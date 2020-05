Estos oficiales ¨peronistas¨ ya estaban entusiasmados con el general Lonardi, de ahí el apuro de aceptar la renuncia. Esto independientemente de la voluntad de Perón de dejar el cargo para evitar una guerra civil. El desencanto de todos ellos y fundamentalmente de Valle con el desplazamiento de Lonardi, por decisión de Aramburu, explicaría su participación en el intento de golpe de estado de junio de 1956. El general Solís me dijo hace ya muchos años que el general Valle daba más como lonardista que peronista. Y eso explicaría las durísimas palabras de Perón, que en carta a John W. Cook, afirmaba de los golpistas del 56: ¨Que fe puedo tener yo en la acción de esos militares que no supieron cumplir antes con su deber de jurado. Si ellos hacen ahora algo es porque están enconados con sus ex camaradas que los expulsaron del Ejército. Si hubiera permanecido en Buenos Aires ellos mismos me habrían asesinado aunque solo fuera para hacer méritos con los vencedores¨.