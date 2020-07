Pensemos un instante. Tenemos una enorme riqueza pesquera, pero el mar argentino es un colador porque no podemos controlar a esas factorías flotantes que depredan nuestra riqueza ictícola a la vista de todos. Tenemos litio, pero no la capacidad de procesarlo. Tenemos gas y petróleo, pero no los capitales propios para explotarlos. Tenemos una riqueza minera inimaginable, pero la entregamos a trasnacionales que casi no tributan y que exportan a rienda suelta a simple firma de una declaración jurada. Tenemos vías navegables hídricas para trasladar tantísimas riquezas que exportamos al mundo, pero no la capacidad de ejercer el debido contralor sobre dicho proceso. Tenemos capacidad de generar importantes saldos en divisa dura, pero se nos fuga delante nuestras narices merced a políticas que incluso la alientan y financian. ¿Hace falta avanzar en la descripción del cuadro?