Opinión

Lula y la política sin monstruos: el desafío de gobernar sin antagonistas

Con Jair Bolsonaro fuera del escenario, el lulismo pierde su principal enemigo y su relato binario. En un contexto de estancamiento económico y desgaste político, el gobierno enfrenta el reto de construir legitimidad sin recurrir al miedo

Gustavo Pérego

Por Gustavo Pérego

Guardar
Ya no existe para el
Ya no existe para el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, una amenaza fascista con la que justificar alianzas internacionales o discursos excepcionales de censura en redes sociales. Lo que emerge es una economía estancada (Foto: Reuters)

En política, como en la literatura, los monstruos no solo generan temor, sino que estructuran el relato.

En Brasil, Jair Bolsonaro ejerció durante años ese papel funcional para la izquierda: encarnó el “enemigo” necesario para que el lulismo consolidara su narrativa de democracia contra dictadura. Ahora, con Bolsonaro fuera del tablero, el guion se desarma y la hegemonía discursiva del gobierno también comienza a resquebrajarse.

La reciente condena al expresidente, impulsada por la Suprema Corte de Justicia (STF) bajo el liderazgo de Alexandre de Moraes y con un respaldo tácito del Ejecutivo, logró neutralizar al adversario electoral más temido por el Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, el voto disidente de Luiz Fux, ministro de la Corte, mostró un trasfondo más profundo. Fux expuso la falta de tipicidad penal, la cuestión del fuero competente, la falta de pruebas, el respeto al debido proceso y la proporcionalidad de las penas. Así, dejó en evidencia que el fallo fue mucho más político que jurídico.

Michel Foucault, en “Defender la sociedad” basado en su curso en el Collège de France, explicó que las sociedades modernas construyen monstruos políticos no solo para temerles, sino para definirse en oposición a ellos. Bolsonaro tuvo esa función: fue “el fascista”, “el antipatria”. Desde ese personaje, el lulismo tejió el mito del “pueblo democrático” enfrentado a los “enemigos de la democracia”. Pero cuando el monstruo se desvanece, el poder debe gobernar sin relato de guerra. Rápidamente surge la necesidad de construir otro antagonista que legitime el poder.

Hoy, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se enfrenta a ese espejo incómodo. Ya no existe una amenaza fascista con la que justificar alianzas internacionales o discursos excepcionales de censura en redes sociales. Lo que emerge es una economía estancada, una tasa de interés Selic que asfixia el crédito, una presión fiscal insostenible y una clase media que ha dejado de sentir miedo para volver a mirar su bolsillo.

El desgaste político, además, resulta evidente. El gobierno perdió apoyos clave en el Congreso y su base aliada muestra fisuras crecientes

El desgaste político, además, resulta evidente. El gobierno perdió apoyos clave en el Congreso y su base aliada muestra fisuras crecientes. Las reformas estructurales no avanzan, el mercado transmite señales de desconfianza y, en las calles, el “verde y amárelo” que la izquierda intentó recuperar en el último 7 de septiembre, está presente sobre todo en las manifestaciones masivas pro-amnistía, muchas encabezadas por nuevas figuras como Tarsício de Freitas, gobernador de San Pablo.

Este es el contexto en el que el sistema político brasileño comienza a respirar un aire distinto. La aparición de gobernadores jóvenes como Tarcísio de Freitas o Ratinho Júnior no solo oxigena el escenario, sino que redefine el eje de la discusión pública. No se trata de reeditar el bolsonarismo, sino de construir una derecha moderna, orientada a la gestión, alejada de la polarización y del pasado. Estos nuevos actores no tienen antecedentes de confrontación, ni cargas judiciales ni biografías explosivas. Representan, para muchos, la posibilidad de un Brasil que supere el esquema “ellos o nosotros”.

Lula busca un nuevo monstruo
Lula busca un nuevo monstruo y todo indica que el presidente de Estados Unidos será el elegido rumbo a las elecciones de 2026 (Foto: Reuters)

Entretanto, Lula busca un nuevo monstruo y todo indica que el presidente de Estados Unidos será el elegido rumbo a las elecciones de 2026. Sin Bolsonaro en competencia, Lula necesita un antagonista para restablecer su épica narrativa. En ese vacío, ha dirigido su crítica hacia Donald Trump, señalándolo como símbolo de amenazas externas contra la soberanía económica de Brasil.

No obstante, el votante brasileño parece haber cambiado el enfoque, y la tenue recuperación de imagen del presidente se percibe como pasajera. Con Bolsonaro fuera de juego, el miedo dejó de ser excusa. Ahora se exigen resultados: ingreso, empleo, seguridad y previsibilidad. Se acabó el margen para discursos heroicos; solo queda espacio para gestiones eficaces.

El votante brasileño parece haber cambiado el enfoque, y la tenue recuperación de imagen del presidente se percibe como pasajera

Este es el verdadero desafío que enfrenta Lula y su entorno. En un escenario donde la amenaza que lo mantenía competitivo ha sido neutralizada -aunque sea a través de un fallo judicial cuestionado-, el oficialismo debe construir su futuro prescindiendo de la épica. Y eso, sin enemigo, sin un “monstruo querido”, se vuelve mucho más complejo.

Porque, desaparecido el monstruo, el poder queda expuesto.

El autor es director de Abeceb consultores

Temas Relacionados

Presidente de BrasilLula da SilvaJair BolsonaroEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Clase media: la trampa silenciosa de la deuda y el peso de las tasas de interés

Mientras la inflación ofrece una tregua y la imprevisibilidad parece ganar terreno, familias de clase media enfrentan el dilema de financiar gastos con préstamos o tarjetas de crédito. ¿Cómo recortar el ciclo de endeudamiento?

Clase media: la trampa silenciosa

El futuro del trabajo: habilidades humanas frente a la automatización

Mientras la inteligencia artificial transforma los entornos laborales, el verdadero desafío para empresas y profesionales no está en competir con algoritmos, sino en desarrollar las capacidades humanas que la tecnología no puede reemplazar

El futuro del trabajo: habilidades

Tribulaciones de un gabinete en crisis

El todos contra todos se profundiza en el Gobierno, a la espera de cambios. La incorporación formal de Santiago Caputo abriría otra etapa. Arrancaron las conversaciones informales por el Presupuesto 2026. El espejo argentino en el mundo

Tribulaciones de un gabinete en

Una Inteligencia Artificial para la paz, la justicia social y el desarrollo humano integral

El Vaticano reunió a 50 expertos de todo el mundo para debatir sobre los riesgos y oportunidades que representa esta tecnología

Una Inteligencia Artificial para la

El Gobierno, encerrado en su microclima frente al real mensaje de Estados Unidos

La mirada externa apunta a la elección que viene, pero también al juego político de Milei para el segundo tramo de gestión. El oficialismo se enredó en la discusión sobre los dichos de Trump. Y se añaden límites del juego de Bessent. El cuadro incluye renovadas tensiones domésticas

El Gobierno, encerrado en su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sebastián Galiani, exviceministro: “El riesgo

Sebastián Galiani, exviceministro: “El riesgo de retroceder al populismo económico está siempre”

¿Alcanza el apoyo de EEUU para hacer sostenible al esquema cambiario y monetario? La opinión de cuatro especialistas

Entrevista a la jueza argentina de Texas, Sofía Adrogué: “Cuando una mujer obtiene un lugar, es más probable que haya tenido que trabajar horas extra”

De Buenos Aires a Nashville: César Gueikian, el argentino que hizo renacer a Gibson

El Senado que viene: el PJ perdería menos bancas, el Gobierno duplicaría y hay dudas por los “árbitros”

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO Elecciones en Bolivia

EN VIVO Elecciones en Bolivia

El papa León XIV canonizará por primera vez a dos beatos de Venezuela: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron uno de los dos cuerpos de rehenes entregados por Hamas

La mujer que amaba a los niños: Laura Ramos y un libro sobre María Luisa, la falsa modista que la cuidaba en su infancia mientras espiaba para los soviéticos

Julia Roberts y Luca Guadagnino hablan de ‘Cacería de brujas’: “Es tan ambigua que permite una opinión distinta por cada espectador”

TELESHOW
Eduardo Blanco analizó los vínculos

Eduardo Blanco analizó los vínculos actuales y reivindicó el contacto cara a cara: “El amor se encuentra, no se busca”

Silvio Fabrykant, el hombre que retrató a un país: los secretos de la imagen de Gilda que aún se venera

Zaira Nara tuvo un problema en su auto y quedó varada en medio de la autopista: “Mi papá llegó antes que la grúa”

Mirtha Legrand sorprendió en su programa con un vestido de escote redondo, hombros armados y bordados artesanales

Mirtha Legrand confirmó que la vitalidad no tiene edad y recordó su última salida: “Es un esfuerzo que vale la pena”