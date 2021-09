Fracaso del ajuste neoliberal con narrativa maoísta

(Franco Fafasuli)

La puesta a disposición del Presidentre de la renuncia de los ministros cristinistas y camporistas del gabinete, es una consecuencia lógica en cualquier país normal del mundo civilizado ante una derrota contundente del oficialismo en las elecciones PASO 2021. Pero la Argentina no es un país normal, simplemente porque no sucedió la revolución francesa reemplazando al Rey por la independencia de los tres poderes de Montesquieu. El principal auditor de la impunidad del líder del movimiento nacional en la justicia: Carlos Zanini, cuya designación fue avalada por todos los bloques del Congreso, no puso a disposición su renuncia.

En efecto, con perdón de los no economistas, la función de política económica argentina hoy es la siguiente:

F {Precio soja (+), Clima (+), Instituto Patria (¿?)}. El interrogante del signo respecto de las decisiones del Instituto Patria sobre la macroeconomía argentina se resuelve con la siguiente ecuación reducida: G {Stock de Resentimiento (-)}.

El problema que el Clima depende de la naturaleza o de Dios, el precio de la soja de la cultura gastronómica China de su dieta porcina, pero también de lo que decida el verdadero presidente del Banco Central Argentino: Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos quien emite nuestra moneda (el dólar).

Por lo tanto, estamos a discreción del líder. Cuanto mayor el fracaso, mayor elasticidad negativa del Resentimiento agitado sobre la economía provocando un clasicidio de la clase media, pymecidio y pobreza.

La concentración del poder en un único líder que abreva en el stock de resentimiento argentino aumenta la Probabilidad de cometer Grandes Errores de Política Económica y Política Publica. En efecto, la líder del movimiento nacional y sus representantes no cumplen con las leyes que ellos mismos dictan a sus súbditos, obligo a todo el país a seguir una estrategia sanitaria monopólica en un único proveedor imperialista: Rusia y en segundo lugar China para luego desembocar en la urgencia en recibir las donaciones del imperialismo yanqui para derogar finalmente por decreto la ley que impedía la compra de Pfizer, finalmente “entregando literalmente los glaciares” en lugar de proteger las vidas de los argentinos en tiempo y forma.

El ajuste

El ajuste “neoliberal” implementado a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia Solidaria por todos los bloques del Congreso de la Nación, violando el artículo 29 de la Constitución Nacional otorgó poderes especiales al Presidente, al Jefe de gabinete y al ministro formal de Economía para implementar un ajuste sobre las jubilaciones y los salarios estatales aun peor que en la gestión de Mauricio Macri. Pero la narrativa maoísta de agitar la expropiación de tierras privadas, empresas que recibieran ATP y el intento de saquear Vicentin provocaron transformar el riesgo país en riesgo de expropiación. No hay inversión, ni generación de empleo posible en ese contexto.

La incertidumbre se espiraliza cuando el líder con poder concentrado es cuestionado en las urnas, el movimiento nacional que no tiene mecanismos internos ni internas democráticas, traslada su crisis interna al conjunto del país peronista y no peronista transformando el riesgo país en riesgo institucional.

Ante el riesgo institucional, el Presupuesto 2022 es cartón pintado. La difusión-filtración de un dólar de $159 implicaba una devaluación oficial del 55% que no tiene sentido ni consistencia interna ya que el traslado de la devaluación a los precios bajo riesgo de expropiación de los ahorros de los argentinos con riesgo institucional seria casi automático. En el Presupuesto difundido se ajustó finalmente el tipo de cambio 2022 a una devaluación ahora del 31,1% compatible con la proyección del 33% de inflación , pero insostenible dado el atraso de las tarifas de servicios públicos y la magnitud de la incertidumbre desatada implica que los subsidios sigan financiándose con emisión de pesos que los argentinos que no quieren.

Todo control de precios y nuevos cepos que se agreguen serán inútiles ya que no tendrán el “enforcement” de un poder político concentrado que esta en discusión. Asimismo, reforzar los cepos implica menor crecimiento y por lo tanto la proyección respectiva del 4% resulta totalmente inconsistente: más cepo, más brecha cambiaria es menos crecimiento, menos empleo y menos salario, dañando aun más la base electoral peronista : vulnerables, pyme y clase media cuyo consumo tracciona el mercado interno base del movimiento nacional.

