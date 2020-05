En el Informe Global Review 2020 del EIA –The impact of the Covid-19 in the global energy demand and the CO2 emissions– se estima que las emisiones de CO2 se reducirán en el año 2020 un 8%, casi 2.6 gigatones (Gt), volviendo a los niveles de 10 años atrás. Tras la crisis financiera del 2008, en el 2009 la recesión económica había reducido las emisiones en 0.4 Gt. El mismo informe prevé caídas promediadas en el año de alrededor de un 8/10% en todas la fuentes de energía. Esa caída es menor en la demanda de gas natural y no se da en las energías renovables (solar, eólica) que por su prioridad de despacho incluso crecerán alrededor del 2% respecto al año anterior.