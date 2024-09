Melina Furman: una mezcla de amiga, maestra y madre

Hache Merpert y Melina Furman

Esta semana para mí fue muy parecida a una montaña rusa, y quien la haya diseñado se guardó para hoy la curva más pronunciada. Es que esta tarde me caso con el amor de mi vida, una de las personas que quería que esté ahí para compartirlo conmigo era Melina Furman, pero anoche se fue, después de enfrentar durante dos años a un cáncer al que no se la hizo fácil.

Conocí a Meli en un subte. Yo trabajaba en educación con Fabio Tarasow, su pareja, y por eso coincidimos en un viaje a nuestras casas. Recién presentados, pero un poco conociéndonos a través de Fabio, Meli me insistió para que me anotara en una experiencia que estaba liderando junto a Gerry Garbulsky. Esa fue la primera de incontables conversaciones en las que ella me alentó, vio algo en mí y me dio confianza. Como aquella vez que le pregunté por dónde seguir para profundizar mi mirada pedagógica. Yo pensé que me iba a recomendar algunos caminos académicos, porque era una académica de élite, pero en lugar de eso me dijo: “Vos tenés algo único. Te atraviesan e interesan muchas cosas distintas y ves conexiones que otros no ven. Académicos hay muchos, como vos, muy poquitos”.

También fue ella una de las que en 2014 me invitó a liderar el evento de educación que estaba planeando TEDxRíodelaPlata. Me transformó en compañero y amigo. Fue en su casa, en una ronda en la que planeábamos ese evento, que surgió la idea de usar lo que estábamos aprendiendo acompañando oradores en TEDxRíodelaPlata en las escuelas y crear Clubes TED-Ed.

Melina Furman y Diego Golombek. Fueron los conductores de la última edición de TEDxRíodelaPlata

Expedición Ciencia, El Mundo de las Ideas, Clubes TED-Ed, TEDxRíodelaPlata y muchos otros proyectos en los que Meli estuvo involucrada, comparten algo: un ADN Furman.

Eso me hace sentir su discípulo, además de compañero y amigo. Es esa idea de que la educación es una experiencia, y que cuanto más involucre la curiosidad y el asombro, más impacto tiene.

En Clubes TED-Ed y TEDxRíodelaPlata sentimos que se fue una mezcla de amiga, maestra y madre que nos crió con amor, nos educó con sabiduría y se aseguró de que tengamos todo lo necesario para crecer fuertes y sanos, como hizo con Galo e Ian, sus dos hijos.

Nuestro plan a partir de ahora es muy simple: vamos a hacer que su legado cambie al mundo.

Y en cuanto a mí, hoy me voy a parar en el altar a decirle “te amo” a la madre de mi hija y mi futura esposa, y voy a festejar y celebrar la vida, y su vida, como ella nos pidió que hagamos. Sé que ella va a estar ahí bailando con nosotros.

El autor es educador y Director ejecutivo la Fundación Ideas que Transforman, Clubes TED-Ed y TEDxRíodelaPlata