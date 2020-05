Además de lo que argumenta Hayek de modo contundente, lo que el planificador central no puede ver, no importa si considera a los fines individuales desde el punto de vista de la producción de bienes o de la conservación de su salud, es que no hay tal cosa como un cuerpo con fines a un nivel de agregado, porque todas las intenciones que son su motor no están en ningún otro lado que al nivel de la decisión individual, que se coordina con otras en función de sus objetivos y que, como enseña Hayek, lo harán de un modo informado que no puede ser reemplazado. Y como la intención es el motor, no importa ningún grado de desarrollo tecnológico o de monitoreo cerebral de un gran hermano, la intención y la voluntad individual no se puede reemplazar.