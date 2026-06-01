El abordaje del bullying en las escuelas

Las redes sociales intensifican emociones y conflictos, afectando la convivencia escolar entre niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivimos en una época hiperconectada, pero emocionalmente frágil. Nunca hubo tantas formas de comunicarse y, al mismo tiempo, tantas dificultades para construir vínculos sanos. Las redes sociales amplifican emociones, aceleran conflictos y exponen a chicos y chicas a situaciones para las que muchas veces no están preparados. El problema no son solamente las pantallas, sino la ausencia de herramientas comunicativas y emocionales para enfrentarlas.

Cada vez que entro a una escuela para conversar con estudiantes sobre vínculos, redes sociales y convivencia, confirmo algo: los chicos necesitan ser escuchados mucho más de lo que solemos imaginar.

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Y detrás de las conductas que habitan la escuela como burlas, exclusión, agresiones en redes, dificultades para comunicarse o conflictos permanentes, aparece una realidad silenciosa: la ausencia de espacios genuinos para que niños y adolescentes puedan hablar de lo que sienten.

En los encuentros que realizamos en instituciones educativas aparecen algunas frases -entre otras- que interpelan profundamente: “se ríen de alguien y dicen que es un chiste”, “hay muchos chicos que están solos en los recreos” o “nadie se da cuenta de lo que me pasa”.

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Y ahí la escuela vuelve a ocupar un lugar fundamental. No solo como espacio de aprendizaje, sino como territorio humano donde debemos enseñar respeto, convivencia, cuidado y empatía, entendida esta última como la capacidad de compartir y resonar con las emociones de un otro.

En este sentido, hacer tomar conciencia a los estudiantes del peso que siente un compañero/a ante el acoso o al reenviar un mensaje falso, les permite reconocer y darse cuenta del daño que pueden ocasionar. En consecuencia, con algunas estrategias implementadas, aprenden a detectar situaciones o malestares que antes pasaban desapercibidos y, en la medida de lo posible, tener herramientas para resolverlos.

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Cuando habilitamos conversaciones sobre autoestima, amistad o bullying algo cambia. Los chicos y chicas participan, preguntan y se reconocen en las historias de otros. Comprenden que detrás de cada perfil en redes hay una persona real y descubren, quizás por primera vez, que ser buen compañero también es una forma de transformar el mundo.

Después de cada encuentro siempre queda la misma sensación, que los chicos no necesitan discursos, sino adultos presentes, capaces de escuchar sin juzgar, que los orienten sin imponer y que los acompañen con acciones concretas en lo que les pasa a diario en estos tiempos complejos. Por eso las charlas y los talleres con los estudiantes no son actividades aisladas, sino planteadas como oportunidades pedagógicas para construir vínculos y fortalecer habilidades socioemocionales. Y es por esto que también incluyen abordajes para docentes y material para padres. Educar hoy es una responsabilidad conjunta que implica enseñar a convivir en entornos virtuales, gestionar emociones y desarrollar pensamiento crítico frente a lo que circula en redes.

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Las instituciones que se animan a trabajar estos temas forman personas más conscientes, más empáticas y más preparadas para vivir en comunidad. Tal vez allí esté uno de los mayores desafíos educativos de nuestra época: volver a humanizar los vínculos en un mundo cada vez más atravesado por pantallas. Ningún algoritmo reemplaza el valor de sentirse mirado, escuchado y querido. Y la escuela puede hacer mucho para lograrlo.