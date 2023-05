Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el Mausoleo de Néstor Kirchner

El dictamen del fiscal Guillermo Marijuan en la causa de la llamada “ruta del dinero K”, en la que pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, se inscribe en la línea de lo que siempre se dijo, sottovoce, de las maniobras de lavado de activos por las que fuera condenado, entre otros, Lázaro Báez. ¿Qué cosa? Pues que, muerto Néstor Kirchner, el buen hombre, otrora amigo, socio y compañero de aventuras y negocios, se rindió a los pies del vil metal y dedicó todo su empeño a estructurar un mecanismo para, por decirlo en castellano, mejicanearle la herencia blue a la viuda.

Es cierto, obviamente, que el hecho de que Marijuan no haya encontrado pruebas para vincular a Cristina con la “ruta del dinero L” (por Lázaro, claro) no quiere decir que los activos que, según la condena a 10 años de prisión, lavó Báez, hayan sido suyos (o únicamente suyos). Bien podría ser, lógicamente, que aquella relación que siempre se presumió (de allí la “K” de la ruta) haya existido, pero no se haya podido probar.

Descarto, por lo demás, que no se haya querido probar. Me parece bastante evidente a esta altura que, especulaciones políticas al margen, el fiscal mostró desde el primer día una convicción más que decidida para investigar lo que hiciera falta. No hay que olvidar que Marijuan es el mismo que, desde que arrancó la causa en 2013 con la investigación de Nicolás Wiñazki para Periodismo para Todos (PPT), el programa de Jorge Lanata, llenó de pozos la Patagonia en busca no de petróleo como cualquier hijo de vecino, sino de los billetes que, según se sospechaba, había enterrado Lázaro en sus múltiples chacras y las de sus hijos.

Además, aunque no pudo demostrar que la Vicepresidenta estuviera involucrada en las maniobras de lavado, el fiscal fue lapidario en cuanto a la relación de Cristina con Lázaro. “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”, dijo en su dictamen.

¿Cómo lo demostró? Con la condena que recibieron juntos en la causa Vialidad, con sus relaciones comerciales, con la construcción del mausoleo de Néstor, con las fotos de ambos en ese lugar a pocos días del funeral, con las visitas de Lázaro a Olivos y con una evidencia recientemente incorporada a la investigación de la ruta del dinero a pedido del propio fiscal: el entrecruzamiento telefónico. Con este elemento Marijuan probó que, en un plazo de poco más de dos años, entre los teléfonos de Lázaro y los de Cristina y/o sus secretarios privados hubo 371 contactos. “Eran algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”, dijo el fiscal.

El fiscal Guillermo Marijuán encabezó allanamientos en unas 40 propiedades vinculadas a Lázaro Báez.

Pero esta evidencia del estrecho vínculo de Cristina con Lázaro no es suficiente para acreditar que la ex presidenta se involucrara en el esquema de lavado de activos por el que fue condenado aquél. Especialmente porque hace apenas tres meses, cuando confirmó esa condena, la sala IV de la Cámara Federal de Casación (la misma que tiene que revisar el fallo Vialidad) no tuvo mejor idea que desvincular la obra pública como delito precedente del lavado y sostener que los activos ilícitos se originaban en el delito de evasión del propio Báez.

¿En castellano? A Lázaro y la troupe de lavadores los condenó un tribunal oral por darle apariencia de licitud a activos ilegales supuestamente provenientes de la evasión impositiva (en principio ajena a Cristina) y de la corrupción en la obra pública (por la que Cristina y Lázaro fueron condenados juntos), pero cuando el caso se revisó en Casación, los jueces se tomaron el trabajo de aclarar que el único delito precedente era la evasión.

¿Por qué dijeron eso? Porque les parecía insensato que, si los retornos de la corrupción de la obra pública eran dinero blanco, se lo ingresara en una maniobra de lavado para sacarlo del país, darle apariencia de licitud vía mamushkas societarias y plazas financieras y volverlo a ingresar. Si es blanco, no hay nada que lavar. ¿Era necesario decir esto? No, para nada. El delito de lavado es autónomo. No es más un tipo especial de encubrimiento. No hay que probar el delito precedente para condenar por lavado. La pregunta jurídica relevante del caso de la ruta del dinero no es de dónde vino el dinero, sino si hubo o no un esquema para darle apariencia lícita a activos de origen espurio.

Pero el planteo de la Casación (y ahora el dictamen de Marijuan, un poco empujado por aquella decisión) nos lleva a otro punto interesante: que no se haya podido probar que Cristina Fernández haya participado del esquema de lavado en el extranjero de Austral Construcciones no quiere decir que los 55 millones de dólares hayan sido de Lázaro. Es más, incluso si diéramos por cierto que efectivamente la Vicepresidenta no tuvo nada que ver con estos hechos y que Báez se mandó solari a expatriar activos del país para darles apariencia lícita usando varios mecanismos offshore y empresas fantasmas, ingresarlos a cuentas en la banca suiza y reingresarlos limpitos con operaciones de bolsa, digo, incluso si Cristina no tuviera nada que ver, esto no quiere decir que el dinero no fuera K.

¿Por qué digo esto? Porque aun si asumimos que el dinero producto de la corrupción en la obra pública ya era blanco (cosa que es discutible, pero supongamos), las maniobras de expatriación y repatriación de Báez bien podrían haber tenido como objetivo no ya darles apariencia de licitud a los activos, sino birlárselos a la viuda del amigo. Es cierto que, de ser así, ya no estaríamos hablando de un delito de lavado sino de un esquema de ocultamiento entre compinches. Pero, con lavado o sin lavado, siguiendo con esta hipótesis (que es todo lo que es), todavía podríamos seguir hablando de dinero K. La ruta sería L, pero el dinero sería K.

Hay que decir también, y ya para ir cerrando, que la explicación de los hechos como un típico caso del viejo y querido mejicaneo es la que mejor se lleva con la increíble torpeza de la maniobra. Porque, hablando en serio: ¿Fariña? ¿Elaskar? ¿La Rosadita? ¿Fabián Rossi? ¿En serio? ¿Así se lava la guita de lo que el tribunal oral de la causa Vialidad consideró “un hecho inédito en la historia del país”? ¿No es de suponer que la gente que llevó a cabo semejante maniobra defraudatoria contra el Estado durante 12 años sería un poquito más sofisticada a la hora de darle apariencia lícita a los activos para disfrutar del “botín” (como lo llamó Marijuan en su dictamen)?

Salvo, salvo, que, muerto el rey, Báez estuviera apurado por generar una ruta L para tirar un par de pases de magia y, en vez de seguir retornando favores vía Hotesur-Los Sauces (tal la línea investigativa de la causa homónima cuyo juicio veremos si alguien se digna a hacer), quedarse con una parte sustanciosa del dinero K. ¿Cómo se explica, si no, que, según la declaración de Fariña, Cristina lo apretara a Báez para saber si era cierto que estaba sacando guita del país cuando, a fines de 2010, las expatriaciones bruscas movieron la aguja del blue?

Si tal hubiera sido el caso (reitero, apenas una hipótesis, que Marijuan también desliza), no serían de extrañar las torpezas del mejicaneo. Porque no hay que olvidar que Lázaro no era un cerebro de la criminalidad económica ni mucho menos, sino apenas un cajero del Banco de Santa Cruz.

¿Cómo era lo de los 100 años de perdón?

Seguir leyendo: