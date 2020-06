Las noticias de Estados Unidos hacen pensar en un país a la deriva. Como no bastaba ser uno de los países más castigados por la pandemia de Covid-19, como no bastaba que el Presidente recomendara tomar lavandina para curarlo, de golpe parece al borde de la guerra civil. Alguien notó la violencia del vuelco: hasta el día que George Floyd fue asesinado, el mandato unánime, no sólo sanitario sino moral, era quedarse en casa; a la mañana siguiente, quedarse en casa merecía el repudio de todos. El terror a la enfermedad respiratoria mutó, de la noche a la mañana, en las últimas palabras de Floyd hechas consigna colectiva: no puedo respirar. Esos vaivenes no son raros en un país donde una robusta tradición liberal y una Constitución que sacraliza la libertad de expresión conviven con periódicas explosiones de unanimismo. Como señala el periodista Andrew Sullivan, éste es el país de las cruzadas contra el vicio, de La Letra escarlata, la Prohibición, las listas negras de Hollywood o la paranoia colectiva conocida como el “Terror Lavanda” que hacia 1950 creyó ver, enquistada en el gobierno, a una conspiración de homosexuales.