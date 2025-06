Cómo las emociones impactan en la salud y el rendimiento laboral: una mirada desde el bienestar corporativo holístico

El 37,2% de los colaboradores consideró seriamente renunciar a su empleo por razones de salud mental pospandemia

Hace unos días, mientras revisaba las últimas estadísticas sobre salud mental en el trabajo, me detuve en un dato que me dejó pensando: el 85% de los colaboradores considera que su trabajo influye directamente en su calidad de vida y salud emocional. No es un número menor. Es una cifra que nos habla de una realidad que, como líderes y empresarios, no podemos ignorar.

La pandemia, como todos sabemos, fue un punto de inflexión. Nos obligó a repensar nuestras prioridades, a cuestionar cómo trabajamos y, sobre todo, a reconocer que la salud emocional no es un tema secundario. Según un relevamiento realizado por Ineco, IDEA y Puntual, el 37,2% de los colaboradores consideró seriamente renunciar a su empleo por razones de salud mental pospandemia. Imaginen el impacto que esto tiene en las organizaciones: pérdida de talento, disminución de la productividad y, en última instancia, un golpe a la cultura corporativa.

Pero no se trata solo de números. Detrás de estas estadísticas hay personas. Personas que, como vos o como yo, buscan un equilibrio entre su vida personal y profesional. Personas que valoran la flexibilidad horaria (89% según el mismo estudio), que necesitan un buen clima laboral y que, sobre todo, quieren sentirse respetadas y escuchadas.

El costo de ignorar las emociones en el trabajo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos recuerda que la depresión y la ansiedad son responsables de la pérdida de 12 mil millones de días laborales al año. Sí, leíste bien: 12.000 millones. Esto no solo afecta a los colaboradores, sino también a las empresas, que ven mermada su productividad y enfrentan costos indirectos derivados de la falta de bienestar emocional.

En Estados Unidos, por ejemplo, el 92% de los trabajadores considera importante trabajar en una organización que valore su bienestar emocional, según la Asociación Americana de Psicología. Y no es para menos. El estrés, la ansiedad y el agotamiento se han convertido en los grandes enemigos de la salud laboral contemporánea.

Pero aquí hay un detalle que me parece clave: no se trata solo de ofrecer soluciones individuales, como apps de meditación o días de salud mental. Según un informe de Mind Share Partners en colaboración con Qualtrics, citado por Harvard Business Review, los colaboradores buscan algo más profundo: una cultura organizacional que priorice su bienestar de manera integral. Es decir, no basta con poner parches; hay que abordar las causas de raíz.

Bienestar corporativo: más allá de los beneficios tradicionales

Desde mi rol, tengo la oportunidad de trabajar con empresas que están dando pasos importantes en esta dirección. No se trata solo de ofrecer un seguro médico o un gimnasio corporativo. Se trata de crear entornos donde los colaboradores se sientan apoyados en todos los aspectos de su vida.

Por ejemplo, la flexibilidad horaria, que tanto se valora hoy, no es solo una cuestión de comodidad. Es una herramienta que permite a las personas gestionar mejor su tiempo, reducir el estrés y, en última instancia, ser más productivas. Lo mismo ocurre con el clima laboral: un ambiente tóxico puede minar la motivación y la creatividad, mientras que un entorno positivo puede potenciar el rendimiento y la lealtad.

Las plataformas de teleconsulta pueden ser aliadas en este proceso. No se trata solo de ofrecer consultas a distancia; se trata de brindar un espacio seguro donde los colaboradores puedan abordar sus preocupaciones de salud, tanto físicas como emocionales, sin tener que sacrificar horas de trabajo o tiempo en traslados. Es un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia.

El rol de los líderes en la construcción de culturas saludables

Aquí hay otro punto que me parece fundamental: los líderes tienen un papel clave en este proceso. No se trata sólo de implementar políticas o beneficios; se trata de modelar comportamientos y fomentar una cultura de apertura y empatía.

Según el informe de Harvard Business Review, los gerentes suelen tener puntajes de salud mental más bajos que sus colaboradores. Esto nos habla de la presión que enfrentan los líderes y de la importancia de que también ellos reciban apoyo. Un líder que prioriza su bienestar no solo está cuidando de sí mismo, sino que también está enviando un mensaje poderoso a su equipo: “Tu salud emocional importa”.

Hacia un enfoque holístico del bienestar corporativo

El bienestar corporativo debe ser holístico. No se trata solo de ofrecer beneficios aislados, sino de integrar la salud física, emocional y mental en la estrategia de la empresa. Esto implica escuchar a los colaboradores, medir su bienestar y adaptar las políticas a sus necesidades específicas.

Por ejemplo, hemos cerrado acuerdos con empresas de tecnología y otras industrias, que reconocieron la importancia de incorporar el bienestar emocional como parte de sus beneficios para los colaboradores. Esto no es solo una tendencia; es una necesidad en un mundo donde la salud mental se convirtió en un tema prioritario.

El futuro del trabajo

Las emociones no son un tema secundario en el mundo laboral. Son el motor que impulsa (o frena) el rendimiento, la creatividad y la lealtad de los colaboradores. Como líderes, tenemos la responsabilidad de crear entornos donde las personas no solo trabajen, sino que también crezcan y se sientan valoradas.

Se trata de tener la sensibilidad para reconocer que, detrás de cada colaborador, hay una persona con sueños, miedos y necesidades. Y que, al final del día, una empresa que cuida de sus emociones no solo está invirtiendo en su bienestar, sino también en su propio éxito.

Así que, la próxima vez que pienses en la productividad de tu equipo, recordá este dato: el 95% de los trabajadores considera importante sentirse respetados en el trabajo. Y el respeto, como bien todos sabemos, no se mide en números, sino en acciones.

La autora es cofundadora y CMO de Briut Salud