Desde lo ético y moral, la propiedad privada emana del derecho natural y el derecho a la auto posesión. Nuestro cuerpo es nuestra propiedad privada primaria. Nuestra energía y nuestro trabajo transforman el entorno para propiciarnos los medios para alcanzar nuestros fines. Todo comercio, tanto de bienes como de servicios, no es otra cosa que transferencia de títulos de propiedad. La economía no es más que una vasta red de intercambio voluntarios de propiedades privadas entre personas. Estos intercambios de propiedad privada aumentan ex ante la oferta de bienes para el público, lo cual hace disminuir la preferencia temporal, incentivando ahorro, acumulación de capital, crecimiento y prosperidad.