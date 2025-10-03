Opinión

ISO 9001 dispara las ventas: la certificación que abre mercados y financiamiento

La norma no es un cuadro para colgar, sino una llave para salir a jugar en ligas mayores

Fernando Arrieta

Por Fernando Arrieta

En Argentina, la certificación multiplica
En Argentina, la certificación multiplica la probabilidad de exportar y el monto exportado

No es magia ni marketing, es gestión con evidencia. Un estudio internacional con datos de 33 países reveló que las empresas certificadas en ISO 9001 incrementan sus ventas totales en un 48,3% y, lo más relevante, ganan acceso a exportaciones, financiamiento y socios estratégicos que antes les resultaban inalcanzables. En Argentina, la certificación multiplica la probabilidad de exportar y el monto exportado, aunque no necesariamente impacta en las ventas domésticas ni en la productividad local. En otras palabras: la norma no es un cuadro para colgar, sino una llave para salir a jugar en ligas mayores.

El hallazgo es contundente: certificar abre mercados y habilita crédito. Para las pymes, el efecto es aún más marcado, porque la certificación funciona como carta de presentación frente a clientes internacionales y como aval para entidades financieras que valoran la disciplina en procesos. No se trata de promesas, sino de microdatos empresariales procesados con rigor académico.

En Argentina, la certificación multiplica la probabilidad de exportar y el monto exportado

En paralelo, la foto del mercado también cambia. En Latinoamérica, el negocio de certificaciones ISO ronda los 513 millones de dólares y crecerá a un ritmo anual del 14,4% hasta 2031. En Argentina, hablamos de un mercado estimado en 86 millones de dólares que sube incluso más rápido: 15,3% por año. Ese crecimiento no lo impulsan discursos ni modas, sino exigencias concretas: compras públicas, cadenas globales de suministro y clientes de peso que ya incluyen la certificación como condición de entrada.

Y no es solo calidad. La seguridad y el ambiente también venden. ISO 27001, la norma de seguridad de la información, está asociada a mejoras en rentabilidad, productividad y hasta en ventas, sobre todo en negocios B2B y tecnológicos donde la confianza acelera los ciclos comerciales. ISO 14001, vinculada al ambiente, aumenta la probabilidad de exportar en sectores con huella ambiental alta, y se convierte en requisito de acceso para industrias presionadas por la agenda verde. Traducido: puertas que antes estaban cerradas, hoy se abren.

En Latinoamérica, el negocio de certificaciones ISO ronda los 513 millones de dólares y crecerá a un ritmo anual del 14,4% hasta 2031

Las propias empresas lo reconocen. Una encuesta global a más de 4.000 organizaciones mostró que el 49% vio un aumento en ventas tras certificar, de las cuales un 17% reportó un crecimiento significativo. Además, el 83% aseguró que la certificación agregó valor tangible a su negocio.

La conclusión es clara: ISO no es un talismán milagroso ni un trámite burocrático. Es una herramienta para competir mejor. Pero cuidado: si la gestión comercial no cambia, el certificado no vende solo. El impacto real se produce cuando la certificación se integra al modelo de negocios, se convierte en parte del discurso comercial y se usa para abrir mercados, financiar crecimiento y mejorar la reputación. Ahí sí, la estadística deja de ser un número y se convierte en una ventaja real.

El autor es director regional de G-CERTI Global Certification

