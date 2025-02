Ucrania: sangriento precedente contra el sistema democrático universal

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania y Vladímir Putin, presidente de Rusia

La invasión a Ucrania no es solo un ataque a esa República sino a todas las Democracias del planeta. Hoy, ese país continúa levantando con fuerza extraordinaria la antorcha del más sublime fuego por la Libertad, siendo mi más ferviente deseo acompañar al desangrado pueblo para que sigan manteniendo esos valores de lucha que representan también nuestros más excelsos principios liberales, que compartimos universalmente.

Por ello el factor tiempo es vital ya que cada día que pasa sin una firme política diplomática a nivel mundial, es una ganancia para el dictador Vladimir Putin, máxime cuando Corea del Norte está combatiendo, muy pobremente debemos reconocerlo, en territorio ucraniano ocupado con consecuencias futuras inimaginables, que podría concluir en la ampliación de este conflicto armado más allá de las fronteras europeas.

Lamentablemente, Vladimir Putin, formado como espía por la KGB, se relaciona con un estilo dictatorial, enfermizo, algo que siguen utilizando en comunicación política los populistas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Tiene un estilo tóxico, de sometimiento, similar a los alienados que creen pertenecer a una raza superior pero que en realidad trasunta un enorme grado de inseguridad y normalmente padecen de trastornos patológicos severos.

Increíblemente Moscú no tomó en cuenta que las guerras no son un juego de “suma cero”, donde las cantidades de efectivos relativos aseguran el triunfo. Imperdonable ignorancia del Estado Mayor Conjunto ruso: los conflictos armados tienen una dinámica que es propia del período histórico en que se desarrollan, condicionado por factores económicos, sociales y políticos, todos ellos en muchos casos impredecibles con lo óptica racional de la inmensa mayoría de los ciudadanos de una determinada nación.

La inexplicable reunión esta semana en Riad entre Estados Unidos y Rusia sin Ucrania, ni la Unión Europa ni Gran Bretaña, no tiene antecedentes en la historia reciente. Por ello, aplaudo la convocatoria urgente del presidente Macron el lunes pasado en París a todos los Jefes de Estado que pertenecen a esa organización europea supranacional horas después de la finalización de la Conferencia sobre Seguridad realizada en Munich. Tambien felicito calurosamente una vez más, al Presidente Dr. Vlodomir Zelenski por su coraje, firmeza y autoridad ante este atropello internacional.

“Se está hablando a espaldas de los ucranianos sobre los resultados de unas conversaciones que no se han producido, que Ucrania no ha consentido y en las que no está invitada a la mesa”, ha dicho el Canciller alemán, el lunes cuando se retiraba del Eliseo.

A continuación, se presentan algunas de las increíbles demandas delineadas por el embajador de Rusia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, el lunes 17 de febrero:

Ucrania deberá ceder más territorio

Explicó que partes del territorio de Ucrania, incluyendo Crimea y otras cuatro regiones, se han “perdido irrevocablemente” para el Estado invadido. Afirmó incorrectamente que las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, así como las regiones de Jersón y Zaporiyia, se han “unido a la Federación Rusa”. El Embajador Nebenzya se refería a los referendos que las autoridades instaladas por Rusia celebraron en las zonas ocupadas, que Ucrania y sus aliados occidentales denunciaron como farsas electorales.

Batería de misiles rusos

Destitucion del presidente Zelenski

Putin quiere obligar al presidente de Ucrania a dejar el cargo. Vasily Nebenzya definió al Dr. Zelensky como “el autoproclamado presidente ucraniano” y se refirió a su Gobierno como “la camarilla de Zelensky”, al decir que ninguno tiene “un papel que desempeñar en la nueva Ucrania”. Ignora el diplomático que el mandato del actual titular del Poder Ejecutivo debería haber terminado en mayo pasado pero sigue en el cargo porque Ucrania se encuentra actualmente bajo estado de guerra después de que Rusia lanzara la invasión a gran escala en febrero de 2022. La ley marcial Ucraniana prohíbe la celebración de elecciones.

Una Ucrania neutral

El Embajador ruso también dijo que Ucrania debería ser un “estado desmilitarizado y neutral, no parte de ningún bloque o alianza”. Ucrania ha insistido durante mucho tiempo en unirse a la OTAN en el futuro y esta Alianza de defensa ha dicho que la puerta está abierta a cualquier país que desee unirse, siempre que cumpla con los criterios de admisión.

En estas horas cruciales, es mandatorio que Occidente redoble la ayuda militar y política, apoyando sin concesiones a Kiev para lograr la retirada de las fuerzas invasoras y que Ucrania pueda ejercer nuevamente la plena soberanía sobre su territorio.

En este sentido, con urgencia, estoy convencido de que es necesario que en forma inmediata se establezca un “alto el fuego” y simultáneamente en reubión de emergencia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establezca la creación de una “Fuerza de Paz” (Capítulo 6°) no sólo en la totalidad de los territorios ocupados sino también en el territorio ucraniano próximo a la primera línea de combate de las fuerzas invasoras para comenzar en forma urgente a la desmilitarización. Los “Cascos Azules” deberán ejercer un firme control y mantenerse en sus puestos hasta tanto se firme definitivamente el Acuerdo de Paz definitivo entre Ucrania y Rusia, convocados por el que llamaremos “Grupo de Contacto/Paz Ucraniana” integrado por la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos ya que no puede permitirse que haya una paz impuesta y que Ucrania tenga que aceptar lo que se le presente ya que esta actitud es indigna para cualquier nación que se precie de ser soberana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski

El mundo libre debe retomar a pasos acelerados al legendario legado consecuencia de la caída del “Muro de Berlín” en 1989: un mundo multipolar, globalizado e interdependiente. Es decir, el regreso a ese orden internacional surgido en las históricas jornadas alemanas y su correlato, el “concepto de seguridad colectiva” que condena e impide la utilización de la fuerza para la solución de los conflictos entre Estados.

Al respecto, recordemos que los dos mejores ejemplos (post 1989) de la utilización de la fuerza bajo mandato de Naciones Unidas y con un altísimo grado de legitimidad, fueron la Guerra del Golfo (1991) y la Agonía de Bosnia-Hercegovina (1992). Es importante destacar, en ambos escenarios, que la participación argentina fue elogiosamente reconocida por los países centrales que felicitaron a nuestro país por el cambio positivo de ciento ochenta grados en la política exterior.

Abandonamos en la década del 90 la proverbial y sospechosa neutralidad argentina, que en realidad nunca existió especialmente durante la II Guerra Mundial, poniendo rumbo nuevamente hacia el grupo de países que defienden a ultranza la Libertad y la Democracia, o sea manteniendo a rajatabla los tres principios básicos del Liberalismo: defensa irrestricta de nuestra Constitución y por ende del Sistema Democrático. Como segundo punto, respaldo absoluto, sin fisuras, del Estado de Derecho y tercero, la vigencia de una Economía de Mercado, doctrina que en los últimos doscientos años trajo el mayor bienestar económico que el mundo recuerde.

Finalmente, si la disuasión deja de ser efectiva y las fronteras de algún país de la OTAN son vulneradas, estamos convencidos que se procederá con absoluta convicción, actuando de acuerdo al derecho internacional, racionalmente y con firmeza de acuerdo a la evaluación de las circunstancias. Ojalá nunca jamás se llegue a esta situación límite pero los planes de contingencia ameritan estar siempre preparados porque en esta permanente lucha entre la Libertad y los totalitarismos, solo puede existir un solo vencedor.