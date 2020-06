Tenés que acercarte más. Entenderlos. Tenés la empatía para hacerlo. No comuniques como siempre. Contextualizá. Tus clientes están esperando que vos los ayudes; no que les vendas. Este no es momento para la venta agresiva. No les pidas eso a tus ejecutivos comerciales. Es tiempo de buscar el diálogo. Escucha activa y abierta, agilidad y omnicanalidad (¿estás orientándote a medios digitales?).