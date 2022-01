No vuelvan a enterrar a Nisman

La imagen de Alberto Nisman, un recuerdo permanente a siete años de su oscura muerte.

(The National Interest) - Alberto Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Buenos Aires el domingo 18 de enero de 2015. El encubrimiento de su asesinato comenzó de inmediato , con evidencia que se filtra como agua de un grifo que gotea y que no deja de gotear, incluso después de múltiples intentos de taparlo.

Nisman llevaba una década como fiscal jefe investigando el atentado más mortífero de la historia de Argentina. Ochenta y cinco personas murieron y cientos más resultaron heridas en la mañana del 18 de julio de 1994, cuando, según las conclusiones de Nisman en su exhaustiva investigación, funcionarios iraníes de los más altos niveles del gobierno habían planeado el atentado que su apoderado Hezbollah llevó a cabo. Una furgoneta que transportaba 606 libras de nitrato de amonio se estrelló contra el edificio de cinco plantas del centro comunitario judío AMIA. Las almas de los familiares de las víctimas siguen marcadas.

Nisman había presentado una denuncia en el juzgado del juez federal Ariel Lijo el miércoles 14 de enero de 2015. Alegaba que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner había llegado a un acuerdo con Irán para eximir a la República Islámica de responsabilidad en el atentado de la AMIA y levantar las notificaciones rojas de INTERPOL sobre los funcionarios iraníes que Nisman había implicado. A cambio, Irán vendería petróleo a Argentina y Teherán recibiría cereales, y posiblemente armas, según la denuncia presentada ante Lijo. Se firmó un Memorando de Entendimiento, o MOU, entre los dos países, un documento que ahora es público.

Los aliados de Cristina Kirchner se apresuraron a saber qué más tenía Nisman sobre ella.

Días después de su muerte, Cristina Kirchner disolvió la SIDE, la principal agencia de inteligencia, sabiendo que algunos agentes habían cooperado con Nisman. Creó una nueva agencia de espionaje, la Agencia Federal de Inteligencia, dirigida por sus compinches.

Tras largas demoras, el fiscal Eduardo Taiano dio curso a la denuncia que Nisman había presentado ante Lijo. El 5 de marzo de 2018, Cristina Kirchner y una docena de sus colaboradores fueron acusados en un tribunal federal por obstruir la investigación sobre el papel de Irán en el atentado.

A las pocas horas de ser encontrado muerto, Cristina Kirchner anunció inmediatamente -y falsamente- que Nisman se había suicidado. Poco después, planteó otras falsas teorías conspirativas. Ninguna se ha mantenido. Las pruebas no estaban ahí.

La ex presidente Cristina Kirchner, en la cadena nacional en la que habló de la muerte de Nisman

Diego Lagomarsino, el asesor tecnológico de Nisman acusado de ser cómplice del asesinato, afirmó que el fiscal le había pedido que le llevara un arma. Fue la pistola Bersa calibre 22 de Lagomarsino la que mató a Nisman. Las investigaciones policiales no encontraron residuos del arma de Lagomarsiono en las manos de Nisman.

La investigación sobre su muerte fue tan chapucera que sólo se puede suponer que la chapuza fue intencionada. El entonces viceministro de Seguridad Sergio Berni rastreó el departamento con sus zapatos embarrados. Viviana Fein, la fiscal a cargo de la investigación, pisó charcos de sangre de Nisman. Pruebas que deberían haber sido preservadas no fueron tomadas en custodia hasta meses o incluso años después de la muerte de Nisman.

Nisman tenía custodios que lo protegían en su residencia de Puerto Madero. Ese domingo, durante doce horas, estuvo sospechosamente desprotegido. Muchas de las cámaras de su edificio, habitualmente seguro, no funcionaban ese día.

La denuncia de Nisman fue una de las doce causas judiciales contra Kirchner.

Cristina Kirchner, cuando se defendió en la causa por el Pacto con Irán, de la cual fue sobreseída tras un discurso.

Kirchner trató de defenderse de las acusaciones de Nisman. Insistió en llevar a cabo acciones que no tenían fundamento en el sistema judicial argentino, exigiendo dirigirse al tribunal y que su declaración judicial fuera difundida públicamente. Ninguna de estas demandas estaba permitida por la ley argentina porque el juicio aún no había comenzado. Sin embargo, el tribunal accedió.

En un discurso de una hora de duración, Kirchner argumentó que no había cometido ningún delito y que, por tanto, el juicio no debía continuar y el caso debía ser desestimado. En sus informes anteriores, Nisman había aceptado que la conducción de las relaciones exteriores de Kirchner formaba parte de sus funciones ejecutivas, pero sostenía que, según la Constitución, sus autoridades ejecutivas no podían inmiscuirse en la autoridad del poder judicial. Es decir, al llevar a cabo su labor de relaciones exteriores no se le permitía absolver a los ciudadanos iraníes que el poder judicial argentino había implicado en el asesinato de ochenta y cinco ciudadanos argentinos. Ese, dijo, era el crimen que ella había cometido.

Para conmoción de las familias de las víctimas, el pasado mes de octubre el tribunal de tres jueces desestimó el caso antes de que el juicio del ahora vicepresidente Kirchner hubiera comenzado, antes de que se presentaran las pruebas y antes de que hablaran 300 testigos, a los que no se les dio la oportunidad de dirigirse al tribunal y a la nación. El error judicial continuó. Al igual que hizo con los casos de corrupción contra ella ante otros tribunales, consiguió deshacer este caso. Los familiares de las víctimas recurrieron el caso ante un tribunal superior, cuya decisión está pendiente.

También en octubre de 2021, surgieron importantes pruebas de un supuesto intento de obstruir la investigación sobre la muerte de Nisman. El respetado periodista de Clarín Héctor Gambini descubrió lo que había sucedido en la Casa Rosada -las oficinas presidenciales- el día antes de que Nisman fuera encontrado muerto. A las 16:15, se produjo un incendio en la sala donde se guardaban los datos electrónicos de todos los que entraban en el despacho presidencial. Los datos fueron destruidos. El incendio tuvo lugar durante la misma tarde en la que el consultor tecnológico Lagomarsino afirmaría más tarde que iba a llevar a Nisman el arma que, según él, había pedido Nisman.

Aníbal Fernández, entonces jefe de gabinete de Kirchner (hoy ministro de Seguridad), negó que hubiera habido un incendio en la Casa Rosada. Más tarde reconoció que hubo un incendio, pero afirmó que había ocurrido el 21 de febrero. Cuando se publicaron fotografías con sello de tiempo que mostraban que el incendio había tenido lugar el 17 de enero -la noche antes de que Nisman fuera encontrado muerto, no treinta y cinco días después- afirmó que no tenía consecuencias. ¿Lo era?

En el incendio se destruyeron hasta 130.000 registros de quienes ingresaron a las oficinas presidenciales entre 2011 y 2015. Es el mismo período en el que Nisman descubrió, según las escuchas telefónicas que había obtenido, que se estaban llevando a cabo negociaciones sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán.

¿Era intrascendente que el incendio que destruyó datos críticos se produjera sólo tres días después de que Nisman presentara su denuncia contra Kirchner?

¿Fue intrascendente que el personal de la Casa Rosada recibiera la orden de registrar el incendio como accidental para que no desencadenara una investigación judicial?

¿Fue intrascendente que el principal asesor de Kirchner, Fernández, asegurara que había una copia de seguridad de los datos cuando en realidad había ordenado a los técnicos que no la hicieran, según las pruebas publicadas por Clarín?

¿Fue intrascendente que la sobrecarga eléctrica sólo destruyera los registros de acceso de los visitantes pero no ningún otro archivo digital de la Casa Rosada?

¿Fue intrascendente que, aunque varios bomberos sufrieron lesiones por inhalación de humo, se registrara como una simple “alarma de incendio”?

¿Por qué en el resumen del incidente se indicaba que “no había periodistas cerca”? ¿Era para mantener en secreto una posible conspiración para destruir pruebas?

¿Quién pretendía enterrar las pruebas y con qué propósito?

Los que conspiraron con éxito para matar a Nisman no querían simplemente enterrar su cuerpo. Querían enterrar el conjunto de pruebas que había reunido mientras investigaba el atentado a la AMIA y, tal vez, los datos que podrían haber corroborado las pruebas incriminatorias que había acumulado a partir de unas 30.000 escuchas telefónicas obtenidas legalmente que, según él, implicaban a Cristina Kirchner y a sus asociados por tratar de blanquear el papel de Irán en el atentado.

El dictador Daniel Ortega y el iraní Rezai, uno de los acusados por el atentado con la AMIA.

En la actualidad siguen vigentes las notificaciones rojas de INTERPOL relacionadas con la AMIA para funcionarios y ex funcionarios iraníes, entre ellos Mohsen Rezaei, y un ciudadano libanés. La semana pasada, el mundo fue testigo de cómo Nicaragua recibía a Mohsen Rezaei, contra quien Argentina también tiene una orden de detención en relación con el atentado contra la AMIA. También figura en la lista de terroristas de Argentina y está sancionado por Estados Unidos.

Argentina emitió una declaración insípida criticando a Nicaragua, pero no cumplió con su propia obligación en el momento oportuno de solicitar su detención y extradición para que pudiera comparecer ante un tribunal argentino para enfrentarse a la justicia. El sistema de justicia argentino está fallando tanto a las víctimas del atentado a la AMIA como al público argentino. Quienes tienen el deber legal de buscar la verdad han hecho todo lo contrario. Buscan enterrar a Alberto Nisman y su investigación una vez más.

Los que se preocupan por la justicia, por responsabilizar a Irán y por negar a Hezbollah los medios para llevar a cabo sus actividades malignas, tratarán de designar a Hezbollah como la organización terrorista que es. Se asegurarán de que las entidades y apoderados de Irán que perpetran sus actividades terroristas en el extranjero sean sancionados y se les niegue la legitimidad que buscan. Los que se preocupan no dejarán que Argentina -o el mundo- entierre a Alberto Nisman y su investigación incriminatoria, meticulosamente montada.

Toby Dershowitz es vicepresidenta senior de relaciones gubernamentales y estrategia en la Foundation for Defense of Democracies, un instituto de investigación no partidista centrado en la seguridad nacional y la política exterior. Twitter @TobyDers

* Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web de The National Interest, que se edita en Estados Unidos y pertenece al The Center for the National Interest’s