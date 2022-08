Argentina necesita liderazgos

Mauricio Macri intenta retomar la centralidad en la oposición y Massa encaminar el rumbo del Gobierno

El sociólogo Helio Jaguaribe inmortalizó un concepto que luego acuñó Eduardo Duhalde: “Los argentinos están condenados al éxito” . Hoy el único “condenado al éxito” es el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. Después pareciese, que el resto de la política –léase coaliciones en ejercicio del poder o aspirantes al mismo- , están autocondenadas al fracaso de continuar por este rumbo.

Queda claro que Argentina está atravesando una profunda crisis socioeconómica y, en paralelo política, ante la falta de liderazgos. En el oficialismo y en la oposición, la variable detonante permanente genera fragmentos de mayor o menor proporción. Sismos permanentes que horadan. La política no ha concebido su material antisísmico. Los unos y los otros adolecen de planes. La oposición amaga con sus Fundaciones. Allí sólo se conciben títulos de los ejes de lo por hacer. En el oficialismo, Massa es el elegido para encaminar el rumbo. Hasta ahora, las señales son dosis homeopáticas.

El avezado secretario de Industria y Producción, Ignacio de Mendiguren, manifestó: “Estamos trabajando sobre un Plan de Desarrollo con epicentro en Vaca Muerta con la intención de conformar un polo petroquímico, el más importante del Cono Sur: litio, gas, shale gas y minería”. Fue tajante a la hora de descartar una maxidevaluación: “Algunos siguen hablando de esto y hasta se los escucha contentos anunciando que lo haremos. El gobierno estudió mucho esa posibilidad y la descartó. Si bien el cambio oficial tiene un poco de atraso, las pymes exportaron por USD 6.700 millones, el mayor índice de los últimos seis años. Estamos trabajando para achicar esa brecha, estabilizando las variables y lentamente reconstituyendo las reservas del Banco Central”.

Por ahora Massa tiene el silencio de apoyo de los integrantes del FdT. La duda es si tendrá cohesión a la hora de desarrollar sus políticas. De él se espera que logre ponerle rumbo y equilibrio a la economía, para que el destino del abismo transmute en una oportunidad. El Dr. Roberto Lavagna conversa con Massa, pero aclaró que el Ministro no está obligado a seguir sus pareceres y que él no es responsable de la política que se gestione.

En cuanto a las declaraciones de Elisa Carrió y el abroquelamiento defenestrándola, hay posturas contrapuestas. Lucila Lehmann, integrante de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica y presidenta de este espacio en Santa Fe, le dijo a Infobae: “Lo expresado por Lilita es parte de un documento de cinco puntos que Carrió envió a todos los integrantes de JxC, incluido Mauricio Macri. Hubo una devolución del mismo apoyando muchos puntos, especialmente la mirada de defender el panrepublicanismo por sobre el panpejotismo” .

La dirigente santafesina agregó: “Atacan al mensajero pero no al mensaje: la corrupción. Lo que hay que debatir es la posición política de JxC ante esto. Es decir, si le abrimos la puerta a la corrupción”. Se sabe que hubo un encuentro personal entre Lilita y el ex presidente Macri junto a Hernán Lombardi, en el que acordaron depurar JxC. Parece que Lilita le acercó al ex Presidente varios datos de dirigentes e intendentes del sector que llevarían adelante prácticas corruptas. Por su parte, lo que trasciende del almuerzo del PRO de la semana pasada es que el propio Macri le dijo al enojado Ritondo, quien pretende querellar a Carrió, “te entendemos, te apoyamos, pero cortala”. Reconocen que hay una tensa calma, pero resaltan que el ex Presidente ganó una centralidad que había perdido.

Un interlocutor que prefiere el off añadió: ”No hay mesa donde su voz no sea la más escuchada. Macri nos dijo ‘los primeros dos años de gobierno serán muy, muy difíciles, pero haremos lo que haya que hacer, y en los dos últimos los resultados empezarán a verse’”. Los presentes lo escucharon hablar como candidato presidencial. Trasciende que el recorte de gastos equivaldría a ocho puntos del PBI: U$S 35 mil millones.

Es notaria la puja, la descalificación que se advierte entre los competidores que debieran ser socios. Esto vale tanto para FdT como para JxC. Incluso entre los candidatos de los mismos partidos. En el PRO Patricia Bullrich dice: “Ignoro lo que hará Macri. A mí las encuestas me dan muy bien. Es mi oportunidad”. Gerardo Morales, además de pelearse con Carrió; denosta a Manes y muy fuerte, frente a correligionarios que militan para el neurocientífico. Un observador no parcial, el diputado “Topo” Rodríguez, le dice a Infobae: “El problema que tiene JxC es que Milei lo corre a Macri en materia programática y Macri no quiere perder un solo voto ante éste, por eso arrastra a su coalición a situaciones ilógicas, como no votar una ley de financiamiento para bibliotecas populares”.

La CGT, atravesada también por fragmentaciones, va mañana hacia una movilización que el dirigente Sergio Romero estima será multitudinaria. Consultado sobre la cena de dirigentes de esa entidad con el ministro Massa, dijo: “Cualquier cena o encuentro personal está fuera de la decisión del Consejo Directivo de la CGT que resolvió que la marcha sea lo primordial” . Y agregó: “En la calle reflejaremos el sentir de la ciudadanía”. Trascendió que el ministro Massa insistirá en otorgar un bono y acordar congelamiento de precios y salarios.

A propósito el primer encuentro bilateral del ministro Massa fue con el gobernador Omar Perotti. Este insistió en que no falten insumos a las pymes. Massa instruyó al secretario de Comercio Tombolini para que junto a técnicos de la provincia monitoreen la provisión de los mismos.

En cuanto a Santa Fe, luego de 40 pintadas simultáneas en Rosario y ningún apresado; el gobernador resolvió reemplazar al ministro de Seguridad y a la Jefa de Policía . La instrucción al nuevo ministro Rubén Rimoldi fue “hechos, no palabras”. El gobernador dijo: “Es hora que comiencen hablar los resultados: los operativos, las acciones policiales. Se implementará más video vigilancia en los municipios” . Y aclaró: “Si hubo mora en esta inversión es porque la Legislatura manejada por la oposición demoró un año y medio en aprobar la Ley de Emergencia en Seguridad. Desde el primer momento de mi gobierno la decisión fue involucrar al territorio en el tema seguridad, pero también cada municipio debe hacer su parte con iluminación, apertura de calles, poda y escamonda”. Le aseguró a Infobae que parte del dinero que debe recibir la provincia de la deuda de Nación, será destinada a reforzar fuertemente el esquema de seguridad.

