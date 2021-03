El realineamiento de las fuerzas políticas

REUTERS/Agustin Marcarian

Argentina está en proceso de realineamiento de las fuerzas políticas, expresadas mayoritariamente en las dos grandes coaliciones: la oficialista y la opositora. De una u otra manera, los liderazgos en ambas se acentuarán luego de las elecciones de octubre. En el caso del radicalismo, ha comenzado este domingo a dirimir su interna, tratando de acentuar un protagonismo distinto, con clara intención de liderar la coalición.

En el caso de la coalición oficialista, el espacio está armado, pero sufre las tensiones provocadas por Cristina de Kirchner y su política y Alberto Fernández y su política . El Presidente ha decidido bajarle el tono al affaire Losardo. Le ha dicho a Infobae: “Si hay algo que conozco a la perfección es la Justicia. Prácticamente no necesito mucho a un ministro en esa área”. El Presidente sostiene que “en este tiempo pensé en el mejor nombre para lo que creo hay que hacer hacia adelante”. Consultado sobre la tarea a realizar en el futuro con epicentro en el citado ministerio, no se explayó.

Más allá de las declaraciones del Presidente, todo indica que el ministerio de Justicia es la punta del iceberg de algo mucho más profundo llamado gobernabilidad, que contiene un capítulo denominado autoridad presidencial y su alcance . Si se tiene en cuenta esto último, el tiempo transcurrido sin designación de ministro, no es significativo en comparación con la dimensión de lo que está en juego.

¿Qué eyectó a la Dra. Marcela Losardo del ministerio de Justicia? ¿Su cansancio por las tensiones políticas/judiciales y/o su férrea lealtad/apego a las instituciones basales de la República Argentina? Cada vez más, un rumor proveniente de la conformación inicial de la fórmula presidencial Fernández/Fernández cobra cuerpo y para muchos se convierte en una verdad nunca revelada, la cual habría sido un pedido/pacto de Cristina Fernández para con el hoy Presidente, en cuanto a la liberación de las causas judiciales que la apremian junto a sus hijos. De haber existido ese pedido, ¿por qué eligió Alberto Fernández al frente del Ministerio de Justicia a la Dra. Losardo, muy apegada a la división de poderes?

Si pierde esta pulseada, el Presidente habrá retrocedido un casillero en la pérdida de poder presidencial. ¿Tiene aún resto? Sí, lo tiene. Pero debiera frenar la caída.

Como dijimos la semana pasada, la posposición de un acuerdo con el FMI para luego de las elecciones de octubre lleva a que, salvo algunos ajustes homeopáticos o no tanto de tarifas y combustibles, el resto se traslade luego de las elecciones.

Elecciones en donde si el oficialismo triunfa y aumenta el caudal de diputados y senadores, seguramente otro de los cambios post elecciones tendrá epicentro en la Justicia.

Esta semana el ex presidente Macri presentará su libro “Primer Tiempo”, ya tiene fechas en el interior del país. Esta actitud es festejada por Cristina de Kirchner dado que sabe que el ex Presidente electoralmente ahuyenta más que lo que concentra. Este último dato no escapa al radicalismo, quien está abocado a recuperar una identidad política que perdió subsumido tras el PRO.

Para los unos y para los otros, Buenos Aires sigue siendo el ámbito donde se disputa el poder. Hasta aparecieron Pichetto, Puerta y Toma con la escudería del peronismo republicano, tratando de llevar votos con destino final Juntos por el Cambio.

En Diputados está todo dispuesto para que el proyecto de reforma de Ganancias tenga dictamen esta semana. Y también aparecieron dos pedidos, uno del Interbloque Federal y otro de Juntos por el Cambio, solicitando sesión especial para el 25 de marzo. El tema es tratar la prórroga de la ley de Biocombustibles en los mismos términos que fuera aprobado en Senadores. El desafío es juntar las 129 voluntades.

