La hiper-recesión ética y moral

Será más difícil salir de la hiper-recesión de los valores éticos y morales, que de la recesión económica (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Debajo de las ruinas de la política, asoma lo que la sociedad aprobó y compartió. Viene de lejos. “Algo habrán hecho”, “roban, pero hacen”, “si te contrata el Estado, te salvás”. Sepultamos valores como “la política es servicio” o “los senadores son los padres de la Patria”. Nos degradamos al son de admirar las “avivadas” del Poder, hasta llegar a este hoy, donde fortuitamente se corrió un velo que muestra el infierno de la violencia sobre el andamiaje de la corrupción.

Esta cronista está convencida de que será más difícil salir de la hiper-recesión de los valores éticos y morales, que de la recesión económica. La política toda está claramente en default. La pregunta es: ¿qué más nos puede pasar? ¿Por qué no podemos tener Presidentes prestigiosos con equipos respetables? ¿Por qué cómo sociedad nos fuimos degradando tanto?

El presidente Raúl Alfonsín tuvo enormes problemas económicos. Su final anticipado tuvo que ver con eso, pero fortaleció a las instituciones y, con ello, a la política y, por ende, a la República. Carlos Menem fue derrapando del “salariazo” al “ramal que para, ramal que cierra” y tantos negociados más. Es verdad que introdujo a la Argentina a la modernidad: entre otras cosas, ¡tuvimos teléfono! Pero el precio en deterioro social y laboral fue enorme. Fernando de la Rúa se perdió en el Poder como en el programa de Tinelli. Los Kirchner llegaron fortuitamente a un país que estaba preparado para un Reutemann que no se animó. Tuvo Néstor Kirchner un principio interesante junto a Roberto Lavagna. Cuando el ministro se fue denunciando corrupción, todo derrapó para mal.

Milei -lo he dicho hasta el cansancio- es lo que abrazó y votó la gente para evitar aquel “que se vayan todos” del 2001 . Sus formas también -aunque muchos medios lo banquen- visten trajes de violencia. Para con periodistas, para con economistas y/o compañeros de ruta que no coinciden en un 100% con sus políticas. Si no reaccionamos y no importó que Alberto Fernández le pegara a un señor en un comedor porque le dijo algo que no le gustó; si no importó que periodistas en épocas de CFK fueran representados en gigantografías para ser escupidos públicamente -violencia que luego vivió Cristina Kirchner ante su propio domicilio y casi termina en un magnicidio-; si todo esto no importó, seguiremos naturalizando agravios del actual presidente en pro de algo que además no vemos: un bienestar que, al menos mayoritariamente, no aparece.

Mauricio Macri generó grandes expectativas, pero terminó siendo recordado por el enorme endeudamiento acordado de una sola vez con el FMI. El presidente Milei agradece a quienes lo sostienen en lo que él considera es un cambio de época, donde contempla déficit cero, emisión cero. Pero no parecen figurar en el presupuesto sobre el que está trabajando pobreza cero, desempleo cero, recesión cero y, fundamentalmente, hambre cero.

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, le dice a Infobae: “Si el Presupuesto con déficit cero que anunció el presidente Milei se diseña como lo han ejecutado hasta ahora, significa 22,1% de quita a jubilados y pensionados, 31% menos de recursos a las universidades y 83.5% menos para las provincias, todo en términos reales”.

Capítulo aparte merece la pobreza en la discusión sobre políticas educativas. La diputada Lilia Lemoine habla de la no desfinanciación de la educación superior y le da un mensaje a la comunidad universitaria diciéndole que sus salarios son acordes a lo que vive el país. Además, subraya: “Si hay chicos que no tienen primaria y secundaria terminada, ¿para qué la enseñanza superior?”.

Lemoine expresa el pensamiento libertario. Educación solo para pocos. Ante esto, el Congreso debería abrazar el debate sobre nuevas tecnologías y especialmente IA. Argentina debe volver a subirse al mundo, no al que le seduce al presidente Milei -chico, retrógrado y sesgado-. Hablo del mundo de los avances científicos, del nuevo paradigma que muestra una parte del planeta que sucumbe ante la IA y otra ante el hambre y la guerra.

A propósito de la media sanción del proyecto de declaración de la educación como servicio esencial, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, le dice a Infobae: “Una vez más, un grupo de diputados bajo un profundo desconocimiento lastima a la educación, alejándose del verdadero debate que hay que dar sobre las necesidades del sistema educativo: financiamiento, formación y capacitación docente, mejora de infraestructura escolar, suministro de nuevas tecnologías para alumnos y docentes. Seguirán siendo temas pendientes”.

En el país que gobierna Milei, hace años –por prácticas políticas corruptas y violentas- los niños vienen comiendo mal. Les duele la panza, porque el hambre duele, y se van a dormir con hambre, que es uno de los peores flagelos. Bajar la edad de imputabilidad a 13 años, como pretende la ministra Bullrich, no ayuda, y mucho menos sin discutir qué se va hacer con esos chicos. Entre paréntesis, según la jueza de Menores de Rosario María del Carmen Musa, los delitos cometidos por menores representan un 0.4%, y de ese 0.4% los homicidios son el 0.7%.

Un menor que mata no puede volver a su casa, pero tampoco puede ir a una cárcel de mayores. Se deben crear las condiciones que son indelegables del Estado, primero para evitar que los niños-adolescentes ingresen al mundo del delito; y segundo, si eso ocurre, qué hacer con ellos. Lo planteado por la ministra Bullrich pareciera ser más “sacarse el problema de arriba, que resolverlo. Y la gente, muy dolida, muy asustada y con razón, “compra” esto.

Si para muestra vale un botón (de que nada ha cambiado en la política), recomiendo leer al periodista Ignacio Cagliero : “La Libertad Avanza de Santa Fe al rojo vivo: denuncias cruzadas por el reparto de ropa y alimentos de Nación”, en la web Suma Política, donde refleja no sólo las internas feroces del partido en formación LLA en Santa Fe, sino cómo continúan el clientelismo, la intermediación a través de fundaciones más afines ideológicamente pero intermediarios al fin y la ineptitud de personajes no aptos para los cargos para los cuales han sido designados. La diputada nacional Romina Diez no pudo colocar en el PAMI a Martín Tomassini, de supuesta profesión stripper, pero sí lo coló en la ANSES.

Política en Santa Fe

La próxima semana ingresará a la Legislatura el Proyecto de Reforma Previsional, luego del informe de la Comisión especial creada para analizar el déficit de la Caja de Jubilaciones. A su vez, el gobierno de la provincia formalizó la demanda por cese de pagos de parte de nación de fondos previsionales ante la CSJN, a través del estudio jurídico Cassagne Abogados, de la firma CASS S.R.L.

Pero tal vez lo más importante tiene que ver con la ampliación de la Región Centro como proyecto productivo, federal y político. El jueves, el gobernador Pullaro firmó un Acta Acuerdo en Villa Ocampo (Santa Fe) junto con el gobernador Gustavo Valdés, de Corrientes, para avanzar en la regionalización del Litoral, destacando la potencialidad del Paraná y la ubicación estratégica de la provincia de Santa Fe.