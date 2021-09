Con la Constitución Nacional de 1853 comenzó una divergencia que resulta crítica

Una epifanía, una revelación. La Constitución de 1853 dice: “Nos, los representantes del pueblo de la Confederación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen …”.

“Nos, los representantes” eran los enviados de los incipientes gobiernos de provincia que siguieron al Virreinato. Esos caudillos controlaban el acceso a los recursos económicos de ciertos territorios y esto lo hacían con el soporte de milicias irregulares. Estos dos elementos eran las fuentes fácticas de su poder.

En el modelo de referencia que toma Alberdi, el de las colonias británicas en Norteamérica, es la propia ciudadanía quien se da a sí misma un sistema político. Por ello, como en tantas otras naciones, la frase de apertura es “nosotros, el pueblo” o “nosotros, la gente”. ¡La propia gente es la protagonista exclusiva en el contrato político fundacional!

Esta divergencia, la que nos pasó inadvertida por tanto tiempo, es crítica.

En un país muy joven, extenso, con escasa población y poca vida cívica, la organización política inicial de Argentina no pudo surgir de los ciudadanos. El mejor sistema que fue posible consagrar, dadas las restricciones de ese momento, no logró evolucionar. En consecuencia, la consigna ahora es abandonar el rol pasivo que hicieron recaer sobre el ciudadano tanto la primera constitución como las sucesivas reformas. Consideramos que este es el problema madre y que, por consiguiente, es sumamente promisorio trabajar en este aspecto.

Luego de la derrota de Malvinas, nos devolvieron la misma institucionalidad colmada de vicios que ya se había demostrado fallida en las décadas anteriores.

Hoy continúa instalado entre nosotros, intacto, el modelo mental del liderazgo fuerte, verticalista y como tal, unitario. Esto se corresponde con el esquema de poder de los caudillos, el cual, con el paso del tiempo, derivó en corporativista. Esto impacta duramente sobre dos figuras claves de un sistema político funcional para Argentina: la autonomía municipal y el federalismo. Por esto y por su nefasta performance, consideramos totalmente agotado “el ciclo de los representantes”; es materialmente imposible lograr un gobierno medianamente satisfactorio con las reglas de juego vigentes, las de la cancha inclinada del corporativismo.

El restablecimiento pleno de la constitución de 1853 ya no sería suficiente para lograr un país sin exclusión social. Así, como ya lo hemos comprobado, la estabilidad política no estaría asegurada. El país ha cambiado y el mundo cambia a una velocidad nunca vista. Para recuperar el atraso en relación a otras naciones el contrato político necesita ser reformulado desde cero por y para la ciudanía. Desde hace varias décadas, quizás ya más de un siglo, el país cuenta con una ciudadanía que es capaz de darse un Gobierno a sí misma. El punto de partida del cambio más efectivo pasa, precisamente, por poner al común de la gente, al vecino de a pie, en el centro de la escena. Hoy la tecnología hace mucho más accesible la participación ciudadana y no poder participar es fuente de tensión social –tales los casos de Chile, Francia y España-. Ya es tiempo de retomar la cosa pública en nuestras propias manos, de remozar nuestra democracia. ¡Ya es hora de “nosotros, la gente”!

Nosotros, la gente

Tal es la convocatoria que cursamos en un breve libro que ofrecemos al debate político (“Nosotros, la gente”, de los mismos autores (El Emporio Ediciones). El libro incorpora el Manual Democracia Certera –reglas modernas para la toma de decisiones colectivas). Creemos estar en la antesala de una etapa signada por una ola de nuevos ingresantes a la vida política y para ellos está concebido este libro. Para ayudar a ponerse en tema, para asistir en el análisis y alistarse para participar. En poco tiempo de lectura, el debutante podrá hacerse una primera idea de los principales problemas y de las posibles soluciones para nuestro sistema político:

- El concepto de territorialidad: cómo desactivar la conflictividad.

- La actualización del sistema electoral: mudar hacia la cooperación.

- La coparticipación desde abajo hacia arriba: el saneamiento fiscal.

Además, el lector podrá acceder a ejemplos ilustrativos de lo que funciona bien en el mundo. Nuestro trabajo presenta una hoja de ruta para hacer realidad la transformación deseada, un nuevo ordenamiento institucional que permita dejar atrás la decadencia e ingresar a un largo período de estabilidad política con fuerte crecimiento económico y paz social.

Proponemos un paquete de reformas políticas para instalar una institucionalidad moderna, inteligente, que sea capaz de aprender y de administrar diversidad; con la flexibilidad y la apertura necesarias para estar siempre en tiempo real con el mundo, preparados para recibir con éxito lo bueno y lo malo que nos pueda traer el futuro.

