Recuerdo como si fuera hoy escuchar al gran maestro examinándonos en cada clase con su manual. Párrafo por párrafo, cita por cita. Siempre vivaz, haciendo todos los chistes que la situación permitiera, aun llegando al límite de su habitual sarcasmo. Enseñando con una pasión y una dedicación plena. Y no puedo menos olvidarlo en su último acto académico formal, su homenaje a los 70 años. Tan hidalgo, tan genuino, tan sinceramente crudo, mientras se reconocía en el “corredor de la muerte”, dando una de sus últimas enseñanzas: “Si me preguntasen ¿qué prefieres? No tener esta enfermedad pero no tener a nadie que te aprecie o tener esta enfermedad mortal y tener a mucha gente que te aprecie. Yo me quedo con lo segundo”.