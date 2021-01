Sin plan ni orden: los problemas constantes y los que avanzan casilleros

Alberto Fernández (REUTERS/Agustin Marcarian)

Argentina es un país sin orden, sin plan, por lo tanto sin saber adónde arribar; dado que ganar las elecciones debe ser solo el instrumento para ejecutar políticas que logren cumplir con lo proyectado, no un plan en sí mismo. Esta es una carencia de oficialistas y opositores. En esa, esta Argentina, hay problemas que se mantienen constantes; y otros que avanzan en los casilleros del protagonismo según situaciones provocadas.

El tema constante es el COVID-19 y las vacunas. Según el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el haber elegido la Sputnik V “fue solo porque era la única disponible”. Rossi le dijo a Infobae: “El problema que atraviesa a todos los países tiene que ver con la producción de las vacunas. Distintos laboratorios han hecho retrasar planes de vacunación por demoras en la producción”.

A propósito esta semana ha anunciado el Gobierno que llegarán los papeles que autorizan la aplicación de la vacuna rusa a mayores de 60 años. El Gobierno del presidente Fernández insiste en que Argentina tiene a disposición, para el primer trimestre 2021, 20 millones de dosis. Enero concluiría con 4 millones de la primera dosis proveniente de Corea del Sur, India o Moscú. Y en febrero vendrían 6 millones de dosis y 9 millones de la segunda dosis desde las mismas procedencias.

Otro casillero protagónico corresponde a la educación. El presidente Fernández, terminando la semana, enfatizó sobre la decisión política de su gobierno de comenzar las clases. El dirigente de la UDA y secretario de políticas educativas de la CGT, Sergio Romero, cree que “la presencialidad histórica no ocurrirá, sí la bimodalidad. El virus vino para quedarse y hay que volver al aula. El Estado debe tener una fuerte presencia y aportar los elementos sanitarios”.

Ante la decisión del Presidente, es muy difícil que los gremios del sector educativo se opongan. El ministro de Educación Trotta reconoce públicamente que en el 2020 más de 1 millón de chicos se desconectaron; pero sabe el ministro que esta cifra asciende a más del doble. Hay 1.200.000 docentes en el país a quienes se intentará ir vacunando. Los niños que asisten a escuelas primarias y que requieren atención especial serían los primeros en la presencialidad. Otro tema que debe ser tenido en cuenta por el Gobierno es el alcance real en el país de internet.

La semana que finalizó comenzó con un paro de tres de las cuatro entidades del campo, provocado por una desinteligencia del gobierno nacional, que debió dar marcha atrás con la medida. Pero dejó una grieta expuesta entre las entidades del campo que representan a los productores en la mesa de Enlace y el CAA. El Gobierno intentó que la discusión del problema se diera con el CAA. Esto tensionó aún más la situación y la respuesta fue inmediata. Jorge Chemes, titular de CRA, dijo “si el problema tiene que ver con los granos, lo deben discutir con la mesa de Enlace. Cuando el problema sean los aranceles, con los exportadores”.

Diferentes interlocutores del sector primario sostienen que el Gobierno reaccionó ideológicamente. “Basterra no es un gran técnico, pero conoce el tema agropecuario. Sucede que le quitaron el poder político”. Todos los ministros deben negociar con jefatura de Gabinete o con Economía las decisiones políticas. Cuentan que se escuchó decir al ministro Basterra “ya no sé cómo remontar esta estupidez”. Parecería que el desencadenante lo produjo un gran representante del sector avícola, al plantearle a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, “o me aumentás el precio del kilo de pollo que está en 85 pesos o me intervenís el maíz”. Y se optó, como es sabido, por lo segundo, no teniendo en cuenta que quedaban 9.600.000 toneladas en stock con un sobrante a marzo para el mercado interno de 1.500.000 de toneladas. La mesa de Enlace recuerda que el 23/12/2019 se reunió con el Presidente y el jefe de Gabinete, Cafiero. Allí Fernández les dijo “no vamos a repetir los mismos errores, no vamos a tomar decisiones sobre el sector sin consultarlos”... “Nunca más nos llamaron para hacer un proyecto”.

Hoy habrá una reunión interna entre las entidades del campo y el CAA para limar asperezas y ver si coinciden en una estrategia conjunta o priman divergencias. Desde el CAA creen que a la mesa de Enlace el sector de los autoconvocados le marca la cancha.

También desde este sector coinciden con la mesa de Enlace en que el gobierno no sabe hacia dónde ir y que el ministro del área carece de decisión. Sostienen que luego de que Cristina de Kirchner en La Plata bajase un mandato, el Gobierno dejó de ser dialoguista para pasar a ser muy duro. Tanto la mesa de Enlace como el CAA parecen tener en claro que a cualquier precio deben mantener la unidad. Hay sectores como acopiadores, mesa de la Carne, fabricantes de maquinarias agrícolas, que necesitan de un clima menos tenso para su funcionamiento.

En cuanto a la inversión en el sector, en este momento está retraída porque no ven en claro hacia dónde va el gobierno. Los empresarios grandes del campo se van a Uruguay para la agricultura porque no hay retenciones, a Paraguay por la ganadería por el gran desarrollo genético y a Brasil para hacer lechería. Aquí algo muy interesante: hace 30 años a Brasil le exportábamos toda la leche en polvo que necesitaban porque no la producían. 30 años después, luego de adaptar genéticamente al calor a las vacas Holando santafesinas, iniciativa del senador brasileño Requiao, Brasil no sólo se autoabastece, sino que exporta. Argentina hace años que produce entre 10 y 11 mil millones de litros de leche por año. Según datos oficiales, en el 2020 se produjeron 11.115 millones, 7 por ciento más que en 2019. El mercado interno consume entre 8 /9 mil millones de litros.

El proyecto del CAA está siendo analizado por la secretaría de Ingresos Públicos dentro del ministerio de Economía. Lo que solicita este sector es que se desacople su tratamiento del arreglo con el FMI. A propósito, muchos economistas y entendidos en la materia sostienen que el acuerdo llegaría sobre las elecciones de octubre o con posterioridad a las mismas. La lógica indica que debe llegarse al acuerdo, no hay posibilidad alguna de inversiones sin el mismo.

El presidente Fernández se prepara para su primera visita de Estado. Cancillería está preparando la ida a Chile los días 26 y 27 . Es la primera visita oficial, dado que a Bolivia fue como invitado a la asunción del presidente Arce y a Uruguay la visita fue de carácter informal, asado por medio, con el presidente Lacalle Pou.

El casillero protagónico que no declina en su presencia, más allá que la política a veces no lo tenga en cuenta, es la pobreza estructural que condiciona brutalmente el futuro del 67 por ciento de los menores de 31 años. Recuerdo que el 50 por ciento de la población argentina tiene menos de 31 años.

