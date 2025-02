Están llegando los primeros agentes inteligentes

Inteligencia artificial - Bumeran

En los próximos 25 años, la inteligencia artificial experimentará una transformación sin precedentes. La pregunta no es si la IA seguirá avanzando, si no hasta dónde llegará y cuál será el rol de la humanidad en este proceso. Nos encontramos en una cuenta regresiva hacia un hito que podría redefinir la existencia misma: el momento en que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana en todos los aspectos.

Tendencias en IA en 2025 y su impacto en el futuro

A medida que avanzamos en el desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados, la inteligencia artificial está redefiniendo nuestro presente y trazando el camino hacia el futuro. Existen diversas tendencias que están marcando el rumbo de esta evolución, y que podrían tener un impacto significativo en las próximas décadas, particularmente hacia 2050. Entre las más relevantes se encuentran: los chatbots personalizados y agentes inteligentes. Con la evolución de los modelos multimodales se ha impulsado la creación de agentes de IA capaces de personalizar respuestas y adaptarse a las necesidades de los usuarios en tiempo real, mejorando significativamente la interacción con la tecnología.

Un agente inteligente es un modelo de lenguaje de gran tamaño (Large Language Model o LLM) que, a través de una capa de programación o capa de orquestación, puede acceder a herramientas que le otorgan capacidad de acción. Esto implica que no solo responde preguntas, sino que también puede ejecutar tareas de manera autónoma. Por ejemplo, además de proporcionar una receta de cocina, podría realizar la compra de los ingredientes en un supermercado en línea.

Algunos de los avances más destacados en esta área lo demuestra, ChatGPT Operator, desarrollado por OpenAI o Perplexity Assistant. Estos agentes funcionan como asistentes personales capaces de realizar múltiples tareas, lo que permite que el usuario, interactúe de manera dinámica con distintos sitios. Por ejemplo, podríamos solicitarle que reserve una habitación de hotel en un destino específico, gestione la compra de los pasajes, redacte correos electrónicos para notificar sobre nuestro viaje e, incluso, nos asesore y adquiera la indumentaria adecuada. En tanto lo que distingue a los agentes es su capacidad para comprender el contexto de las interacciones, facilitando la generación de respuestas precisas y la ejecución de acciones con mayor eficacia. Además, pueden incorporar el uso de cámaras de video para analizar el entorno visual en tiempo real, ampliando significativamente su aplicabilidad en diversos ámbitos.

Niveles de desarrollo de la inteligencia artificial

Actualmente, nos encontramos en la tercera fase del desarrollo de la IA. Este progreso se ha dado en distintas etapas. Fase 1: desarrollo de chatbots conversacionales básicos. Fase 2: Creación de modelos de lenguaje con capacidades de razonamiento y estructura de pensamiento en cadena (chain of thought). Fase 3: implementación de agentes inteligentes con mayor autonomía y capacidad de acción en dispositivos.

Lo que viene, fase 4: emergencia de sistemas innovadores con inteligencia superior a la humana en áreas clave, como la medicina y la investigación científica. Fase 5: desarrollo de una superinteligencia artificial, es decir, una IA con capacidades que superan ampliamente las de cualquier ser humano en todas las áreas del conocimiento y la toma de decisiones.

Las dos caras del futuro: utopía o distopía

Un concepto popularizado por el futurista Ray Kurzweil es el de singularidad tecnológica. Este sostiene que en un futuro no tan lejano, las máquinas podrán mejorar sus propias capacidades de manera autónoma, llevando a un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. Kurzweil predice que para 2045 la inteligencia artificial superará la inteligencia humana en todos los ámbitos, desencadenando una era de cambios irreversibles en la sociedad y en la forma en que nos relacionamos con la tecnología.

Diversos filósofos y especialistas en tecnología consideran que la predicción de una singularidad tecnológica constituye una exageración tecnocientífica, dado que la inteligencia artificial contemporánea sigue dependiendo de tres pilares fundamentales: el poder computacional, los datos y la programación humana. Estos elementos no solo determinan su funcionamiento, sino que también evidencian su carácter instrumental y su falta de autonomía real. Sin embargo, un informe del MIT Technology Review. 2024, sobre avances en IA generativa sugiere que los modelos actuales están comenzando a exhibir signos de razonamiento más avanzados y aprendizaje contextual sin supervisión, lo que podría acelerar el camino hacia sistemas más autónomos. Otros, en cambio, consideran que la singularidad es solo cuestión de tiempo, como sostiene Ray Kurzweil en The Singularity is Near.

A medida que avanzamos hacia el 2050, el dilema no es solo tecnológico, sino también filosófico y político. ¿Deberíamos regular el desarrollo de la IA? ¿Es posible establecer límites a una tecnología que evoluciona de manera exponencial? Aunque la IA podría alcanzar niveles superiores de procesamiento de datos y toma de decisiones, la creatividad, la empatía y la ética siguen siendo atributos exclusivos de la humanidad. El 2050 está cada vez más cerca. ¿Estamos preparados para lo que viene?