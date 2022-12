Hay otras maneras

Se trata de trabajar en nuevas estrategias de negocios, con equipos híbridos extendidos no solamente entre lo presencial y lo virtual, sino también, entre lo asincrónico y sincrónico

En esta sociedad del cansancio, esta sociedad que valora y prioriza la producción resulta difícil imaginarnos un día sin planificación exhaustiva de lo que viene a continuación.

¿Paramos alguna vez a pensar si esto está bien? ¿Es lo que queremos?

Siempre se trata de aprendizaje

Si algo nos enseñó la pandemia que estamos atravesando y dejando atrás, es que lo que pensamos que funciona sin ningún tipo de cuestionamiento, axiomas, puede que no sea tan así.

Solo se puede escuchar cuando se deja de hablar y aquellos que saben eso hasta conceptualizan que la biología y su evolución nos dotó de dos orejas y una boca, para usarlas en estas proporciones. Frenar el decir y activar el escuchar es lo que, en mi experiencia, ha destacado a aquellas personas con alto potencial en las organizaciones. Son aquellos que suelen destacarse por hacer excelentes preguntas para entender, y no excelentes monólogos para destacarse. Dejan que sus trabajos hablen por ellos.

Lo que pensamos que funciona sin ningún tipo de cuestionamiento, axiomas, puede que no sea tan así

¿Es casualidad que esos comportamientos y maneras de relacionarse con su entorno los lleve lejos, los diferencie del resto? Esa capacidad de escucha constante, comprensiva, empática y reflexiva es un rasgo característico de la Agilidad de Aprendizaje. Es tener conciencia de que formulas pasadas no predicen el éxito presente o futuro.

La Agilidad de Aprendizaje se segmenta en ciertos pilares que ayudan a trabajar en nuevas estrategias de negocios, con equipos híbridos extendidos no solamente entre lo presencial y lo virtual, sino también, entre lo asincrónico y sincrónico y, último pero no menos importante, entre diferentes culturas. Este último punto resulta fundamental y no hace alusión exclusiva a la multiculturalidad regional o nacional, sino entre generaciones.

La flexibilidad, la velocidad, la experimentación, la colaboración y la toma de riesgos son solo algunos de los distintivos de la Agilidad de Aprendizaje. Lo interesante en esto es que casi todos ellos son relativos. Así como “cuando me divierto, el tiempo pasa más rápido”, la puesta en acción de los rasgos anteriores son variables dependientes de cuestiones concretas, como podría ser la definición de un cambio y un proceso de gestión asociado. Por eso es que los planes ya implementados son impotentes frente a las novedades y requieren que comprendamos nuestro entorno, las personas que lo condicionan.

Me pregunté qué es aquello que motoriza la Agilidad de Aprendizaje, independientemente de sus características. La conclusión a la que llegué es: la indagación. Hacer buenas preguntas, poderosas, es un recurso que no solo nos permite entender a otra persona sino también acompañarla a que, a través de una reflexión, pueda, inclusive, potenciar lo ya ideado, salir un poco del piloto automático.

Calidez > Capacidad

Bienvenidos los desencuentros, bienvenidas las discusiones constructivas, bienvenidos los argumentos y, por sobre todas las cosas, ser responsable de la construcción de relaciones. Hay otra manera de hacer las cosas.

Hacer buenas preguntas es un recurso que permite entender y acompañar a que, a través de una reflexión, se pueda potenciar lo ya ideado

Trabajamos con otros que quieren y desean cuestiones parecidas a las mías, que nos vaya bien como organización. A veces la política y los egos nos alejan de eso, nos confrontan, nos cierran y nos ensordecen. Aquellos equipos de conformación homogénea ven el mundo desde una misma perspectiva, lo cual ayuda a enfocar la resolución de problemáticas, pero, al mismo tiempo, limitan la creatividad y el potencial del equipo y sus singularidades.

Establecer vínculos basados en la conexión con otras personas antes que en la idoneidad, generan posibilidades de influencia más altas que el hacerlo, de primera instancia, a través de la demostración de capacidad. El resultado de esto crea bases sólidas para la confianza, haciendo que las personas crean antes en el mensajero y luego en el mensaje. Se genera una seguridad psicológica de poder desencontrarse sin sentir que se pone en riesgo el trabajo. Y así, como equipo, buscar reflexión y discusiones constructivas que nos habiliten a aprender, abrazando los errores, desaciertos y aspectos desfavorables que aparezcan.

¿Les puedo hacer unas preguntas?

¿Indagamos lo suficiente? ¿Desafiamos las “buenas prácticas”? ¿Buscamos otra manera de hacer las cosas que nos acompañe a cumplir nuestros objetivos?¿Quiero eso?

Se trata de frenar, revisarme y revisar las organizaciones, conectar con otras personas, con propósitos, ni siquiera con objetivos efímeros

Creo que hoy muchas organizaciones están en “modo avión”. Están encendidas, pero no conectadas, perdiéndose de poder aprovechar toda su capacidad. Se trata de frenar, revisarme y revisar las organizaciones, conectar con otras personas, con propósitos, ni siquiera con objetivos efímeros. ¿Este es mi momento para salir de la zona de confort? ¿Estoy lo suficientemente conectado con lo que me atraviesa en este momento?

Situarnos en una posición activa, pero no desenfrenada, considerando nuestros deseos y con una perspectiva crítica y colaborativa, posiblemente nos ayude a descubrir nuevas maneras de hacer las cosas, de desarrollar ideas, de desarrollar el futuro.

