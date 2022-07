Fantasmas irredentos

Silvina Batakis

Renuente a mirarse al espejo, la política argentina continúa caminando erráticamente como un fantasma irredento. No llama la atención, entonces, cómo sus principales referentes tanto en el oficialismo como en la oposición continúan procrastinando mientras el país parece deslizarse cada vez con mayor rapidez en un espiral de decadencia del cual será muy difícil salir.

Como ajenos a la durísima realidad económica y social que interpela a diario a millones de argentinos, desde el oficialismo se finge optimismo, firmeza y una renovada unidad que se sabe impostada; mientras la principal coalición opositora, prediciendo una factible victoria, le da la espalda a los problemas más urgentes situando su mirada -y su accionar- en un proceso electoral que aún se vislumbra muy lejano.

Cuando parecía que los anuncios y la profesión de fe “fiscalista” de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, habían llevado relativa calma a los mercados, la semana cerró con la reaparición de los viejos fantasmas: el dólar marcó un nuevo récord, las acciones y bonos continuaron desplomándose y el riesgo país siguió coqueteando con los 2800 puntos básicos. Ni siquiera la licitación de deuda –“acordada” con los bancos- con la que Batakis recuperó algo de oxígeno para renovar vencimientos logró mejorar el clima de expectativas.

Pese a que su compromiso con el “equilibrio fiscal” y sus definiciones en torno al gasto público frenaron los peores escenarios que surgieron en las horas más difíciles tras el “portazo” de Guzmán, la ministra -y, en general, el gobierno- no logran construir y transmitir confianza a los mercados.

En este marco, el silencio de Cristina Fernández de Kirchner viene siendo objeto de análisis privilegiado durante los últimos días. Mientras que desde lecturas optimistas afines al Gobierno se le asigna un sentido positivo, que implicaría un aval a las decisiones de política económica anunciadas en esta nueva etapa; otras interpretaciones permiten matizar estas lecturas voluntaristas.

Lo cierto es que desde el mismo nombramiento de Batakis, el círculo áulico de la vicepresidenta se encargó de dejar en claro que se trataba de un “aval condicionado”. Con la salida de Guzmán la ex mandataria conseguía su primer objetivo estratégico de cara al 2023, la recuperación de la centralidad política. Un objetivo que, tal como estaba planteado el escenario al interior de la coalición oficialista, implicaba mucho más que una reconfiguración de las relaciones de fuerza en el Frente de Todos, materializando una verdadera “rendición” de parte del presidente.

A muchos les llamó -y sigue llamando- la atención que Cristina, quien en los últimos meses de la gestión de Guzmán había mostrado todo su poder de fuego discursivo en cuidadas apariciones públicas, “avale” una hoja de ruta ortodoxa como la anunciada inicialmente por Batakis. Es más, no faltan quienes se pregunten por qué la vicepresidenta avalaría un plan que, a priori, parecería como obra de un “Guzmán recargado”. Siguiendo este razonamiento, un hipotético fracaso de Batakis también se le imputaría a la propia Cristina, que ya no podría despegarse de la gestión de la política económica. Dicho de otra manera, aun recuperando la centralidad absoluta en el Frente de Todos, su “suerte” ya no sólo estaría atada a la del presidente que ella misma designó sino a la de la ministra de economía cuya designación avaló.

Sin embargo, si se analizan con mayor profundidad algunas decisiones de los últimos días se puede observar que, en realidad, el mensaje “ortodoxo” de Batakis parece haber sido más una herramienta para intentar “calmar” a los mercados en el momento crítico tras la salida de Guzmán, que el eje vertebrador de la política económica.

Dos hechos permiten avalar esta línea. En primer lugar, el reemplazo del titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, por su segundo, Sebastián Negri. Un movimiento en absoluto menor, ya que la CNV es el organismo regulador del mercado de capitales que rige -entre otras cosas- la operatoria del dólar financiero, el contado con liqui y el dólar Bolsa. En segundo lugar, la resolución de la AFIP que aumentó 10 puntos porcentuales la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales para los gastos en dólares con tarjeta (aumentando significativamente el denominado “dólar turista o tarjeta”), que terminó de configurar el claro guiño de Batakis al kirchnerismo. En este contexto, la lectura de los mercados fue clara: se vienen más restricciones.

Paralelamente, y mientras las organizaciones sociales marchaban en reclamo del salario básico universal, el Ministro de Desarrollo Social también ofrecía un gesto simbólico al kirchnerismo al suscribir un acuerdo con las universidades nacionales para auditar los planes sociales, cuya administración había sido duramente cuestionada por Cristina Fernández de Kirchner. Por otra parte, Fernández viajará a Washington acompañado por Batakis para buscar un nuevo apoyo de Biden que permita, entre otras cosas, abrir la posibilidad para una renegociación de las metas del acuerdo con el FMI, en sintonía con el pensamiento de la vicepresidenta.

Mientras tanto, las alarmas de una crisis inédita por su profundidad y multidimensionalidad se multiplican y la notable incapacidad de la dirigencia política para generar confianza -en los mercados pero, sobre todo, en los ciudadanos- se evidencia descarnadamente en una agenda escindida de la realidad. Aunque muchos se resistan a asumirlo ya no hay capital político para gastar.

