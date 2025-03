Un mensaje optimista para invertir en un país en camino a la estabilización

La Asamblea Legislativa, ayer ante el discurso de Javier Milei (AP Photo/Rodrigo Abd)

En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias, el Presidente remarcó los logros durante el primer año de gestión, ratificó el rumbo, inauguró el año de la “Reconstrucción Nacional”, prometió enviar en breve el acuerdo con el FMI al Congreso y abrir más la economía

El sábado a la noche, el presidente Javier Milei rindió cuentas del estado de la Nación, de las reformas prometidas y recomendó las medidas que juzga necesarias para el País, cumpliendo casi literalmente con el artículo 99 inciso 8 de la Constitución Nacional. Hizo un racconto de los (imposibles de ocultar) logros (sobre todo en materia económica) y trazó los lineamientos de lo que será su gestión en el año en curso.

La Reconstrucción Nacional será a base de instituciones, una burocracia con un tamaño razonable, comercio libre y propiedad privada.

Estamos viviendo la reconstrucción nacional y seguramente no seamos conscientes del impresionante cambio que estamos viviendo. Estamos como los alemanes orientales en 1988, hay algo en el aire que cambió, pero todavía no lo podemos ver.

“Que vivas tiempos interesantes” dice un antiguo proverbio chino. Cuesta ser consciente del impresionante momento histórico que estamos viviendo. El país comenzó su reconstrucción. Quizás hoy no nos demos cuenta, pero cuando miremos hacia atrás identificaremos estos días como los días bisagra en donde aún no veíamos tan claro hacia donde estábamos yendo. Sospecho que el lunes los activos argentinos que cotizan en el exterior se apreciarán fuertemente. Argentina podría experimentar FOMO, o “Fear of Missing Out” (miedo a perderse algo), en el corto plazo.

Milei también explicó por qué abrir la economía beneficia sobre todo a los más pobres

En su discurso, el presidente insinuó una ley prohibiendo el déficit fiscal y el aumento de impuestos, no sólo a nivel nacional pero también a nivel provincial y municipal. Una ley así sería el equivalente a 10.000 RIGIs, una ley así sería un verdadero shock de confianza que atraería muchísimas inversiones. Si bien Argentina muchas veces ha borrado con el codo lo que escribió con la mano (ley de intangibilidad de depósitos sancionada dos meses antes de la “pesificación”), una ley como esa sería un verdadero magneto de inversiones y crecimiento.

Cada discurso de Milei es una clase de economía. Milei explica cosas de la economía que en muchos casos son contraintuitivas y difíciles de comprender si no se explican bien. Por ejemplo, la idea de que un país funciona como una gran familia en donde todos compartimos todo es romántica pero irreal; papá estado siempre se aprovecha.

Del mismo modo, la idea de que si nos cerramos y “vivimos con lo nuestro” nos beneficiamos todos tampoco es real. Esto lo explicó en 1817 el gran economista David Ricardo con su “teoría de las ventajas comparativas”; no sirve producir todos los bienes ya que no todos somos igualmente eficientes produciendo todos los bienes. Ni en el caso en que un país sea más eficiente produciendo todos los bienes, aún en ese caso conviene especializar la producción de bienes y servicios. Estas ideas, que sustentan la creación de muchos de los organismos de Bretton Woods en 1948 como la Organización Mundial del Comercio (OMC) no se comprenden o tienen mala prensa en la Argentina, ya que hace más de 70 años insistimos en tratar de “vivir con lo nuestro” a pesar de que la pobreza sigue creciendo. Milei explica todo esto mucho mejor que yo.

En su discurso, Milei también explicó por qué abrir la economía beneficia sobre todo a los más pobres. Instituciones sólidas y derechos de propiedad son la clave para salir de la pobreza. De la pobreza no se sale con más planes sociales. Estas verdades son duras, pero como diría Ayn Rand “puedes evadir la realidad, pero no puedes evadir las consecuencias de evadir la realidad.” El sábado, el presidente demostró que sabe lo que se necesita para que la economía crezca y el crecimiento económico es lo único que nos aleja de la pobreza. Con esa receta tan simple (impuestos bajos, estado pequeño, apertura comercial y propiedad privada) el País puede experimentar un crecimiento impresionante. Primero los mismos Argentinos que conocemos el fenomenal cambio de rumbo de primera mano, invertiremos en el País, pero luego, capitales de todo el mundo que están esperando reglas claras y esas simples recetas para acompañar el crecimiento del país, comenzarán a confiar en nosotros e invertir.

Los otros puntos sobresalientes del discurso presidencial:

Reducción de cantidad de impuestos y simplificación tributaria.

Nuevo régimen de coparticipación y competencia fiscal entre las provincias.

Mayor simplificación y desregulación laboral.

Límites al gasto público consolidado en el orden del 25% tal como fue acordado en el Pacto de Mayo.

Hay que pellizcarse; serán años de prosperidad nunca antes vista.

Como en otras oportunidades, el Presidente les prometió a los legisladores que acompañen estas propuestas, y les ofreció una “tabula rasa”, pero también agregó que no espera que acompañen ya que él quiere terminar justamente con los privilegios de la “casta” y es difícil (imposible) que la casta acepte autolimitarse.

Durante este poco más de año de gobierno de Milei las instituciones funcionaron a pleno, las pocas leyes que sancionaron debieron ser “mutiladas” en el Congreso para que puedan ser sancionadas. Propuso a jueces para la Corte Suprema (como lo indica la Constitución) y ante la inacción del Senado, los nombró en comisión. ¿Eso es ilegal? No, así lo prevé la Constitución (artículo 99 inciso 19), pero además, si lo fuera, no le habría tomado juramento al Manuel García Mansilla el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Como diría Thomas Jefferson “la Constitución es lo que los jueces dicen que es”.

Se lo acusa a Milei de gobernar por decreto. ¿Es esto así? Según un informe de la Universidad Austral:

En sus primeros 9 meses de mandato Milei dictó 39 DNU, colocándose en el cuarto lugar en la lista histórica, superado por Duhalde, Fernández y Néstor Kirchner, quienes emitieron 78, 60 y 51 DNU respectivamente en sus primeros nueve meses de mandato;

Fernández fue el segundo presidente que más DNU dictó desde 1994, con un total de 179 DNU dictados durante su mandato, ubicándose así solo detrás de Néstor Kirchner (que emitió un total de 237 DNU).

Si solo se considera el período de 17 años transcurrido desde la sanción de la Ley 26.122 (en el año 2006), Fernández es el presidente que más DNU dictó.

Fernández y Kirchner, en conjunto, dictaron casi la mitad del total de los DNU emitidos desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional de 1994.

No sólo eso, sino que Milei es el único presidente a quien el Congreso le ha rechazado un DNU en la historia. ¡La casta unida jamás será vencida!

Escribo estas breves líneas porque algunas personas en las comidas familiares repiten lo que leen en los diarios y se muestran preocupados ya que piensan que estamos ante un estalinista o fascista que en cualquier momento cierra el Congreso. Yo les digo, tranquilos, Milei es el presidente más republicano que hemos tenido.

El Presidente no está violando la Constitución; y la República no está en peligro. Milei tiene muy claro lo que debe hacer; lo único que le recomendaría, si fuese el caso en que aún no ha pensado en ello, es que piense también en generar a su lado otros políticos como él, amantes de la libertad, de la República y de la Constitución; así este extraordinario momento que estamos viviendo con este Presidente no es sólo algo pasajero sino el comienzo de un verdadero y duradero camino hacia la libertad y país fuerte, realmente soberano y próspero.

Por eso, con todo respeto, le repetiría aquellas frases que le decían al oído a los generales romanos que festejaban un triunfo luego de una importante victoria militar: Respice post te! Hominem te esse memento! Memento mori, memento mori! [¡Mirá atrás y recuerda que sólo eres un hombre! Recuerda que vas a morir, recuerda que vas a morir].

El autor es socio de Canosa Abogados. Se especializa en asuntos relacionados con el derecho societario, tributario y financiero