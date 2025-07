La radio es alma, magia, sorpresa

La emisora, con casi 40 años de historia, se destaca por su combinación de clásicos musicales e innovación

El domingo pasado la Aspen 102.3 ganó el Martín Fierro de platino, premio que se entregó por primera vez para radios. En la era de las plataformas y las playlist, una radio de música se quedó con el premio más importante. ¿Por qué? Porque la radio está más viva que nunca, tiene alma, nos brinda la posibilidad de sorprendernos con lo inesperado, con esas canciones que elige con tanto cuidado y amor nuestro musicalizador, que ponen al aire nuestros operadores y productores y que presentan nuestros locutores, aportando información especial que le da un enorme valor agregado a temas que suenan en nuestro dial.

Por eso la radio está viva, tiene alma, porque detrás de cada tema hay un equipo de personas trabajando y pensando cada detalle. Porque la radio es vida, con todas esas personas detrás de ese parlante que te acompañan desde donde la escuches: auto, oficina, casa… la radio se mueve con vos.

Aspen 102.3 es una radio con casi 40 años de historia. Salió por primera vez al aire en 1988 y desde ese primer momento en el éter dejó marcada su impronta: una radio que combina los mejores clásicos musicales con propuestas innovadoras, un formato simple y potente que marcó musicalmente a varias generaciones desde fines de los ochenta, hasta transformarse en la radio más escuchada del país. Surgió entonces como sucesora de Láser 120 FM, una radio que llevaba tres años sonando en la ciudad y pasaba canciones de Bowie, Madonna, Phil Collins, Sting, Queen y Sophie and Peter Johnston, entre muchas otras bandas y artistas.

En el anuncio que presentaba Aspen en los matutinos porteños, se hablaba de una emisora “con la misma calidad y armonía que usted siempre prefirió”, “con el estilo que le brindó sus mejores momentos de relax” y “con la misma gente que durante tres años le ofreció las mejores experiencias musicales”. Pero con una novedad: un nuevo equipo transmisor de 20 kilowatts y la “nueva tecnología digital”.

El martes 13 de mayo de 1997 a las seis y media de la mañana –es decir, en el horario clásico de la primera mañana radial–, Aspen hizo la primera transmisión de radio por internet en Argentina. “A partir de este momento, estamos saliendo en tiempo real por internet para todo el mundo”, anunciaba la voz del locutor Julio Lagos, en lo que fue el primer streaming argentino, a pesar de que esa palabra no existía aún. Después de esta introducción, como no podía ser de otra manera, sonó un clásico de los ochenta: First time –La primera vez–, de Robin Beck.

Gisela Marziotta es directora general de radios del Grupo Octubre. Aspen ofrece una experiencia musical diferente a las plataformas digitales

Aspen fue también la primera y única radio en Argentina que lleva a los oyentes a los recitales más importantes del mundo, en estadios míticos como el Madison Square Garden de Nueva York, con el Aspen Tour. En 2020 fue adquirida por el Grupo Octubre –que sostiene firme su apuesta a la radio, con dos señales AM y cuatro FM–, que mantuvo su espíritu clásico e innovador. En este sentido, incorporó el Aspen Sport Tour, para que los oyentes puedan también viajar a los principales eventos deportivos del mundo, como el Grand Slam Wimbledon, en Inglaterra, o la carrera de la Fórmula 1 en Canadá.

Vivimos una época de plataformas digitales, con la posibilidad de acceder a cualquier canción que se nos ocurra, con la opción de armar las playlist que queramos y en el orden que se nos dé la gana. Por supuesto que es una forma de escuchar música que usamos y disfrutamos todos y todas. Pero al menos a mí –y no dudo de que a otras personas les pasará lo mismo– me deja una sensación de vacío, de frialdad, de soledad porque detrás de la playlist no hay nadie, y no hay sorpresa, porque siempre sabemos qué tema sigue.

La magia de la radio es lo inesperado, es que viene y que no sabes qué será. Y es ese extra el que nos da la radio: no hay mejor sensación que escuchar una canción que amamos de manera inesperada, cuando irrumpe en nuestro día sin advertencia. Ese es el alma de la radio, de las transmisiones en vivo, del trabajo de un grupo de personas que se abocan a la tarea de generar ese efecto de felicidad en la audiencia, y de tantos otros que han trabajado y dejado su aporte.

Aspen es una radio con una identidad muy clara, discreta, sencilla, pero que logró hacerse un lugar en el dial y en el corazón de los argentinos. Es parte de la historia de la radiofonía argentina, de la música y es una compañía diaria inmejorable, con todos los clásicos de ayer y de hoy sonando las 24 horas. Tal vez eso sea hoy, con las nuevas formas de escuchar música a demanda, algo disruptivo y vanguardista: como decía al principio, la posibilidad de sorprendernos en un tiempo en el que todo parece previsible. Aspen es historia, mística, innovaciones, calidad, viajes y, sobre todo, buena música.

* La autora es directora general de radios Grupo Octubre