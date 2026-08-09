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El desafío de comunicar entre la gestión y la campaña

La administración estatal requiere informar y mostrar resultados, pero la competencia electoral impone la necesidad de construir un relato que conecte con las expectativas sociales

Javier Milei y Karina Milei
Javier Milei y Karina Milei
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Las campañas electorales no comienzan cuando aparecen los primeros afiches en la vía pública ni cuando los partidos definen a sus candidatos. Las campañas empiezan mucho antes: en el momento en que los dirigentes dejan de comunicar únicamente como funcionarios y comienzan a construir un relato político sobre el futuro.

Aunque las elecciones presidenciales de 2027 todavía parecen lejanas, la política argentina ya empezó a atravesar esa transformación. Lo que hasta hace algunos meses era una comunicación centrada exclusivamente en la gestión, en los anuncios y en la administración cotidiana, comienza lentamente a convivir con otra lógica: la del posicionamiento político.

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Durante gran parte de un mandato, la comunicación gubernamental ocupa el centro de la escena. Su función es mostrar resultados, explicar decisiones, informar políticas públicas y legitimar el accionar del Estado. La inauguración de una obra, la presentación de un programa o la difusión de indicadores económicos forman parte de esa dinámica.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre comunicar una gestión y construir un liderazgo político.

La comunicación gubernamental busca explicar el presente. La comunicación política intenta interpretar el futuro. Mientras una responde qué hizo un gobierno, la otra intenta responder hacia dónde quiere ir una sociedad y quién está en condiciones de conducir ese proceso.

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En la Argentina que se aproxima a 2027, esa frontera empieza a ser cada vez más evidente. La discusión pública ya no gira únicamente alrededor de la inflación, el dólar o la economía cotidiana. Debajo de esos temas comienza a aparecer una conversación más profunda: quiénes serán los dirigentes capaces de representar las nuevas demandas sociales y qué proyecto político podrán ofrecer para los próximos años.

La gestión, por sí sola, ya no alcanza.

Los ciudadanos valoran las obras, los resultados y la capacidad administrativa, pero también necesitan relatos, liderazgos e ideas que les permitan imaginar el futuro. En un contexto marcado por la fragmentación política, la crisis de representación y el desgaste de las estructuras tradicionales, la sociedad no solamente evalúa balances de gestión: busca dirigentes que interpreten sus frustraciones, sus expectativas y sus aspiraciones.

Por eso, durante los próximos meses veremos cómo la comunicación pública comienza a modificarse. Las entrevistas dejarán de enfocarse exclusivamente en los problemas coyunturales para incorporar discusiones estratégicas; las redes sociales buscarán construir atributos personales además de mostrar acciones de gobierno; las recorridas territoriales intentarán transmitir cercanía, empatía y liderazgo.

El desafío será enorme, porque gobernar y hacer campaña responden a lógicas completamente distintas.

La gestión exige precisión, moderación y resultados concretos. La política electoral, en cambio, demanda capacidad de síntesis, construcción simbólica y una narrativa capaz de conectar emocionalmente con la ciudadanía. Confundir ambos planos puede convertirse en uno de los principales errores de los próximos años.

La historia reciente argentina está llena de ejemplos de gobiernos que administraron correctamente, pero no lograron construir una identidad política sólida. También existen experiencias inversas: dirigentes capaces de generar expectativas y entusiasmo, aunque sin la capacidad de transformar esas promesas en resultados concretos.

La verdadera dificultad consiste en encontrar un equilibrio entre ambas dimensiones. Una buena gestión necesita ser comunicada, pero una candidatura necesita algo más que una enumeración de logros. Necesita una visión, un propósito y una historia que explique por qué vale la pena acompañar ese proyecto.

En definitiva, la política argentina parece estar entrando en una etapa de transición silenciosa. Todavía predomina la comunicación gubernamental, pero la comunicación electoral ya comenzó a abrirse paso. Los discursos empiezan a cambiar, las estrategias se reconfiguran y los liderazgos comienzan a proyectarse más allá de la coyuntura inmediata.

Porque gobernar implica administrar el presente. Pero competir electoralmente exige algo mucho más complejo: convencer a la sociedad de que existe un futuro posible y que se tiene la capacidad de construirlo.

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