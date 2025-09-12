Opinión

Pistacho: el boom verde que conquistó al mundo

Entre 2015 y 2025, el comercio mundial de pistacho prácticamente se duplicó, empujado por el auge de los alimentos “premium” y la tendencia hacia dietas ricas en proteínas vegetales

Pablo Fabris

Por Pablo Fabris

Guardar
El pistacho mueve alrededor de
El pistacho mueve alrededor de 4.300 millones de dólares al año en el comercio internacional (Pixabay)

Los frutos secos siempre fueron populares, pero ninguno tuvo la explosión global del pistacho. En apenas una década pasó de ser un snack de nicho a convertirse en símbolo de sofisticación saludable y un negocio millonario. Hoy, el pequeño fruto verde mueve alrededor de 4.300 millones de dólares al año en el comercio internacional y las proyecciones muestran un crecimiento sostenido que lo consolida como una estrella del mercado alimenticio.

Los números son elocuentes: entre 2015 y 2025, el comercio mundial de pistacho prácticamente se duplicó, empujado por el auge de los alimentos “premium” y la tendencia hacia dietas ricas en proteínas vegetales. En 2020, el mercado rondaba los 3.5 mil millones de dólares; para 2025, se estima que superará los 4.8 mil millones.

Detrás de esta explosión hay cuatro gigantes que dominan la producción: Estados Unidos, con cerca del 37% del mercado, lidera la exportación gracias a los cultivos de California; Irán, histórico productor, sigue de cerca con un 28%; Turquía, con un 17%, consolidó su lugar como potencia mediterránea; Siria, pese a su situación interna, mantiene un 7%. El resto del mundo suma apenas un 11%.

El fenómeno no se explica solo por la oferta: la demanda también es cada vez más fuerte. China, con el 21% de las importaciones, es el comprador número uno, seguida por Alemania (14%), India (10%) e Italia (9%). Los otros países, en conjunto, concentran casi la mitad del mercado. Que en Shanghái se regalen cajas de pistachos en Año Nuevo o que en Berlín se sirvan en cócteles de moda, muestra cómo este fruto se volvió tanto un símbolo cultural como gastronómico.

¿Pero qué pasa con el auge del pistacho en Argentina?

En Argentina, el cultivo de pistacho ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. La superficie cultivada ha aumentado más de un 500% en los últimos cinco años, especialmente en la zona núcleo del sur de San Juan y el norte de Mendoza. San Juan se ha consolidado como la principal provincia productora, con aproximadamente 6.500 hectáreas, que representan alrededor del 90% de la superficie cultivada en el país.

Sin embargo, la producción local aún no satisface la creciente demanda interna. En lo que va de 2025, Argentina importó 82,2 toneladas de pistachos sin cáscara, casi un 50% más que las 55 toneladas registradas en todo 2024. Este incremento representa un aumento del 17.000% en solo cinco años, desde las 480 toneladas importadas en 2021.

¿Por qué el pistacho es tan popular?

El pistacho encaja perfecto en la narrativa “healthy”: es rico en antioxidantes, proteínas y grasas buenas, lo que lo convirtió en aliado de deportistas, veganos y fanáticos de la gastronomía. Además, es versátil: se lo usa tanto en helados italianos como en snacks salados de Estados Unidos o en postres árabes. Y tiene ese factor aspiracional: no es barato, y esa exclusividad lo volvió un producto “de moda”, una especie de champán en versión snack.

Lo curioso es que el pistacho no solo creció en ventas, sino también en reputación. Pasó de ser “el fruto seco caro” a transformarse en un símbolo de estilo de vida globalizado, que lo mismo aparece en un brunch neoyorquino que en un casamiento en Teherán.

¿Qué depara el futuro?

El pistacho se convirtió en un caso de estudio: cómo un producto agrícola, con un branding inteligente y un contexto de tendencias saludables, puede transformarse en un negocio que mueve miles de millones. Y lo mejor de todo: todavía tiene espacio para seguir creciendo. Porque si algo dejó claro este fruto verde, es que no es solo una moda pasajera: llegó para quedarse en el paladar, y en los bolsillos, de medio planeta.

Temas Relacionados

PistachoEconomíaSan JuanÚltimas noticias

Últimas Noticias

Afecta los bolsillos de todos

En todo el país, se identificaron 2,428 obras paralizadas, valorizadas en S/ 44,298 millones, de acuerdo con la Contraloría General de la República

Afecta los bolsillos de todos

Recuperar el valor de la palabra

La corrupción no se combate con discursos indignados, se combate con transparencia en la gestión

Recuperar el valor de la

La política es una ciencia y a los cambios los hace la gente

El Gobierno atraviesa un momento de dificultad política y económica, pero insiste con lo mismo

La política es una ciencia

Recordando a Silvio Maresca, el filósofo que no contemporizó con la corrección política

La búsqueda de la verdad antes que el acomodo y la batalla antes que la capitulación fueron los principios de este especialista en Nietzsche, que expuso las contradicciones de un progresismo en el que conviven los restos del naufragio marxista y retazos del ultraliberalismo

Recordando a Silvio Maresca, el

El valor de la democracia en un mundo de autocracias: una reflexión como argentino

Nuestra participación en el proceso electoral es un poderoso recordatorio de que somos nosotros, el pueblo, quienes tenemos el poder

El valor de la democracia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tomaron la facultad de Filosofía

Tomaron la facultad de Filosofía y Letras de la UBA previo al paro contra el veto a la ley de financiamiento

Recuperar el valor de la palabra

La política es una ciencia y a los cambios los hace la gente

Tomó a dos menores como rehenes en Mar del Plata, se enfrentó a tiros con la Policía y murió antes de ser detenido

Vacunas contra el dengue: cuándo abre la inscripción en la provincia de Buenos Aires y quiénes podrán recibirla

INFOBAE AMÉRICA
Panamá evalúa calificar como organización

Panamá evalúa calificar como organización terrorista al Cartel de los Soles y señala su relación con el régimen de Maduro

Las multas, penas y castigos que se aplicaron a Bolsonaro y sus aliados tras la sentencia por la trama golpista

Ascendió a 51 la cifra de muertos en Nepal tras los violentos disturbios que provocaron la caída del gobierno

EEUU y China se citan en Madrid para avanzar en las negociaciones comerciales y reforzar acciones contra el lavado de dinero

Así reseñó la prensa internacional la condena a 27 años de prisión del ex presidente Jair Bolsonaro

TELESHOW
Rocío Marengo y su recorrido

Rocío Marengo y su recorrido rumbo a la maternidad: “Me aferré a la Fe, en un momento era lo único que tenía”

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”

Valeria Lynch visitó La Voz Argentina y provocó la salida masiva de los coaches: el motivo

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”