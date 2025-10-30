Opinión

La inteligencia artificial imperfecta: una mirada ética y emocional sobre el periodismo contemporáneo

El libro Mediating Imperfect AI explora cómo los profesionales viven, sienten y negocian los cambios que la IA introduce en su práctica cotidiana

Por Carolina Escudero Moore

Guardar
Mientras algunos periodistas sienten curiosidad
Mientras algunos periodistas sienten curiosidad y apertura hacia la IA, otros experimentan temor (Imagen ilustrativa Infobae)

Mi nuevo libro Mediating Imperfect AI (Springer, 2025) examina la relación entre la inteligencia artificial (IA) y el periodismo desde una perspectiva singular: la de las emociones, la ética y las tensiones humanas que acompañan la transformación tecnológica de las redacciones.

Basado en una investigación cualitativa con periodistas de siete países —Argentina, Brasil, China, Francia, México, España y Estados Unidos—, el estudio explora cómo los profesionales viven, sienten y negocian los cambios que la IA introduce en su práctica cotidiana.

El libro parte de una pregunta sencilla pero reveladora: ¿Cómo te sientes frente a la irrupción de la IA en tu medio?

Desde marcos teóricos que incluyen la labor emocional (Hochschild, 1983), la pedagogía crítica (Freire, 1970), la sociología de la tecnología (Adell, 2006) y la ética de la alteridad (Levinas, 1969), analizo los dilemas éticos, afectivos y profesionales que surgen ante la automatización de tareas informativas, el uso de algoritmos y la creciente presión por adaptarse a ritmos de trabajo mediados por la tecnología.

La obra propone el concepto de “Inteligencia Artificial Imperfecta”, una noción que invita a repensar la relación entre tecnología y humanidad. Imperfecta no como deficiencia, sino como condición natural del ser humano en constante aprendizaje, diálogo y transformación.

En este marco, introduzco un modelo analítico —inspirado en la teoría del conflicto de Johan Galtung— que amplía el tradicional triángulo ABC (Actitudes, Comportamientos y Contradicciones) con una cuarta dimensión: Sentido de Pertenencia (D). Este enfoque subraya la importancia de los lazos afectivos, la colaboración y la identidad colectiva en la adaptación ética y emocional al cambio tecnológico.

El libro revela un panorama emocional complejo: mientras algunos periodistas sienten curiosidad y apertura hacia la IA, otros experimentan temor, agotamiento o desconfianza. La frase recurrente “Me gusta la IA, pero…” sintetiza las contradicciones más profundas entre innovación y responsabilidad profesional. Estas tensiones no deben ser vistas como obstáculos, sino como espacios de mediación donde es posible construir un periodismo más humano, reflexivo y ético.

Mediating Imperfect AI constituye así una aportación relevante al campo de los estudios del periodismo y la comunicación digital. Propone un futuro donde la IA no sustituya la labor periodística, sino que la complemente desde una perspectiva de cuidado, transparencia y sentido crítico.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialPeriodismoTecnologíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Créditos directos: una nueva herramienta que impulsa el acceso a la vivienda

Los compradores acceden a condiciones más accesibles, los inversores obtienen rentabilidad y las desarrolladoras logran mayor fluidez comercial

Créditos directos: una nueva herramienta

El poder de una beca para transformar vidas

Hoy no solo me siento agradecida, sino también decidida a retribuir: cada charla que doy, cada intervención en salud pública que realizo, lleva implícito ese agradecimiento

El poder de una beca

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

El bloqueo es una mentira, pero la represión, los fracasos y fechorías de la dictadura cubana son una realidad incuestionable

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa

Los viejos y los nuevos territorios de la geopolítica y del mundo

La ampliación de la OTAN y los ataques del terrorismo transnacional marcan hitos geopolíticos clave en el cambio de siglo

Los viejos y los nuevos

Créditos de carbono para enfrentar los desafíos del Oil & Gas

La creciente demanda energética y las exigencias de reducción de emisiones ponen en jaque la competitividad de la industria

Créditos de carbono para enfrentar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Operaron con éxito al intendente

Operaron con éxito al intendente de Córdoba Capital luego de detectarle un tumor

Tragedia en un frigorífico de La Plata: un empleado murió mientras realizaba tareas de procesamiento de carne

Científicos resolvieron un enigma clave sobre los dinosaurios depredadores tras el hallazgo de un fósil

Juicio por YPF: luego de la tensa apelación, Burford exigió que Argentina entregue de inmediato chats y mails de funcionarios

Mendoza: realizaba tareas en el tendido eléctrico de trolebuses, cayó desde diez metros de altura y murió

INFOBAE AMÉRICA
Tensión política en Costa Rica:

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

Los escándalos y la caída del príncipe Andrés: cuatro décadas de polémicas en la familia real británica

TELESHOW
María Becerra revolucionó sus redes

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa