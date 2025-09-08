Opinión

Día internacional de la alfabetización

Más de 750 millones de personas en el mundo no saben leer ni escribir, dos tercios de ellas son mujeres

Carina Cabo

Por Carina Cabo

Guardar
La alfabetización es clave para
La alfabetización es clave para la inclusión social, el acceso al trabajo y la participación ciudadana

Cada 8 de septiembre el mundo recuerda que la alfabetización no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental. Sin embargo, todavía hoy más de 750 millones de personas en el planeta no saben leer ni escribir y dos tercios de ellas son mujeres. Estas cifras nos interpelan, porque detrás de cada número hay una vida limitada en sus posibilidades, un sueño truncado o una puerta cerrada.

La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar realidades. “No se trata únicamente de brindar más años de escolaridad, sino de asegurar aprendizajes significativos que permitan a cada persona comprender, interpretar, dialogar y construir futuro.”

Por tanto, alfabetizar no es un gesto asistencialista: es un acto de justicia social y de desarrollo humano. No se trata solo de aprender a decodificar letras o escribir palabras; es la llave que abre el acceso al conocimiento, al trabajo digno, a la participación ciudadana y al ejercicio pleno de los derechos. Y, además, en un mundo atravesado por la tecnología, quien no domina la lectura y la escritura queda doblemente excluido, no solo de la cultura escrita tradicional, sino también del universo digital.

¿Cómo podemos hablar de igualdad, de democracia o de futuro si millones de personas no pueden ejercer el derecho básico a la palabra?

En América Latina, y también en Argentina, la pregunta ya no es si los niños aprenden a leer y escribir, sino si comprenden lo que leen y si son capaces de producir sentido por sí mismos. ¿De qué sirve un certificado escolar si un joven no puede interpretar una noticia, defender su opinión o escribir un informe laboral? La alfabetización funcional y digital se ha convertido en la verdadera frontera entre la inclusión y la exclusión. Y ya sabemos que, quienes pierden, son los sectores sociales más desfavorecidos.

Hoy, en el Día Internacional de la Alfabetización, es necesario reafirmar un compromiso colectivo. Gobiernos, escuelas, familias, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos debemos trabajar juntos para que ningún niño, joven o adulto quede fuera de la educación. “Porque donde hay alfabetización, hay libertad.”

Y no alcanza con discursos bienintencionados. Hace falta compromiso real: programas de alfabetización concretos, formación y capacitación docente continua, uso pedagógico de la tecnología, campañas de lectura, bibliotecas activas y tutorías personalizadas. Ya existen experiencias exitosas, pero debemos multiplicarlas y sostenerlas en el tiempo.

Este compromiso debe ser de todos. A los gobiernos, les corresponde garantizar políticas educativas sostenidas, con presupuesto y visión a largo plazo. A la sociedad, nos corresponde no ser indiferentes: involucrarnos, exigir y acompañar. Porque cada persona alfabetizada escribe una nueva página de dignidad para sí mismo, pero también para el país y para el mundo.

Sin lectura no hay pensamiento crítico. Sin escritura no hay voz propia. Y la alfabetización ya no puede esperar. El futuro de nuestras comunidades depende de que cada persona tenga las herramientas para leer, escribir y, sobre todo, para pensar críticamente y decidir por sí misma.

Temas Relacionados

AlfabetizaciónEducaciónDía Internacional de la AlfabetizaciónAmérica LatinaArgentinaNaciones UnidasInclusiónDerechos humanosTecnologíaJusticia social

Últimas Noticias

El compromiso y la verdad como valores primordiales

El Día Internacional del Periodista se conmemora cada 8 de septiembre en honor a Julius Fučík

El compromiso y la verdad

Las falsas denuncias de abuso sexual y la instrumentalización de la Justicia

El sistema penal debe incorporar mecanismos eficaces de detección temprana de denuncias espurias y activar políticas concretas para el juzgamiento efectivo de quienes incurren en falsas denuncias o falso testimonio

Las falsas denuncias de abuso

Kicillof, gran ganador de una elección sorprendente

El gobernador revalidó su audaz decisión de desdoblar la elección y capitalizó la victoria en su disputa interna con La Cámpora

Kicillof, gran ganador de una

Kicillof, líder K

El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha logrado posicionarse como el principal referente de la oposición. El contraste con Milei no podría ser más nítido

Kicillof, líder K

Fatiga laboral: el riesgo silencioso y la oportunidad de una estrategia digital

Medir y digitalizar procesos permite prevenir la fatiga laboral y optimizar la seguridad, impulsando una cultura organizacional enfocada en salud, eficiencia e innovación tecnológica

Fatiga laboral: el riesgo silencioso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las falsas denuncias de abuso

Las falsas denuncias de abuso sexual y la instrumentalización de la Justicia

Desarticularon dos puntos de venta de drogas en Córdoba y hay dos detenidos

Ponían piedras en la autopista Rosario-Santa Fe para robarle a los automovilistas y fueron condenados a prisión

Se incendió un corralón de La Plata y un sereno tuvo que ser rescatado por los bomberos

Así reflejaron los principales medios del mundo la derrota de Javier Milei en las elecciones bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Un tiroteo en Jerusalén dejó

Un tiroteo en Jerusalén dejó al menos cuatro muertos y varios heridos: los agresores fueron neutralizados

“Liberen a los rehenes y depongan las armas o Gaza será destruida”: el ultimátum de Israel a Hamas para cerrar un acuerdo

Huyó con sus tres hijos y vivió oculto casi cuatro años: Tom Phillips, el prófugo abatido por la Policía de Nueva Zelanda

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”