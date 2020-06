Sin duda es posible criticar, con la ventaja de conocer el resultado del pasado, aunque fueron muchos los que con seriedad dijeron desde hace mucho que había que testear masivamente, rastrear los contactos y aislar el virus en lugares cada vez más chicos. Eso no se hizo con la velocidad y con la intensidad suficiente y eso tiene consecuencias laborales muy serias. Del mismo modo que al principio algunos pedíamos no tratar a los pueblos de la Puna como a las grandes ciudades, para no paralizar todo inútilmente, ahora seguimos insistiendo en intervenciones más quirúrgicas y menos masivas. Defendemos la producción y el trabajo sin dudar, pero eso no quiere decir ser irresponsables en materia de salud.