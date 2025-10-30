La inteligencia artificial imperfecta: una mirada ética y emocional sobre el periodismo contemporáneo

Mientras algunos periodistas sienten curiosidad y apertura hacia la IA, otros experimentan temor (Imagen ilustrativa Infobae)

Mi nuevo libro Mediating Imperfect AI (Springer, 2025) examina la relación entre la inteligencia artificial (IA) y el periodismo desde una perspectiva singular: la de las emociones, la ética y las tensiones humanas que acompañan la transformación tecnológica de las redacciones.

Basado en una investigación cualitativa con periodistas de siete países —Argentina, Brasil, China, Francia, México, España y Estados Unidos—, el estudio explora cómo los profesionales viven, sienten y negocian los cambios que la IA introduce en su práctica cotidiana.

El libro parte de una pregunta sencilla pero reveladora: ¿Cómo te sientes frente a la irrupción de la IA en tu medio?

Desde marcos teóricos que incluyen la labor emocional (Hochschild, 1983), la pedagogía crítica (Freire, 1970), la sociología de la tecnología (Adell, 2006) y la ética de la alteridad (Levinas, 1969), analizo los dilemas éticos, afectivos y profesionales que surgen ante la automatización de tareas informativas, el uso de algoritmos y la creciente presión por adaptarse a ritmos de trabajo mediados por la tecnología.

La obra propone el concepto de “Inteligencia Artificial Imperfecta”, una noción que invita a repensar la relación entre tecnología y humanidad. Imperfecta no como deficiencia, sino como condición natural del ser humano en constante aprendizaje, diálogo y transformación.

En este marco, introduzco un modelo analítico —inspirado en la teoría del conflicto de Johan Galtung— que amplía el tradicional triángulo ABC (Actitudes, Comportamientos y Contradicciones) con una cuarta dimensión: Sentido de Pertenencia (D). Este enfoque subraya la importancia de los lazos afectivos, la colaboración y la identidad colectiva en la adaptación ética y emocional al cambio tecnológico.

El libro revela un panorama emocional complejo: mientras algunos periodistas sienten curiosidad y apertura hacia la IA, otros experimentan temor, agotamiento o desconfianza. La frase recurrente “Me gusta la IA, pero…” sintetiza las contradicciones más profundas entre innovación y responsabilidad profesional. Estas tensiones no deben ser vistas como obstáculos, sino como espacios de mediación donde es posible construir un periodismo más humano, reflexivo y ético.

Mediating Imperfect AI constituye así una aportación relevante al campo de los estudios del periodismo y la comunicación digital. Propone un futuro donde la IA no sustituya la labor periodística, sino que la complemente desde una perspectiva de cuidado, transparencia y sentido crítico.