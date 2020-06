A fin de evitar falseamientos indebidos de la competencia, no se permite a los beneficiarios ni practicar una expansión comercial agresiva financiada por las ayudas estatales ni asumir riesgos excesivos. Si el beneficiario de una medida de recapitalización es una empresa con poder de mercado significativo, los Estados miembros deben proponer medidas adicionales para proteger la competencia efectiva en dichos mercados . Además, hasta que las medidas de recapitalización no hayan sido amortizadas íntegramente, no se pueden ni distribuir dividendos, ni efectuar pagos de cupones no obligatorios, ni recomprar acciones, salvo en relación con el Estado.