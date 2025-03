Educación STEAM: un futuro sin limitaciones para las mujeres

Visibilizar referentes femeninas desde la sociedad civil y las familias: no podemos aspirar a lo que no conocemos. Es clave destacar a mujeres científicas, tecnólogas e ingenieras en los medios, en la escuela y en el hogar. Desde la familia se puede fomentar el interés con juguetes, libros y actividades libres de sesgos. Desde las organizaciones, se deben generar redes de mentoría, eventos y campañas que amplifiquen estos modelos. No basta con inspirar, hay que actuar. La escena del aula con la maqueta de la ciudad no es solo una metáfora, es una realidad que se repite en muchos espacios de aprendizaje.