación

La sociedad civil frente al

Cuatro razones por las que ganaron los hermanos Milei

Los libertarios lograron recuperarse tras un escenario adverso, reafirmando liderazgo y capacidad de reordenamiento político

Cuatro razones por las que

El genocidio real que el mundo calla

ISIS reconoce públicamente su campaña de exterminio contra cristianos en África a través de boletines y videos propios. Pero la respuesta internacional pone en evidencia la selectividad moral

El genocidio real que el

¿El espacio será el escenario de la Guerra Fría del siglo XXI?

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, vigente desde 1967, enfrenta desafíos por el avance científico y la puja de intereses entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia

¿El espacio será el escenario
DEPORTES
Entrevista a Daniel Onega: su

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

Los recuerdos de la infancia de Dibu Martínez y su hermano Ale: “Como yo era el más grande, lo mandaba al arco”

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW
Paz Martínez relató cómo vivió

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Gastón Pauls: “El único que confiaba en Nueve Reinas era su director, Fabián Bielinsky”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

La referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en redes: “Hay disfrute de enemistar a dos mujeres”

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron una bomba de casi

Hallaron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania: evacuaron a más de 20 mil personas

La Corte Suprema de Brasil dejó al borde de la prisión a Jair Bolsonaro tras un nuevo fallo en su contra

La guerra infinita en Venezuela: estrategias híbridas y el conflicto con el Cartel de los Soles

Casavalle, el barrio de Montevideo donde las escuelas cierran y los niños temen por las constantes balaceras

Cómo el cibercrimen se industrializó y convirtió la IA en su arma letal: “Ya no es si te hackean, sino cuándo”