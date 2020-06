Cuando un padre me dice que en el colegio de sus hijos lo “adoctrinan” le sugiero que vaya y exija que otros actores de otras visiones partidarias y políticas sean invitados a hablar con los alumnos. Enseñándoles a pensar y no a obedecer, a multiplicar y no a dividir, a sumar y no a restar, habremos puesto en marcha una de las más nobles acciones que como actores de la vida cívica y social podemos dar: la de combatir el dogmatismo con más democracia. Y que viva la patria.