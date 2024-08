La Libertad Avanza: nuestro compromiso con los recursos naturales y el ambiente humano

Piletas de extracción de litio junto a una mina de litio en Salar del Rincón, en Salta (Foto de archivo: Reuters/Agustin Marcarian)

La Libertad Avanza viene trabajando incansablemente para revertir los problemas generados por gestiones anteriores que sólo buscaban el beneficio de algunos en detrimento del resto de la sociedad argentina, beneficiándose con dinero proveniente del Estado. Para ello, pusimos en agenda una reforma estructural del rol estatal para hacerlo más eficiente, poniendo el foco en el equilibrio fiscal. La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, como también la firma del Pacto de Mayo en el Día de la Independencia, fueron los primeros pasos para lograr este objetivo propuesto.

Ahora bien, habiendo entonces restablecido la confianza y fijado marcos jurídicos alentadores, tenemos en mente aún más reformas que están enfocadas en atraer inversión extranjera, lo que produciría la expansión del empleo y, como consecuencia, el crecimiento de nuestro país. Una de nuestras áreas de interés es la de los recursos naturales, tema que está presente en el punto 7 del Pacto de Mayo. Para desarrollarlo, tenemos en mente previstas una serie de proyectos que modifiquen nuestra relación con las empresas que deseen explotar nuestros recursos. También buscamos que fijen las pautas para una explotación sustentable de los mismos, como lo estipula nuestra Constitución Nacional en el art. 41: las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras.

Nuestro compromiso es apoyar y generar condiciones favorables que promuevan inversiones, favorecer innovaciones y propuestas que jerarquicen los puestos de trabajo, enfocando en empleos verdes nuevas iniciativas que les den mejores condiciones al privado para poner su empresa en el país, brindando la posibilidad de hacer crecer el empleo, revirtiendo la desastrosa situación laboral heredada de malas gestiones previas que desalienta el empleo formal. En este sentido, cabe destacar en primer lugar, la intención de facilitar la explotación de nuestros recursos naturales, como el cobre y el litio. Nuestro principal inversor extranjero es EEUU, cuyo stock representa aproximadamente el 19% del total que recibe nuestro país. Dentro de los aportes financieros que realiza, se posiciona en el cuarto lugar con alrededor de 338,5 millones de dólares, la explotación de minas y canteras.

Desde La Libertad Avanza conocemos el potencial que tiene nuestro país en materia de recursos naturales mineros y buscaremos generar las condiciones necesarias para acrecentar la presencia de las inversiones extranjeras de EEUU, como las de otros países que cuentan con experiencia y conciencia ambiental, generando que la participación en esta actividad tome cada vez más relevancia. Para ilustrar un poco las probabilidades de crecimiento que podría brindarnos la extracción de cobre, destaco que los seis proyectos de cobre más avanzados de la Argentina atraerán inversiones por 20.000 millones de dólares, exportaciones por casi 9.000 millones de dólares al año, un saldo comercial de casi 7.000 millones de dólares y más de 40.000 puestos de trabajo nuevos, ingresando al Top 10 mundial de productores de cobre de mina. Finalmente, si se tiene en cuenta el impacto del empleo indirecto, se superarían los 20.000 trabajadores vinculados a la actividad hacia 2030. Los principales sectores asociados a las operaciones mineras son la construcción (17%), comercio (11%), servicios profesionales (10%), transporte (7%) y hotelería y gastronomía (3%).

Luego, otro recurso que abunda en Argentina y debemos aprovechar es el litio. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos se ha comprometido con la inversión de importantísimas sumas. A su vez, China realizaría inversiones por un monto estimado de 3.383 millones de dólares en siete proyectos de litio que se desarrollan en el Noroeste argentino. Otro país que no se queda atrás en asegurarse el suministro de dicho metal es India, que invirtió 2,5 millones de dólares para iniciar un proyecto de exploración de litio en la provincia de Catamarca. Hoy nos posicionamos como el potencial cuarto productor de litio del mundo, pero sabemos que cuando todos los proyectos actuales estén en producción llegaremos a ocupar el segundo puesto antes de 2035.

Para generar las condiciones óptimas de inversión, aprobamos con la Ley Bases el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que brinda al sector privado un régimen tributario cierto y estable. Entendemos que a partir de su aprobación y reglamentación se aumentará la presencia de inversiones extranjeras en este rubro, logrando un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, trayendo como consecuencia un crecimiento de la Argentina. Sin embargo, aún quedan algunos detalles para que Argentina sea un destino atractivo para la inversión extranjera. En primer lugar, es necesario que cada una de las provincias con actividad extractiva minera comprendan la importancia del RIGI y los grandes beneficios que pueden otorgar a sus propias jurisdicciones, como a nivel nacional, implementándolo en sus territorios. En segundo lugar, el gobierno nacional, está trabajando incansablemente, para terminar de equilibrar las variables económicas y así eliminar de una vez por todas las restricciones cambiarias. Por último, tenemos que entender que esta es la única manera de generar crecimiento para nuestro país, con lo cual debemos proteger todas las reformas que introdujimos en este tiempo de gestión, en particular el RIGI, y el pacto fiscal con las provincias. A partir de ese compromiso, comenzaremos a ser un país serio, en el que el sector privado pueda establecerse y brindarnos las herramientas para crecer.

Por otro lado, tenemos la intención de introducir en la agenda temas como la gestión de los envases post consumo. Sabemos que ya existen proyectos en línea con esta temática, pero no son abarcados desde una perspectiva que promueva el crecimiento económico a través del desarrollo de los privados. Nuestro objetivo es introducir propuestas con esta nueva mirada. Entendemos que Argentina tiene compromisos internacionales asumidos hace varios años en relación a estos temas, como por ejemplo la intención de profundizar y expandir su participación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La organización recomienda en relación a la temática del cuidado del medioambiente que los países construyan un mix de instrumentos que permitan una acción efectiva frente al impacto climático en el contexto particular de cada economía.

Una de las formas de encarar dicha recomendación es, en primer lugar, a través de la adopción de una ley de gestión de envases, que tenga el foco en la Responsabilidad Extendida del Productor. Necesitamos acordar entre los diferentes actores políticos, cámaras empresariales, empresas y distribuidores la creación de un texto que nos permita generar un circuito que parta en la correcta separación de los envases y que luego permita su recolección, gestión y transformación en un nuevo envase para ser reintroducido en el mercado. Ahora bien, debemos abordar este proyecto involucrando a los productores, otorgándoles la responsabilidad de recolectar y gestionar los envases utilizados, sin obstruir el crecimiento de cada una de las empresas que introducen envases en el mercado interno.

Para ello, debemos entender que el Estado es únicamente un árbitro, cuya función es brindar un marco jurídico claro que no entorpezca el funcionamiento de los privados.

Debemos poner el foco en sistemas de gestión de envases únicamente privados, sin la existencia de tasas que acrecienten las cajas negras de la política. El objetivo de La Libertad Avanza no es utilizar indiscriminadamente los recursos naturales, ya que eso implicaría el deterioro del medioambiente, y no hay crecimiento económico posible sin un ambiente sano en el que los seres humanos puedan vivir y desarrollarse. En otras palabras, no hay movimiento de la economía sin el bienestar de los ciudadanos, que son su principal motor. La única manera de encarar éste y todos los temas vinculados con el cuidado del ambiente humano y el uso de recursos naturales, es a través de su uso responsable, evitando el deterioro del entorno en que vivimos, sin dejar de lado el potencial que nos ofrece la naturaleza para lograr crecimiento económico. La palabra clave es “sustentabilidad”.