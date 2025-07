Los políticos no mejoran su calificación ante el electorado

Milei mantiene encendida su motosierra (Foto: AP/Natacha Pisarenko)

Es muy difícil vivir en una Argentina tan desigual. Principalmente, para los millones de personas que por las distintas malas praxis políticas, incluida la actual, cayeron en la pobreza.

A este panorama se le suma la destrucción de lo único que esa enorme legión de pobres tenía: el Estado. En él encontraban un servicio de salud para curarse o anestesiar sus problemas, una escuela donde sus hijos al menos aprendían a leer y traían puesto un mate cocido con un pedazo de pan en el estómago. Había una biblioteca popular que facilitaba los libros imposibles de comprar. Todo esto está en plena etapa de destrucción.

El presidente Milei arremete con furia sobre los periodistas porque los que ejercen este oficio deben poner el acento en visibilizar las llagas que hay en la sociedad y que la política debe encargarse de curar, y no con sal. Ataca, apresa, denuncia. Nada de esto se emparenta con el accionar de un libertario.

En salud, faltan, en los efectores públicos nacionales, insumos para cirugía. También hay tratamientos oncológicos que deben suspenderse y/o retrasarse. Los hospitales escuela, como el Clínicas de Buenos Aires, tienen orden de solo atender a quienes tienen obra social. ¿Y la enorme legión de desocupados y/o changa dependientes que no la tienen?

Ya no habrá formación de excelencia para los residentes, sector en el que incluso antes de este anuncio del gobierno nacional había cupos sin cubrir o desertaban a poco de andar una vez ganado el concurso. Debemos sumar conflictos en cuanto a personas con discapacidad, hemofílicos, etc. La lista es extensa y los enojos sociales también.

Veamos otro sector imprescindible para la sostenibilidad de Argentina: el campo. La suba de las retenciones ha originado un malestar masivo, sobre todo en entidades de productores que, a pesar de que el presidente Milei dijo que la baja era temporaria, creyeron que iba a ser permanente. El malestar se funda en los altísimos costos de los alquileres, especialmente en la zona núcleo, y el valor final de los granos, que no tienen rentabilidad. Este foco de enojo se podría manifestar claramente en la Exposición de Palermo cuando la visite el Presidente.

El Gobierno necesita llegar a las elecciones de octubre con la inflación domada y con superávit fiscal a toda costa. Considera que con ello puede enfrentar a las oposiciones en las urnas. Sucede que octubre está lejos y con estrés en las variables macroeconómicas: tipo de cambio pisado, falta de reservas. Ya dispuso de los U$S 20 mil millones del FMI, más los U$S 20 mil millones del blanqueo. No le queda más.

El mercado privado le venía financiando U$S 2 mil millones mensuales adicionales, hoy le cuestiona la capacidad que podría tener (o no) el Gobierno de pago a futuro.

Los veinticuatro gobernadores accionaron su poder de fuego. Es el primer hecho táctico de su parte. Entendieron que solos no consiguen nada. El pasado 3 de junio se juntaron en el CFI y designaron a una comitiva para que se entreviste con el Poder Ejecutivo por el tema recursos. Los recibió Carlos Guberman. No prosperó.

Decidieron entonces redactar un proyecto de ley que ya ingresó en el Senado con la firma de los distintos presidentes de bloques. Tiene dos artículos. El gravamen a los combustibles se reparte en un porcentaje al Tesoro, otro al ANSES, otro a las provincias y el mayor a Fondos Fiduciarios con afectación. Sobre este último, normalmente Nación lo retiene y hace caja. El proyecto se pide para las provincias que repartirían 25% en partes iguales y el 75% restante según el índice de coparticipación. El segundo artículo contempla el reparto automático de la coparticipación.

En este calendario electoral, en Santa Fe el domingo se eligieron concejales y en algunas localidades intendentes y presidentes comunales. Si observamos la bota, esta se pintó mayoritariamente con el color oficialista de Unidos del gobernador Pullaro. Una aclaración: en 144 localidades sobre 365 (40%) solo hubo lista del oficialismo.

Aquí la primera reflexión: si los políticos opositores desertaron de su razón de ser, ¿por qué el ciudadano iría a votar?

Otra forma de leer el resultado electoral es la que comparte con Infobae el politólogo Pablo Salinas. Analizó las 10 principales ciudades santafesinas (60% de la población), de las cuales en 6 ganó el conglomerado del Partido Justicialista y aliados, 3 Unidos y 1 La Libertad Avanza.

El número de votantes disminuyó desde abril al domingo pasado. 52% fue el promedio provincial. En Rosario, 48%. A propósito, en esta ciudad ganó Juan Monteverde, un extrapartidario progresista que eligió el PJ (en manos muy conservadoras), logrando una victoria que no había ocurrido en los últimos 30 años. Es un dirigente político que sueña con ser en dos años intendente de Rosario, y desde ahí desandar el camino libertario del presidente Milei. Su mayor alegría es haberle puesto un freno al Presidente, al haber superado a Juan Pedro Aleart.

Segunda reflexión: esta nueva elección ratifica a nivel nacional la mala nota con que el electorado califica a todo el sistema político.

A propósito de Santa Fe, las dos veces que hubo tensión importante entre el gobierno provincial y el nacional –primero por el reclamo de Pullaro por eliminación de las retenciones y ahora por impulsar el proyecto con los gobernadores- aparece Mercado Libre haciendo ruido. El gobierno santafesino no se queda atrás y retruca con los resultados de distintos allanamientos en los que se secuestraron dinero, armas, droga y postnets de Mercado Libre.

Ahora los ojos políticos están puestos sobre Buenos Aires, tanto por el acuerdo dentro del PJ como entre LLA y el PRO. Sobre el primero, podríamos decir que ya no se hacen planes para ir por fuera, lo que no quiere decir que esté cerrado el acuerdo por dentro. Sí han llamado a todas las distintas expresiones, incluso a las no kirchneristas, como la Corriente Federal peronista que encabeza Alejandro “Topo” Rodríguez.

En cuanto a LLA, esta permite que el PRO se esconda en sus listas luego del resultado de CABA.

Por último, en Córdoba la diputada Natalia de la Sota, inaugurando espacio propio, asegura que no irá en contra de Llaryora, sino de Milei.

Insisto: es muy difícil vivir en una Argentina tan desigual. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó al atentado contra el colega Pablo Grillo como un accidente, y al estiércol volcado en el domicilio del diputado Espert como un atentado.