Diálogos y convergencias

Estuve en estos meses de cuarentena trabajando más que nunca, tratando de sostener el equipo y las operaciones agropecuarias, armando un grupo de mujeres dueñas de campo para exportar carne y seguir haciendo crecer la Sociedad de Garantía Recíproca asesorando y dando avales a emprendedoras, pymes, involucrada como siempre en tres millones de proyectos y escuchando a veces dos webinars al mismo tiempo. Pensaba que ya estaba suficientemente ocupada hasta que el domingo, hablando con una amiga economista sobre la realidad nacional e internacional, me di cuenta de que otra vez necesitaba “hacer algo más” que llevar el día a día.

Recordé la actividad que hicimos con el Women20 en marzo de 2018, a la que llamamos “Diálogo Nacional”. ¿Como íbamos a hacer propuestas en el G20 si no teníamos sugerencias e ideas, si no nos habíamos puesto de acuerdo a nivel local? Fue una experiencia maravillosa, en la que se abordaron diferentes temas, tales como formas de lograr la inclusión laboral, financiera y digital de las mujeres en general, así como abordar la problemática de la mujer rural de forma especial. Estuvieron representadas diferentes orientaciones políticas, sociales, generacionales, regionales y culturales, gracias a lo cual emergieron muchas y diferentes propuestas para las mujeres, la necesidad de infraestructura sobre todo señal para telefonía celular, acceso a internet, espacios de cuidado para dependientes, de políticas de discriminación positiva. Todas las organizaciones que trabajaban con y para mujeres estuvieron sentadas en la misma mesa pensando puntos de acuerdo para trabajar fuertemente en ellos tanto hacia dentro del país como a nivel mundial. De ese trascendente encuentro surgieron dos grandes grupos que aun hoy siguen trabajando y cada día con más fuerza:

Mujeres Rurales Argentinas, grupo de diversas mujeres relacionadas con el campo, grandes y pequeñas productoras, campesinas e indígenas, científicas y profesionales de todo el país con el objetivo de visibilizar a las mujeres rurales como agente de cambio y como actor necesario para lograr un desarrollo sostenible y equitativo del país;

Convergencia Empresarial de Mujeres, un colectivo formado por distintas organizaciones que representan y trabajan por las mujeres empresarias. Ellas son Mujeres de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (MECAME), Cámara Argentina de Comercio (CAC), Bolsa de Comercio, Mujeres de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR), Mujeres de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (MEFEBA), Mujeres de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), Fundación FEPESNA, Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME), Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME), Mujeres de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Mujeres de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En esos grupos no hay líderes, ni una organización es más que otra; actúan todas juntas y desde el mismo lugar, sin egoísmos ni individualismos, sin importar dónde va el logo o la marca de cada una. Solo se piensa en aprender, colaborar, tener más fuerza e impacto juntas.

Sueño que de esta misma manera podamos ayudar desde Fundación por Liderazgos y Organizaciones Responsables -FLOR- a armar una convergencia de las instituciones empresarias y think thanks argentinos. Pienso en una reunión de UIA, SRA, ACDE, AEA, IDEA, CIPPEC, FUNDECE, CEADS, BCBA, UNAJE (y podría seguir agregando alguna más), sentados o conectados por medios electrónicos, debatiendo cuáles son las diez propuestas simples pero importantes y de acción factible y rápida, que podemos consensuar y llevar al Gobierno, porque son las que pensamos que nos ayudarán a salir de esta crisis mundial, definir el norte de nuestra querida Argentina, y que podamos abrazar por diez años todos juntos. Quizás se esté haciendo algo de todo esto y me encantaría saberlo o poder acompañar.

Empezaría por pensar los temas que a mi modo de ver son importantes y urgentes: el consenso por la moneda, el desarrollo del mercado de capitales y un debate sobre qué sectores van a traccionar y cómo potenciarlos (turismo interno, agroindustria, economía del conocimiento, energía).

Velar por que el Estado se siga involucrando fuertemente con los temas de salud, educación, infraestructura, que cuide el superávit fiscal y las cuentas públicas, y que para ello se base no solo en aumentar impuestos, sino que se haga uso eficiente de los recursos disponibles, que el gasto público sea el mínimo y necesario. Que quienes no estamos en política complementemos acompañando con ideas y con propuestas bien sencillas de llevar adelante y de medir anualmente.

Necesitamos seguir pensando en grande, en el largo plazo. Necesitamos cumplir y hacer cumplir las normas, avisarle amablemente al de al lado si no está haciendo bien algo; ser buenos ciudadanos, empresarios, ejecutivos, profesionales. Ser buenas personas.

Todos tenemos que desear lo mejor a quienes hoy gobiernan nuestro país de la misma forma que lo hicimos o deberíamos haber hecho con el gobierno anterior. Que la alternancia no suponga una catástrofe como condición para que se dé. Sería estupendo saber que, si les va bien a nuestros vecinos, también nos va a ir bien a nosotros. Aplaudamos y reconozcamos a quienes se destacan o avanzan. No podemos quedarnos en la crítica. Necesitamos muchos líderes y organizaciones responsables, generosos, que rindan cuentas, que disfruten del éxito de los demás y se apalanquen en él.

La autora es presidente de la Fundación Flor