El futuro de la industria automotriz: omnicanalidad, AI y cercanía con el cliente

Cargador de autos eléctricos (REUTERS/Benoit Tessier)

Si hay algo que nos dejó este 2025 es una certeza: la industria automotriz cambió y sólo quienes estén un paso adelante van a seguir en el juego. Las reglas y los jugadores cambiaron, las cartas están echadas.

Para 2026 se vislumbra un ecosistema híbrido, donde la tecnología y la inteligencia artificial, la diversificación de las unidades de negocio, el marketing humano y la atención y fidelización del cliente juegan en el mismo equipo.

Uno de los principales cambios es el paso de la venta tradicional a la venta inmersiva: en el último semestre se hicieron grandes lanzamientos de productos, con CEOs y dueños de concesionarios más cercanos, comunidades más consolidadas y ventas omnicanal.

Hoy se necesitan equipos adaptables a entornos cambiantes y orientados a resultados

También la aparición de nuevas marcas, la venta online en TikTok, los influencers y las nuevas formas de captar potenciales clientes y, un cliente super informado y exigente, que obligan a que el equipo comercial adquiera mayor preponderancia.

Hoy se necesitan equipos adaptables a entornos cambiantes y orientados a resultados, que sean flexibles y ágiles con el uso de la tecnología, capacitados en habilidades blandas, motivados y alineados por un buen “director técnico”.

Es por eso que la venta inmersiva es la nueva base para competir, así como contar con una estrategia de marketing omnicanal, una inversión publicitaria más acotada y eficiente, que requiere sí o sí la integración de IA en sus canales de captación de leads y gestión de leads.

Hablamos de chatbots y voicesbots con Inteligencia Artificial y CRMs también con IA integrados a Whatsapp y redes para obtener como resultado un mejor retorno publicitario, una atención inmediata, enriquecimiento, clasificación y gestión inteligente para el cierre de la operación.

Otro gran punto a tener en cuenta es la sustentabilidad del cliente dentro del ecosistema del concesionario, la vida útil del cliente, el up-selling y el cross-selling, la derivación y fidelización de ese cliente a través de las diferentes unidades de negocio del concesionario son hoy una enorme oportunidad.

Tampoco hay que olvidar el análisis de datos y la predicción de recompra que ya no son ciencia ficción y es otra de las “nuevas bases”. Hoy la IA permite detectar momentos claves, segmentar, enriquecer la información y hacer propuestas personalizadas en tiempo real. El concesionario que no trabaje su base de datos, que no pesque dentro de su pecera, estará invirtiendo, sin saberlo, en sus competidores.

Lo que está pasando es que dejamos de medir a la industria por la “venta de autos” y pasamos a hablar del “ecosistema de movilidad”, donde conviven la venta y posventa, la electromovilidad, la venta de accesorios y repuestos, las distintas marcas y segmentos y las opciones de financiación y productos financieros.

El foco está en incorporar al cliente dentro del ecosistema del concesionario, logrando una mayor rentabilidad y una diversificación del riesgo. Hoy ya no alcanza con seguir las tendencias, se necesita una agenda concreta de acciones. El futuro de la industria automotriz está en quienes puedan mirar más allá de las generalidades y se animen a transformar su negocio, combinando tecnología, IA y equipos altamente preparados para jugar el juego completo.

La atora es cofundadora de Auto.tienda