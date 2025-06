Capital Humano: diseñar el Estado desde la vida real

Hay un problema de fondo, que es la incapacidad del Estado para ver a la persona en su totalidad (Foto:EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La arquitectura institucional de una ciudad revela sus prioridades. El modo en que el Estado se organiza –o no se organiza– para cuidar, formar, acompañar y liberar el potencial de su gente dice más que cualquier discurso.

Durante décadas, las políticas sociales, educativas y laborales fueron diseñadas como compartimentos. Cada ministerio con su lógica, su presupuesto, su narrativa. Pero la realidad de las personas no funciona así. No hay infancia que se divida en áreas, ni trayectorias que se vivan por separado. Una madre que no puede volver a estudiar porque nadie cuida a su hijo, un adolescente que deja la escuela porque no le encuentra sentido, un joven que se forma en algo que ya no existe en el mercado: todos ellos habitan una experiencia común de desconexión entre sus vidas y el Estado.

Esta visión no es una moda tecnocrática. Pero sí podría ser una respuesta institucional a un problema de fondo: la incapacidad del Estado para ver a la persona en su totalidad, que es compleja.

Hablar de capital humano no es hablar de recursos, sino de valor. Valor que existe en cada individuo, en cada niño, en cada docente, en cada barrio, esperando condiciones para desplegarse.

Toda política pública tiene que liberar capacidades, no administrarlas. Porque las personas no necesitan un Estado que las gestione. Porque la educación, entendida como motor de transformación, debe dialogar con la empleabilidad, la salud mental, el bienestar y la innovación, en vez de estar sitiada en un compartimento estanco desconectado de la vida. Esto no significa crear un nuevo poder ni sumar burocracia. Significa preguntarnos si los caminos que usamos para llegar a las personas son los mejores posibles. Significa reconocer que ningún programa aislado resuelve un problema complejo. Y que integrar no es fusionar, sino dar coherencia.

Para liberar el enorme potencial que tiene nuestra ciudad, necesitamos poner al capital humano en el centro de la estrategia para su desarrollo. La Nación ya dio el primer paso al reorganizar su gabinete en torno a un Ministerio de Capital Humano. Esta decisión revela algo importante: una comprensión de que el desarrollo no empieza en el PBI, sino en las personas que lo hacen posible. Buenos Aires tiene la oportunidad de sumarse a ese camino. Porque si queremos una Ciudad más libre, más equitativa y más próspera, tenemos que empezar por poner a las personas —y a su potencial— en el centro.