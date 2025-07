La demagogia política de siempre

Ángel Di María durante el partido entre Central y Lanús que se jugó con público visitante (REUTERS)

Es una mentira total que en la Argentina no se estén jugando partidos con ambos públicos. Los mejores ejemplos son todos los partidos internacionales: Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Eliminatorias. La Copa Argentina también es con ambas hinchadas. Las finales de copa o semifinales, sobre todo en Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba, también con público visitante. El año pasado Boca y River jugaron en Córdoba con ambos parcialidades y no pasó nada. Las finales en Santiago del Estero se juegan con ambas parcialidades y no pasó nada. En Mendoza se han jugado finales, en Córdoba se han jugado finales con ambos parcialidades y tampoco pasó nada. Es decir que, en realidad, Tribuna Segura, que fue la creación de Patricia Bullrich, es la que impidió el público visitante.

Tribuna Segura es un programa que está hace diez años y, por ejemplo, a veces van mil o quinientos efectivos policiales y no va gente a la cancha -como fue en la pandemia- o van muy pocos. También sucede que te facturan mil o quinientos policías y no va ni la mitad. Todo eso lo soportamos a lo largo de estos años.

Nuestros tribunales han sancionado a los clubes que no cumplieron. Hemos sancionado a Rafael Di Zeo en el año 1999 con 99 años de suspensión y después van a la justicia y nos revocan todo. Los políticos con su demagogia revocan todo. Entonces, no es correcto decir que la AFA hizo esto en modo electoral porque en la provincia de Buenos Aires se jugó un partido entre Lanús y Rosario Central. Tampoco es oportuno decir que si vuelve el público visitante y hay un muerto, el responsable va a ser la AFA, porque el responsable de la seguridad en los estadios es el Ministerio de Seguridad, no la AFA. La AFA es un ente privado, contrata seguridad privada, pero no por eso se tiene que hacer responsable del derecho de admisión y responsable de todo. Lo que está buscando instalar Bullrich es que si las cosas van bien, ella es la campeona del mundo y, si van mal, la culpa es del Chiqui Tapia.

Frases del estilo “los dirigentes son mafiosos” o que “van a hacer responsables de cualquier cosa que ocurra si vuelve el público visitante”, me hizo acordar a López Rega en 1974, cuando muere Perón, que dijo que iba a ir a la calle Viamonte con un celular de la policía y meter presos a todos los dirigentes del fútbol porque eran los que promovían la violencia. Y en el 78 también le pasó lo mismo a Independiente en Córdoba, cuando Luciano Benjamín Menéndez manejaba todos los equipos de Córdoba y tuvieron un serio inconveniente en un partido entre Talleres e Independiente.

Por lo cual, en síntesis, la AFA no es responsable de la seguridad en el fútbol. En este caso, cada provincia tiene su jurisdicción, por lo cual Bullrich no puede decir que si pasa algo es responsable la AFA y no ella. En el 2018, cuando ocurrió la suspensión del Boca-River que termina en el Bernabéu, lo culparon a Martín Ocampo, en ese momento ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que no tenía nada que ver y Bullrich alegó que estaba dedicada al G20. Entonces, el último problema que hubo en la Capital Federal fue aquel Boca-River del 2018, pero que tampoco tenía público visitante. Era que al micro de Boca lo apedrearon a 800 metros de la cancha de River.

Si la AFA quisiera hacer política, lo haría siempre. Al contrario, la AFA le escapa a la política. Fue un solo partido en la provincia de Buenos Aires y salió bárbaro. Entonces, ¿qué estaban esperando? ¿Que se muriera una persona para que fuera un fracaso? Como fue un éxito, salen a decir que es algo electoral, totalmente ridículo.

Bullrich también me ha mandado carta documento en enero de 2016 por un gesto que hizo Daniel Osvaldo en un partido amistoso. En ese momento el presidente de la AFA era Luis Segura. Osvaldo en un partido con River hizo un gesto al banco que el réferi ni lo informó. Bullrich nos citó por carta documento. Tuvimos que ir con Luis Segura a la Secretaría de Justicia y nos pedían más o menos perpetua para Daniel Osvaldo. Da la casualidad que el domingo anterior a ese lunes, dos días después del Boca-River, juegan Estudiantes y Gimnasia. Se agarran todos a trompadas, fue un escándalo. Patadas, trompadas, los 22 jugadores más los suplentes. Todo el mundo me llamaba para pedir sanciones ejemplificadoras. Bullrich, cuando la fuimos a ver, desestimó el tema con Osvaldo y volvió a lo de Estudiantes - Gimnasia. Nosotros le decíamos “usted nos citó por Osvaldo, ahora me mete Gimnasia”. Es decir, todos los días la demagogia política del momento a momento.

Le dimos entre ocho y diez partidos a cada jugador de Gimnasia y de Estudiantes de La Plata. Sin embargo, para resolverlo inventaron durante una semana partidos amistosos para hacerlo de cumplimiento efectivo y terminaron en partidos oficiales cumpliendo uno o dos partidos. Es decir, con Osvaldo no pasó nada y con los de Estudiantes, que fue un desastre, a lo sumo, el que más cumplió fueron dos o tres partidos oficiales. Esta es la demagogia política de siempre.

En Inglaterra e Italia pasan cosas parecidas. Está documentado que en Inglaterra la policía provocaba a los barras para después poder limpiar y hacer los abonos sentados. En Italia, que es el otro problema que siempre ponen ellos, los estadios son municipales y las ciudades, sacando Roma y Milán, que comparten el estadio, las ciudades tienen un equipo cada uno o a lo sumo dos. Acá en la Argentina, los grandes equipos como Boca, River, San Lorenzo, Huracán y Vélez están en la capital federal. Si sumás Independiente y Racing en un radio de diez o quince kilómetros cuadrados tenés todo masificado.

Por supuesto, en el interior la gente quiere ver a Boca y a River. Entonces, en el interior nunca pasa nada. En capital, está todo suspendido. Pero como hacen una prueba piloto en la provincia de Buenos Aires y sale bien, claro, dicen que es modo electoral.

No somos ningunos mafiosos. Hace treinta años que estoy en el tribunal de disciplina de la AFA y veinte años en la FIFA. Conocemos estos casos y todo lo que digo está documentado y firmado.