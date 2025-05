¿Por qué la batalla cultural es una guerra?

Javier Milei

Mientras el mundo defiende su soberanía cognitiva, Argentina despierta de estar atrapada en debates superficiales. El problema no es cómo se siente un unicornio no binario. El problema es que estamos resignando territorio cultural, lingüístico, político y estratégico sin pelear.

Ya no estamos discutiendo ideas en una plaza pública sino defendiendo nuestra libertad de pensamiento frente a una transformación global que manipula el lenguaje, la educación, los marcos institucionales internacionales y las tendencias culturales para modelar percepciones, restringir el pensamiento crítico y debilitar la voluntad individual. Sí, es una guerra. Y no, no es una metáfora.

Algunos bienpensantes funcionales al statu quo se escandalizan con la palabra “guerra”. Dicen que es impropia, que “militariza el lenguaje democrático”. Falso. Es una descripción precisa de un fenómeno real: la guerra cognitiva.

No es una conspiración: lo afirma la propia OTAN en su informe Cognitive Warfare (Innovation Hub, 2020), donde define este nuevo plano de conflicto como un conjunto de técnicas para erosionar la confianza social, desestabilizar democracias y alterar la percepción individual y colectiva. El Pentágono también lo reconoce: en su doctrina Joint Vision 2020 se plantea el concepto de Full Spectrum Dominance, que abarca desde el plano terrestre hasta el cognitivo, como parte de la defensa integral frente a amenazas modernas. La idea no es convencerte sino condicionarte.

Y esta no es una advertencia partidaria sino un pedido civilizador. Muchas organizaciones internacionales participan de esta reconfiguración del sentido común. La UNESCO, en su documento Educación para la Ciudadanía Mundial (2015), propone contenidos centrados en justicia social, sostenibilidad, diversidad cultural y responsabilidad global. Todo presentado con buenas intenciones, pero peligrosamente alineado con marcos teóricos progresistas que muchas veces niegan la realidad biológica, la responsabilidad individual y la cultura nacional.

La ONU, por ejemplo, impulsa el uso de “lenguaje inclusivo” dentro de su estructura. Aunque no es obligatorio para los Estados miembros, se convierte en referencia para agencias, gobiernos y hasta empresas. ¿Qué ocurre cuando ni sus propios funcionarios respetan esos lineamientos? ¿Qué pasa cuando eso se impone de facto por presión política, económica e ideológica?

La CEPAL, otro apéndice de la ONU, promueve reformas tributarias bajo el eufemismo de “progresividad fiscal”, con un objetivo claro: expandir la capacidad recaudatoria estatal para financiar más gasto público. Pero además, esa progresividad atenta contra el mérito: mientras más ganas, más te saco. Es un instrumento netamente neosocialista que forja la idea de que no somos todos iguales ante la ley. Castiga al más talentoso y al que más produce. Es igualitarismo totalitario.

La OMS también juega su rol. En nombre de la salud pública global, interviene sobre la autonomía de los Estados y promueve marcos de control que exceden lo sanitario para instalar patrones de comportamiento colectivo.

¿Guerra real? Totalmente. No es solo simbólica: es política, judicial y económica. ¿O qué son acaso las tipificaciones de “crímenes de odio”? ¿El INADI? Convivimos con censura real y la coerción judicial fue total y totalitaria.

Argentina pagó el precio de décadas de colectivismo simbólico, estatismo discursivo, subsidios distorsivos, estatizaciones mal gestionadas, déficits estructurales, litigios internacionales y clientelismo institucionalizado. Todo justificado bajo el dogma del “Estado presente”, cuando en realidad se trató de un Estado capturado, ineficiente y parasitario. La cifra es escandalosa: si bien no hay un informe oficial ni exacto, la estimación construida a partir de rubros reales es defendible como argumento económico con base razonable: alrededor de 590.000 millones de dólares perdidos.

Lo que hoy está en juego es si vas a poder pensar por vos mismo, o si cada palabra, emoción o juicio que expreses estará mediado por una arquitectura simbólica impuesta por otros. Ya no basta con gritar “¡Viva la libertad, carajo!”. Hay que formular políticas nacionales en defensa del pensamiento libre y monitorear cada forma de intervención ideológica global.

¿Por qué llamarla guerra y no batalla?

Porque la guerra no es episódica ni limitada. Una batalla es un momento; la guerra es un sistema prolongado de agresión estructural. Lo que enfrentamos no es una discusión pasajera, sino una ofensiva permanente y multidimensional. La guerra cognitiva no busca derrotarte en un debate: busca rediseñar las condiciones mismas en las que pensás. Y si no entendés eso, ya perdiste.

Esto no es un giro retórico. Es una advertencia con valor estratégico.