Sindicatos que atrasan

La automatización y la inteligencia artificial redefinen el concepto de trabajo y desplazan tareas rutinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sindicatos tradicionales en Argentina, pero también en el mundo, afrontan un camino de extinción. No los ha matado la política, ni la represión, ni una ley. Los ha matado el signo de los tiempos que corren: la innovación humana.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el sindicalismo argentino reactivó su manual de resistencia: paros, movilizaciones, discursos en la calle y en los medios. Todo lo que no se llevó adelante durante el gobierno de Alberto Fernández a pesar de los niveles estrafalarios de inflación.

La CGT convocó a un paro general a menos de dos meses del cambio de gobierno, lo hizo en abril pasado, y amenaza con más en el corto plazo. Los argumentos, más allá de su legitimidad o no, repiten el manual ya conocido: defensa de derechos adquiridos, rechazo a reformas laborales, y una retórica que remite a décadas pasadas. “El mundo que los parió ya no existe”, una frase que describe la desconexión entre los sindicatos y las nuevas generaciones.

Mientras las centrales obreras apelan a la épica de 1945, millones de trabajadores argentinos —sobre todo jóvenes— ya no se sienten representados. Trabajan desde sus casas, venden servicios por plataformas globales, manejan su tiempo con autonomía, priorizan la libertad y el aprendizaje constante antes que un monótono y decadente statu quo laboral.

No están afiliados a ningún gremio, no ven valor en una cuota sindical, y desconfían profundamente de estructuras que hace años dejaron de rendir cuentas y se niegan a abrir el juego democrático.

La tecnología no sólo cambió cómo trabajamos: cambió también lo que entendemos por trabajo. La automatización desplaza tareas rutinarias, la inteligencia artificial redefine profesiones enteras, y el empleo ya no está necesariamente atado a un patrón, un horario o un espacio físico.

En ese contexto, los sindicatos tradicionales —en especial los peronistas, anclados a una idea de fábrica que ya no domina la economía— aparecen como reliquias de un modelo agotado. No es sólo la dirección hacia una Argentina liberal la que los ha planchado en un lento olvido. Se trata de la propia dinámica de un mundo que innova como nunca antes en la historia.

Esto no significa tampoco que la defensa de derechos laborales deba desaparecer, al contrario: el trabajo del futuro requiere nuevas formas de representación, más ágiles, descentralizadas, transparentes y adaptadas a realidades dinámicas. Pero los gremios actuales, con sus liderazgos eternizados, su connivencia con el poder político y su rechazo sistemático a cualquier modernización, parecen incapaces de liderar ese proceso.

Milei, guste o no, interpreta algo que buena parte de la sociedad ya intuía: el modelo sindical argentino está acabado. Si no se reinventa con urgencia, no hará falta que nadie lo desarme desde una ley. Simplemente se evaporará, ignorado por las nuevas generaciones y con la esperanza de que la clase política que los protegía vuelva lo antes posible al poder.

Pero a la larga, a menos que recorramos un camino completamente distinto al liberalismo de Milei y volvamos a enamorarnos del chavismo venezolano, los sindicatos tradicionales tienen los días contados. No caerán por decreto, caerán por irrelevancia.