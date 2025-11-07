Opinión

Inclusión financiera: la llave para crecer

El acceso a crédito, ahorro o seguros es una puerta de entrada a mejores oportunidades para millones de personas

Guardar
No alcanza con acceder a
No alcanza con acceder a una cuenta, hay que saber administrarla

En los últimos años, la inclusión financiera dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en un tema central de agenda pública. El acceso a crédito, ahorro o seguros es una puerta de entrada a mejores oportunidades para millones de personas. Sin embargo, la pregunta sigue en pie: ¿cómo lograr que más argentinos puedan entrar al sistema financiero en condiciones seguras?

El escenario internacional ofrece pistas. Desde Asia hasta África, el uso de datos alternativos para medir el riesgo crediticio se volvió una práctica habitual: facturas de servicios, historial de telefonía móvil, indicadores geográficos o incluso el comportamiento digital sirven para demostrar responsabilidad de pago. A eso se suma las mayores posibilidades tecnológicas para crear productos que se ajusten a diferentes segmentos de clientes y necesidades

Finalmente, la educación financiera gana terreno: no alcanza con acceder a una cuenta, hay que saber administrarla.

¿Cómo lograr que más argentinos puedan entrar al sistema financiero en condiciones seguras?

En Argentina, el avance de los pagos digitales es evidente: las billeteras virtuales están presentes en todo el país. Pero aún queda una barrera fuerte: miles de personas no tienen historial crediticio suficiente para obtener un préstamo en condiciones competitivas. Integrar múltiples fuentes de información alternativa para armar indicadores que ayuden a tener un perfil más completo del consumidor es clave, y el gran desafío es hacerlo con reglas claras: respetando la privacidad y la legislación vigente. El dilema es encontrar el balance: usar los datos como herramienta de inclusión sin poner en riesgo los derechos de los consumidores.

Acceder al crédito es un derecho, pero también una responsabilidad. Para quienes están empezando, hay recomendaciones básicas: elegir productos simples y de bajo monto, cumplir con las fechas de pago, comparar opciones antes de firmar y consultar periódicamente el propio reporte crediticio. Son pasos pequeños, pero determinantes para construir su huella financiera.

Desde Asia hasta África, el uso de datos alternativos para medir el riesgo crediticio se volvió una práctica habitual

En la Argentina de 2025, el 65,8% de la población adulta ya accedió a su primer crédito formal. Es una cifra alentadora, pero todavía más de un tercio de los argentinos permanece fuera del sistema. El desafío que queda por delante es enorme: hacer que el acceso sea cada vez más amplio, equitativo y sostenible.

La inclusión financiera no es un fin en sí mismo, sino un camino. Para recorrerlo, se necesita la combinación de innovación tecnológica, analíticos precisos, regulación inteligente, responsabilidad en el uso de datos y, sobre todo, educación financiera. Solo así podremos asegurar que el crédito se convierta en una verdadera llave para el crecimiento personal y colectivo.

El autor es Gerente General de Equifax Argentina

Temas Relacionados

Inclusión financieraCrédito bancarioCrédito formalEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

John Kennedy y Ben Bradlee, una amistad leal entre las primicias del poder en Washington

Dos protagonistas centrales del siglo XX estadounidense construyeron una amistad que desafió los límites entre la lealtad personal y la ética profesional. Los dilemas que marcaron momentos clave de la historia política norteamericana

John Kennedy y Ben Bradlee,

Por qué la Boleta Única de Papel es clave para la Provincia de Buenos Aires en 2027

Lo que realmente hay que militar en las campañas electorales son las ideas y las propuestas, no el instrumento de votación. Las elecciones no deben ser una guerra entre facciones, sino un debate de ideas

Por qué la Boleta Única

El futuro de la industria automotriz: omnicanalidad, AI y cercanía con el cliente

Se vislumbra un ecosistema híbrido, donde la tecnología y la inteligencia artificial, la diversificación de las unidades de negocio, el marketing humano y la atención y fidelización del cliente juegan en el mismo equipo

El futuro de la industria

Batalla de Suipacha: primeros laureles de victoria de las armas patriotas

El aniversario recuerda el enfrentamiento decisivo del 7 de noviembre de 1810, cuando las fuerzas patriotas lograron su primera victoria clave en el Alto Perú, consolidando el avance independentista en Sudamérica

Batalla de Suipacha: primeros laureles

Burocracia y competitividad

Para los 21 países analizados, abrir una empresa toma, en promedio, 77 días, mientras que atender los trámites de funcionamiento requiere 66 días. En el caso del Perú, los tiempos ascienden a 139 y 145 días, respectivamente

Burocracia y competitividad
DEPORTES
“¡Quiero vale cuatro!“: con Messi

“¡Quiero vale cuatro!“: con Messi como protagonista, el divertido video de la nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial

El respaldo de Pierre Gasly a Franco Colapinto después de ser confirmado en Alpine: “Emocionado por lo que está por venir con este hombre”

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto quedó 16° en la única práctica de Brasil antes de la qualy

“Lo que hiciste no se olvida”: el saludo especial de Boca Juniors a Martín Palermo por su cumpleaños

Cristiano Ronaldo confesó: “Lloré mucho la muerte de Diogo Jota, fue un momento difícil para todos”

TELESHOW
Así fue el festejo íntimo

Así fue el festejo íntimo de cumpleaños de Luciana Salazar: invitados famosos y un look muy especial

Revelan las primeras imágenes de Sofía Gala Castiglione como Moria Casán para la serie sobre su vida

Se conoció el tráiler de Instante, la película que consolida a La Plata como polo del cine argentino

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

INFOBAE AMÉRICA

Lanzan un reloj hecho con

Lanzan un reloj hecho con materiales originales de la Segunda Guerra Mundial

Bon Jovi se reinventa: su gira 2026 seguirá el modelo de Metallica y ofrecerá experiencias únicas en cada ciudad

Jeanine Añez anuncia procesos judiciales contra ex autoridades tras recuperar su libertad

Cibercrimen: Singapur castigaría con azotes a los estafadores digitales tras un aumento récord de fraudes

Tensión en Ecuador: la Policía desactivó un coche bomba en Quito y atendió una falsa alarma en Guayaquil