Reformas e IA: es necesario debatir la Argentina que viene

Argentina posee condiciones ideales para convertirse en un polo regional de infraestructura digital gracias a su clima, energía y disponibilidad de tierra

La inteligencia artificial dejó de ser un tema de especialistas. Está modificando la forma en que producimos, trabajamos y tomamos decisiones. En 2026, con un nuevo mapa político en ciernes, la Argentina tiene la oportunidad de definir qué lugar ocupará en este proceso. El desafío no es solo tecnológico: es estratégico.

El país cuenta con condiciones excepcionales para convertirse en un polo regional de infraestructura digital. El clima frío y seco, la abundancia de tierra y la disponibilidad energética —renovable, térmica e hidráulica— conforman un escenario ideal para el desarrollo de centros de datos. Si a eso se suma estabilidad jurídica e incentivos adecuados, podríamos posicionarnos como el proveedor de procesamiento del Cono Sur. No se trata de una ilusión futurista, sino de una decisión política y de planificación.

La segunda fortaleza es cultural. El empresariado argentino tiene una capacidad de adaptación que pocas economías poseen. Ante la crisis o la inestabilidad, las compañías locales encuentran siempre un modo de reinventarse. Esa flexibilidad puede transformarse en una ventaja competitiva si se orienta hacia la adopción de inteligencia artificial en los procesos productivos, logísticos y de gestión. Desde la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial creemos que esta cultura emprendedora necesita acompañamiento normativo, estímulos fiscales y, sobre todo, previsibilidad.

El tercer eje de oportunidad es el ecosistema Web3. Argentina figura entre los países con mayor talento y desarrollo en tecnologías descentralizadas. La convergencia entre IA y Web3 marcará la próxima década: desde sistemas de trazabilidad hasta identidades digitales soberanas. Si el país se anticipa con regulaciones y servicios que integren ambas dimensiones, no solo fortalecerá su ecosistema local, sino que podrá exportar innovación y conocimiento al mundo.

Ahora bien, aprovechar esas oportunidades exige un marco regulatorio moderno y flexible. Hoy el debate sobre la inteligencia artificial enfrenta tres grandes dilemas. El primero es conceptual: no existe una definición universal de qué es o no es IA, lo que complica cualquier intento de legislar. A su vez, buena parte de los avances se basan en proyectos de código abierto, imposibles de contener con una lógica de control tradicional.

El segundo dilema es el equilibrio entre innovación y protección de derechos. Regular en exceso puede frenar el desarrollo de un sector que genera empleo calificado y exportaciones de valor. Pero dejarlo librado al mercado implica ignorar riesgos como la manipulación de información, la pérdida de privacidad o los sesgos algorítmicos. El punto medio requiere conocimiento técnico y un diálogo real entre Estado, empresas y sociedad civil.

El tercer aspecto es institucional. Más que una ley aislada, necesitamos un plan nacional de inteligencia artificial que articule a los tres poderes del Estado, las fuerzas de seguridad y el sector privado. Ese plan debe actualizar los códigos civil y penal, reforzar las capacidades de la policía de cibercrimen y establecer mecanismos éticos de certificación para el sector privado, donde las empresas acrediten que sus modelos se entrenan con datos legítimos y prácticas responsables.

El impacto económico de la inteligencia artificial será profundo. En el corto plazo, aumentará la eficiencia y la competitividad de las empresas locales, reduciendo costos y errores. En el mediano plazo, consolidará el perfil tecnológico de la Argentina, que ya cuenta con 14 unicornios y un ecosistema emprendedor reconocido globalmente. Y en el largo plazo, la infraestructura digital generará un efecto multiplicador sobre la construcción, la energía, la logística y la educación técnica, impulsando miles de empleos calificados.

La IA no es una amenaza ni una panacea: es una herramienta que exige dirección y propósito. Si Argentina logra combinar su talento, su flexibilidad y su capacidad innovadora con políticas públicas inteligentes, podrá ser protagonista del nuevo orden tecnológico. Pero si se limita a observar cómo otros países toman las decisiones, volverá a llegar tarde a una revolución que ya empezó.

