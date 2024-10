El futuro de los bancos: IA generativa y personalización

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la inteligencia artificial (IA) están revolucionando el mundo a un ritmo vertiginoso. Cada día aparecen nuevos descubrimientos que impulsan a los negocios a adaptarse e innovar.

A estos descubrimientos se suman los cambios en las tendencias del consumo. Los usuarios ya no quieren una avalancha de productos tecnológicos, sino que buscan pocos productos, pero sofisticados. Hoy, el foco de las compañías tiene que estar puesto en diseñar productos basados en las necesidades reales de los clientes, y no en lo que consideran que ellos pueden llegar a querer.

La personalización es un aspecto crucial en cualquier industria. Al igual que en un supermercado donde las personas eligen los productos que desean, los clientes de un banco, por ejemplo, ahora pueden acceder a productos que se ajusten a sus necesidades específicas. Aunque los productos bancarios básicos, como las tarjetas de crédito y los préstamos, continúan existiendo, la innovación ha promovido un nivel de sofisticación y personalización que permite a las entidades entender lo que el cliente necesita y ofrecérselo de la forma más accesible y personalizada posible.

La IA y la ciencia de datos juegan un papel vital en esta transformación. Todas las empresas hablan de ser impulsadas por los datos, pero la realidad es que muchas todavía no han alcanzado el nivel de sofisticación necesario para aprovechar plenamente su potencial. La IA, en particular, ha causado una disrupción significativa en todas las industrias, no es simplemente una moda pasajera. Su capacidad para aprender y evolucionar la convierte en una herramienta poderosa para entender y atender mejor a los clientes.

La IA generativa permite automatizar y digitalizar estos procesos de manera más asertiva. Es una herramienta más para brindar un mejor servicio a las personas, ya sean clientes internos o externos. Si bien se habla de IA hace más de 5 años, con la llegada de la IA generativa aparece una opción de atención diferente que permite automatizar y digitalizar procesos end to end de una manera más eficiente.

En este escenario, la seguridad es otro aspecto crucial. Los bancos han invertido enormemente en ciberseguridad para proteger a sus clientes. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las tácticas de los ciberdelincuentes, por lo que es esencial estar atentos y educar a los clientes sobre las mejores prácticas de seguridad.

En el mundo actual, la educación financiera y la seguridad van de la mano. Los riesgos digitales, como el phishing, el robo de identidad o las páginas que solicitan información personal, hacen que las personas sean más vulnerables. Es por eso que es sumamente importante proteger a nuestros clientes, tanto individuos como empresas, con campañas de concientización y asesoramiento. La IA juega un papel clave en esta lucha, con numerosas herramientas basadas en la nube que contribuyen a la protección.

De todos modos, si bien se trata de un avance muy potente, no deja de ser una tecnología más que llegó para quedarse. Al igual que Internet revolucionó el mundo hace tres décadas, la IA está preparada para hacer lo mismo en el futuro cercano. Se trata de una gran herramienta disruptiva, que no reemplazará a la inteligencia humana, sino que ayudará a las personas a tomar decisiones más sofisticadas y enfocadas, de modo más eficiente.