Los sopapos de Batakis al propio Frente

Poco puede asombrarnos, casi nada puede darnos respiro. ¿Hasta cuándo? Un diputado kirchnerista anuncia que dará a conocer los bienes que están en las secretas declaraciones juradas de los jueces -entre otros- que habrán de juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Luego de violar la seguridad que protegía a esa documentación, la voz política, la “Garganta Profunda” diría el presidente Alberto Fernández, nos regaló un mensaje mafioso. Una suerte de extorsión anticipada.

Digo “suerte” porque, como dijo G. K. Chesterton, para que una extorsión sea tal, hace falta que haya dos delitos, el del extorsionado y el del extorsionador. No se puede extorsionar si no hay delito. Si esos jueces hubieran declarado, bien que bajo reserva, algo que no pudieran justificar, la extorsión se configurará, sí y sólo sí, Cristina fuera absuelta. Después de este manifiesto apriete nadie podrá dejar de pensar que, si la llegaran a absolver no sería por su inocencia sino como fruto de la extorsión legislativa a los hombres de la Justicia.

Flaco favor, a la causa motivacional de la vicepresidente, le han hecho los violadores y el diputado. “No se puede pensar cuando se está, enojado, desesperado”, decía J. L. Borges.

Por eso y otras suertes, vivimos en estado de asombro. Por ejemplo, las reuniones de la vicepresidente, su presidente y el “líder” del minimalista Frente Renovador, supuestamente, se realizaron para darle carnadura a la salida de la fenomenal crisis que había multiplicado la ridícula renuncia de Martín Guzmán, luego de su indiscutido fracaso.

El intento racional de salida de esa encerrona fue la elección de una ministro de Economía que ya era funcionaria del gobierno del Frente de Todos.

¿Quién es la ministra?

Silvina Batakis es una acreditada profesional de la Administración Pública, de formación académica y además, declarada militante política. Lo confirma ser funcionaria política del equipo de Eduardo de Pedro, ministro de Interior y “precandidato de La Cámpora a la presidencia en 2023″.

Conocida de Cristina Fernández de Kirchner y además ex ministro de economía de la Provincia de Buenos Aires y candidata a ministro de economía si Daniel Scioli llegaba a ganar las elecciones en 2015. Con ese evidente capital era indudable el respaldo político.

Sólo cabía esperar la solidez máxima posible de sus definiciones económicas para tener un poco de respiro después del asombro provocado por el periplo de Guzmán. El primer test de la ministro, con ese respaldo, era la afirmación de la continuidad del Acuerdo con el FMI y el segundo, era la definición de acciones para garantizar el compromiso de mayor racionalidad del gasto público y procura de reducción del déficit fiscal. En la primera semana Batakis con sus manifestaciones cumplió razonablemente los dos test.

Los más serios de los economistas críticos de las gestiones y la filosofía K, incluyendo a Néstor, Cristina y Alberto hasta ahora, digamos los que no pertenecen al coro PRO y por cierto están a años luz del coro K, reconocieron el avance que significaba el compromiso con el Acuerdo y decisiones que tendían a poder acelerar el cumplimiento, al menos, de algunas de las metas.

Un aporte novedoso y estratégico, ha sido el del congelamiento del empleo público

Un aporte novedoso y estratégico, ha sido el del congelamiento del empleo público. Para el jolgorio de empleo público de La Cámpora fue un sopapo de un valor inestimable. El anuncio del control de “cajas” fue otro sopapo muy fuerte para los que administran fondos y pertenecen al favor del Frente de Todos.

Más cerca del valor real

En los días siguientes decidió la revaluación fiscal de inmuebles para aproximarlos a su valor real, ya lo hizo la CABA, para que el Impuesto a los Bienes Personales 2022 – sin modificar tasas – permita una mejora en la recaudación.

También decidió el aumento de los anticipos impositivos para la compra de dólares para los turistas. Un aumento que deja al tipo de cambio, para los que viajan o compran en el exterior, por debajo del dólar paralelo, pero aumenta su costo.

La “devaluación fiscal de inmuebles” es la consecuencia de años de no haber tenido en cuenta el proceso inflacionario. La revaluación, en ese sentido, es una contribución a la equidad, siempre y cuando, al mismo tiempo, se revalúen o indexen los mínimos: tener en cuenta la inflación es una condición necesaria para aplacarla.

Cuando nos liberamos, por la crisis de fin de siglo, de la insensatez de la convertibilidad, la devaluación de Jorge Remes Lenicov (40%) multiplicada por el mercado, reemplazamos el 1 a 1 por el 3 a 1. Pero la “indexación”, el reconocimiento de la inflación, sigue estando en cierto modo ausente en materia impositiva: la coherencia exige su plena reincorporación al sistema.

El encarecimiento, por cierto relativo, del tipo de cambio de turismo y compras en el exterior, es una consecuencia lógica de la crisis de Reservas del BCRA.

La causa de esa crisis es profunda. Un problema estructural de larga data. Pero el estrés del presente es la consecuencia del descomunal endeudamiento provocado por la mala política de Macri (USD 90.000 millones en más en cuatro años) y de la mala -por decir poco- gestión de la crisis llevada a cabo por Guzmán.

Los males son producto de la suma de añares de errores. Su comienzo se pierde en la memoria.

Pero el presente asombro y la falta de respiro son consecuencia de la debilidad del apoyo del trío gubernamental , los tres, de manera explícita a la ministro que acaban de nombrar. Ella expuso el conjunto de medidas como condición para aceptar. Y los tres dijeron sí. Cristina, con la frivolidad y el desconocimiento que la caracteriza, se encargó de avisar que “ella” no apoyaba la medida del dólar turista. Un aviso que casi es empujar a la ministro hacia abajo del escenario.

La mezquindad de ese gesto de Cristina supera la infinita capacidad de asombro de nuestra ciudadanía y está generando la incapacidad de respirar.

Como si esto fuera poco, la primera tarde del viernes 8 de julio, el Presidente amaneció guapo y peleador, “si quieren probar nuestra fuerza la van a probar”, dijo, contribuyendo al asombro y a la asfixia, en un país que necesita un poco, una pizca, de sentido común y paz. La cámara elegía marcar el asentimiento de las miradas de Victoria Donda y Vilma Ibarra

Todo será más difícil si la efímera altura de los que “conducen” los marea. No estaría siendo como el título alerta de José Stalin, “mareados por el éxito” que Vilma, seguro, conoce muy bien.

