Una Evita en “topless” en el PJ Capital: ¿el mayor acto de rebeldía de una mujer es revolear el corpiño?

El cuadro de Evita en el PJ Capital. La transgresión frívola de "los pibes para la liberación"

Un nuevo cuadro decora una pared de la sede del Partido Justicialista de la Capital Federal: muestra a Eva Perón sentada, escribiendo, con el pecho desnudo. Caprichos surgidos de una concepción superficial de lo que es aggiornarse por parte de un espacio que no reflexiona ni debate sobre ninguna de las problemáticas que afectan a la sociedad argentina, y por lo tanto tampoco formula iniciativa alguna para modificar la cruda realidad que padece la gente en su vida cotidiana.

¿Cuál será esta vez el mensaje que quisieron dar esta vez “los pibes para la liberación” del PJ porteño?

¿Buscaron quizás emular a las revolucionarias francesas que, de la toma de la Bastilla en adelante, acostumbran protestar con los pechos al aire? ¿O tal vez quieran darles argumentos a los eternos detractores de Evita que siempre quisieron mostrarla como “puta”.

Primero fue Evita montonera, luego Evita feminista, después incluso le pusieron un pañuelo verde a la mujer más destacada del peronismo original cuyas consignas eran “Protegido antes de nacer” y “desterrar el aborto criminal”; como no tienen límite, ahora la completan con una Evita obscena.

Con prescindencia del motivo que los llevó a esta profanación, se confirma el total divorcio en que viven respecto de la gente, que a Eva Perón la tenía como a una santa, al punto de levantarle altares en cada casa. Una imagen que nada tiene que ver con la Evita impúdica, totalmente ajena a la cultura popular, que colocaron en el edificio de San José 181.

La genta a Eva Perón la tenía como a una santa

Son reincidentes además. En 2022 hicieron lo mismo con Perón. Al General, al que la gente siempre lo tuvo de uniforme y montado en el pintado, ellos lo representaron como un Buda…

Son desviaciones que revelan su verdadera ideología. Descartan al Perón que representa la unión de pueblo y ejército con una imagen que lo traiciona por completo.

Perón como un Buda, el cuadro que estuvo colgado en la sede del PJ en 2022. Y el clásico retrato del General a caballo

En los 70, pretendieron usar la figura de Evita -”...sería montonera”- para atacar a Perón; ahora, con el eslógan “el peronismo será feminista o no será”, no sólo desconocieron el legado de Eva Perón en materia de derechos de las mujeres, sino que mostraron su ignorancia histórica. El feminismo no tiene nada que enseñarle al justicialismo, un movimiento que nació dándole participación política a la mujer -tradición que nunca abandonó- colocándola en el centro de su dispositivo político.

El comienzo de la revolución cultural de participación femenina se produjo cuando un coronel del ejército sentó en las reuniones del GOU a una mujer -que en ese momento era su amante- y le dio la palabra y ella sorprendió a los demás oficiales con su claridad conceptual.

La traición ideológica e histórica se completa cuando olvidan lo que la propia Eva decía de las feministas, algo que es de una actualidad impactante, pese a haber sido escrito en 1951: “Parecían dominadas por el despecho de no haber nacido hombres más que por el orgullo de ser mujeres. Creían incluso que era una desgracia ser mujer”.

Es evidente que los decoradores del local del PJ porteño se reconocen más en otras tradiciones que en aquella a la que dicen pertenecer: su idea estética brota de la concepción de que el mayor gesto de rebeldía que puede protagonizar una mujer es revolear el corpiño.

En el PJ Capital hay quien parece compartir la idea de que la mayor rebeldía para una mujer es revolear el corpiño. Protesta de las Femen, las feministas ultra radicalizadas en España (REUTERS/Javier Barbancho)

¿A qué justicialismo representan quienes pensaron que era posible usar a Evita en la campaña por el aborto? ¿De qué evitismo se sienten herederos quienes promueven la esterilización de adolescentes, el drogarse ConSumoCuidado, el vaciamiento educativo, la transgresión frívola y el relativismo de los valores?

Más que justicialistas parecen portavoces de agendas transnacionales ajenas a nuestra historia y a nuestro acervo cultural.

¿No hay mujeres en el PJ que ninguna descolgó este cuadro?

¿No hay hombres? Porque ningún hombre en serio expondría a una mujer en el modo procaz en que ellos lo han hecho con Evita.