Tecnología aplicada a los negocios y los softwares de gestión empresarial como pieza clave para acompañar los cambios

En un mundo donde todo avanza tan rápidamente, no hay dudas que la tecnología se ha convertido, y lo hará cada vez más, en un verdadero aliado del hombre y junto con él, de sus desarrollos. El campo en el que la tecnología tiene incumbencia crece conforme el interés de las personas y el desarrollo de las industrias. Más allá de la ciencia y la medicina, la tecnología juega un rol importante en los negocios.

Quienes dirigen las grandes, medianas y también a las pequeñas corporaciones en el mundo entero, encuentran en la tecnología un recurso tan valioso como necesario. En este sentido, en los últimos tiempos se ha puesto la mirada en cómo la tecnología aplicada a los negocios permite simplificar, potenciar y mejorar la gestión de las empresas al mismo tiempo que incrementar su rentabilidad. ¿La buena noticia? Esto es posible con un software de gestión empresarial que tenga la capacidad de adaptarse rápidamente a los requerimientos de las compañías y los cambios propios de cualquier negocio.

Actualmente muchos de los sistemas tradicionales utilizados por las corporaciones en nuestro país (y en la región sucede lo mismo) tienen dos falencias que hacen difícil, y en algunos casos imposibles, brindar soluciones a medida. La primera de ellas es que no plantean una solución integrada, motivo por el cual deben convivir diferentes sistemas, interfaces y proveedores que no necesariamente están alineados y cuando deben interactuar suelen producir todo tipo de complicaciones, pérdidas de productividad y demoras en la renovación tecnológica individual, ya que al actualizar un software es muy costoso remediar el impacto del cambio en los restantes. La segunda, que no están diseñados para el cambio. Esto supone que cuando una empresa requiere una actualización o agregar una funcionalidad tiene que pasar por un período de tiempo (que va de semanas a meses) y afrontar altos costos para tener ese cambio, lo que lleva que muchas veces terminen usando para sus gestiones métodos menos convenientes como Excel, mails, o chats internos.

Sin embargo, es posible cambiar estas dinámicas. Para ello, es necesario una nueva generación de software que acompañe a las empresas, impulse su crecimiento y mejore su productividad a través de herramientas tecnológicas de última generación. Un software ERP que empodere al usuario y le permita co-crear las funcionalidades sin depender de terceros, es clave. Además, la incorporación de la inteligencia artificial permite a las corporaciones hacer uso de un sistema ERP que colabore con el gerenciamiento de las empresas, en lugar de sólo sistematizar procesos y almacenar millones de datos casi imposibles de analizar. La incorporación de la inteligencia artificial permite proyectar objetivos y en función de las estrategias organizacionales, detectar problemas; algo muy poco visto en softwares de este tipo.

Así las cosas, a la hora de elegir el software empresarial es importante contemplar las necesidades reales y concretas de cada compañía para encontrar el mejor proveedor para cada caso. La posibilidad de contar con un software de gestión empresarial que se adapte a las particularidades y que pueda adaptarse fácil y rápidamente a los cambios sin que esto suponga una inversión adicional es un diferencial que debemos contemplar.

Otro aspecto a tener en cuenta es la sustentabilidad integral de la solución. Muchos desconocen que al no tener una infraestructura de hardware diseñada específicamente para la carga de trabajo de un sistema específico se incurren en derroche de equipos y energía. La proliferación de las nubes públicas, diseñadas para ejecutar miles de aplicaciones diferentes, suelen tener una huella de carbono mucho más alta que una nube privada altamente especializada. Incluso una nube privada logra con menor impacto ambiental, mucha mayor velocidad. Hoy las empresas están empezando lentamente a entender que las nubes privadas son mucho más eficientes y es por esto que a nivel mundial hay una creciente incorporación de Datacenters con un único fin específico y lo más cerca posible del usuario final. Es por esto que las principales corporaciones tecnológicas comenzaron a hablar de las nubes híbridas (públicas y privadas) y del edge computing.

El autor es CEO de NeuralSoft

